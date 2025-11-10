Hindustan Hindi News
Hindi NewsUP Newsnational volleyball player julie yadav dies a painful death truck drags her 20 feet crushes her
राष्ट्रीय वॉलीबॉल खिलाड़ी जूली यादव की दर्दनाक मौत, ट्रक ने 20 फीट तक घसीटा; छूटी तो कुचल कर भागा

राष्ट्रीय वॉलीबॉल खिलाड़ी जूली यादव की दर्दनाक मौत, ट्रक ने 20 फीट तक घसीटा; छूटी तो कुचल कर भागा

संक्षेप: जूली यादव मौंदा आशियाना स्थित लखनऊ पब्लिक स्कूल में स्पोर्ट्स टीचर व राष्ट्रीय स्तर की एथलीट थीं। कई प्रतियोगिताओं में मेडल जीत चुकी थीं। सुबह स्कूल में आयोजित छात्रों की चैम्पियनशिप कराने जा रही थीं। स्कूल जाने के लिए निकलीं तो मौंदा मोड़ के पास हादसे का शिकार हो गईं। 

Mon, 10 Nov 2025 08:45 AMAjay Singh संवाददाता, लखनऊ
यूपी के लखनऊ के काकोरी क्षेत्र के मोहान रोड मौंदा गांव के मोड़ पर सिलेंडर लदे ट्रक ने रविवार सुबह राष्ट्रीय वॉलीबॉल खिलाड़ी और खेल शिक्षिका जूली यादव की बाइक को टक्कर मार दी। टक्कर के बाद शिक्षिका ट्रक में फंस गई और करीब 20 फीट तक घिसटती गई। राहगीर दौड़े तो ट्रक शिक्षिका को कुचलता हुआ भाग निकला, जिससे उनकी मौत हो गई।

जूली यादव मौंदा गांव की रहने वाली थीं। आशियाना स्थित लखनऊ पब्लिक स्कूल में स्पोर्ट्स टीचर व राष्ट्रीय स्तर की एथलीट थीं। कई प्रतियोगिताओं में मेडल जीत चुकी थीं। सुबह स्कूल में आयोजित छात्रों की चैम्पियनशिप कराने जा रही थीं। बाइक से स्कूल जाने के लिए निकलीं तो मौंदा मोड़ के पास हादसे का शिकार हो गईं। ट्रक में फंसकर करीब 20 फीट तक घिसटने के बाद वह छूट गई थीं। हालांकि, भागने के चक्कर में ट्रक चालक ने उन्हें कुचल दिया। राहगीरों की सूचना पर ग्रामीण और पुलिस जूली को ट्रॉमा सेंटर लेकर गई, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। शिक्षिका के पिता अजय यादव ने बताया कि बेटी स्कूल जाने के लिए निकली, तभी ट्रक ने टक्कर मार कर कुचल दिया।

राष्ट्रीय वालीबॉल प्रतियोगिता में ले चुकी थीं हिस्सा

अजय यादव बेटी के शव से लिपटकर रो रहे थे। लोगों ने उन्हें ढांढस बंधाते हुए शांत कराया। उन्होंने रुंधे गले से कहा कि बेटी बहुत होनहार थी। वह बाबू स्टेडियम में भी एथलीट थी। इसके अलावा प्रदेश स्तरीय प्रतियोगिता में मेडल जीत चुकी थी। वर्ष 2015 में केरल में आयोजित अंडर 15 राष्ट्रीय वालीबाल प्रतियोगिता में हिस्सा ले चुकी थी। परिवार में अब पत्नी, बेटा अमन और बेटी ज्योति हैं।

अचानक मोड़ा वाहन, युवक की मौत

वहीं लखनऊ के ही पीजीआई के तेलीबाग स्थित पार्वती शिव मंदिर कट के पास शनिवार देर रात बिना इंडीकेटर दिए टेंपो ट्रैवलर मोड़ने के दौरान बाइक सवार दो चचेरे भाई चपेट में आ गए। टक्कर लगने से दोनों कुछ दूर तक सड़क पर घिसटते चले गए। हादसे में एक युवक की मौत हो गई, जबकि दूसरा युवक घायल हो गया। घटना के बाद चालक ट्रैवलर लेकर भाग निकला। पीजीआई पुलिस सीसीटीवी फुटेज की मदद से ट्रैवलर व चालक का पता लगा रही है।

Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh
अजय कुमार सिंह दो दशक से अधिक अनुभव वाले वरिष्ठ पत्रकार हैं। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की और टीवी होते हुए अब डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं। राजनीति, स्वास्थ्य, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ीं खबरों को गहराई से कवर किया है। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं। और पढ़ें
