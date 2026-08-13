खाने में कीड़ा मिलने पर नवोदय विद्यालय के भड़के छात्र; भूख हड़ताल पर बैठे, खुद को हॉस्टल में बंद किया

कन्नौज के जवाहर नवोदय विद्यालय अनौगी में मेस के भोजन में कीड़ा मिलने के बाद करीब 100 छात्र भड़क गए। छात्रों ने हॉस्टल का गेट अंदर से बंद कर सुबह चार बजे से भूख हड़ताल और कक्षाओं का बहिष्कार किया। छात्र खराब भोजन, दूषित पानी और शिकायत पर धमकाने का आरोप लगा रहे हैं।

कन्नौज के जवाहर नवोदय विद्यालय अनौगी में मेस के भोजन, पानी और विद्यालय प्रबंधन की कार्यप्रणाली को लेकर छात्रों का आक्रोश गुरुवार को आंदोलन में बदल गया। करीब सौ की संख्या में छात्रों ने हॉस्टल का मुख्य दरवाजा अंदर से बंदकर सुबह चार बजे से भूख हड़ताल पर बैठ गए। छात्रों ने कक्षाओं का बहिष्कार करते हुए प्रशासन के सामने अपनी शिकायतें रखीं और डीएम को मौके पर अड़े हैं। छात्रों का आक्रोश बुधवार रात मेस के भोजन में कीड़ा मिलने के बाद भड़क उठा। छात्रों ने खराब और बासी भोजन परोसे जाने, दूषित पानी मिलने और शिकायत करने पर कथित तौर पर धमकाए जाने के आरोप लगाए। छात्रों का कहना है कि लंबे समय से समस्याओं के समाधान की मांग की जा रही थी, लेकिन सुनवाई नहीं हुई। सूचना पर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी विद्यालय पहुंचे और बंद दरवाजे के बाहर से छात्रों को समझाने का प्रयास किया। परिजन भी मौके पर पहुंच गए।

भूख हड़ताल पर बैठे छात्र, हॉस्टल में लॉक किया डीएम आशुतोष मोहन अग्निहोत्री ने फोन पर छात्रों से बातचीत कर भूख हड़ताल समाप्त करने की अपील की। उन्होंने 16 अगस्त को स्वयं विद्यालय पहुंचकर छात्रों की समस्याएं सुनने और नियमानुसार कार्रवाई का भरोसा दिया। इसके बावजूद छात्र नहीं माने और डीएम को मौके पर बुलाने की मांग पर अड़े हैं। छात्रों का कहना है कि वे गुरुवार सुबह चार बजे से भूखे-प्यासे बैठे हैं और कक्षाओं का पूरी तरह से बहिष्कार कर चुके हैं। छात्रों का आरोप है कि समस्याओं को लेकर जब भी प्रधानाचार्य या शिक्षकों से बात की जाती है, तो उन्हें समाधान देने के बजाय अपमानित किया जाता है। छात्रों ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि जब तक जिलाधिकारी स्वयं आकर उनकी समस्याएं नहीं सुनेंगे और लिखित में समाधान का आश्वासन नहीं देंगे, तब तक उनका यह आंदोलन और हड़ताल जारी रहेगी।

देशभक्ति के नारों को लेकर भी लगाए आरोप छात्रों ने प्रधानाचार्य एसके पांडेय पर मानसिक उत्पीड़न और असेंबली में अभद्र भाषा के इस्तेमाल का आरोप लगाया है। छात्रों का कहना है कि 12 अगस्त की शाम असेंबली में भारत माता की जय और इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगाने पर उन्हें रोका गया। छात्रों ने प्रशासन से इन आरोपों की भी जांच कराने की मांग की है। हालांकि विद्यालय प्रशासन ने छात्रों के आरोपों को बेबुनियाद बताया है।

DIOS समेत तमाम अफसर पहुंचे, मान-मनौव्वल जारी छात्रों के आंदोलन की सूचना मिलते ही प्रशासन और पुलिस की टीम विद्यालय पहुंची। कोतवाल अजय अवस्थी, नायब तहसीलदार राकेश कुमार कुशवाह, जिला विद्यालय निरीक्षक पप्पू सरोज और एसडीएम वैभव गुप्ता ने स्कूल पहुंच हॉस्टल का दरवाजा खुलवाने और छात्रों से बातचीत करने का प्रयास किया। लेकिन छात्रों ने दो टूक कहा कि जब तक डीएम नहीं आत हड़ताल जारी रखेंगे।