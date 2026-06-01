यूपी में अब कबड्डी की नेशनल खिलाड़ी की अपहरण कर हत्या, कंकालनुमा शव बरामद

यूपी के गाजियाबाद में पैरा एथलीट चिराग त्यागी की हत्या के बाद अब मेरठ में नेशनल कबड्डी खिलाड़ी अनुष्का की हत्या कर दी गई है। कंकरखेड़ा में रोहटा रोड के नाले से अनुष्का का कंकालनुमा शव बरामद किया गया है। 15 अप्रैल को अनुष्का का अपहरण कर लिया गया था।

Kabaddi player Murder: यूपी में अब नेशनल कबड्डी खिलाड़ी अनुष्का की हत्या कर दी गई है। फास्टफूड की दुकान चलाने वाले एक युवक ने अपहरण के बाद हत्या कर दी। अनुष्का का 15 अप्रैल को अपहरण किया गया था। उसी रात ईंट से सिर कूचकर हत्या कर दी गई। इसके बाद लाश को रोहटा रोड स्थित नाले में फेंक दिया गया था। आरोपी की गिरफ्तारी के बाद रविवार रात हत्या का खुलासा हुआ। आरोपी की निशानदेही पर पुलिस ने अनुष्का का कंकाल नुमा शव रोहटा रोड के नाले से बरामद कर लिया है। इससे पहले गाजियाबाद में पैरा एथलीट गौरव त्यागी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने एक हत्यारे को शनिवार को एनकाउंटर में मार गिराया था।

मेरठ के दौराला थाना क्षेत्र के चिरौड़ी गांव निवासी अनुष्का पुत्री नेमपाल कबड्डी की नेशनल खिलाड़ी थी और फिलहाल कंकरखेड़ा के शोभापुरा में किराए पर रह रही थी। अनुष्का कंकरखेड़ा में ही कृष्णा पब्लिक स्कूल में 12वीं कक्षा की छात्रा थी। वह 15 अप्रैल की रात को लापता हो गई थी। 16 अप्रैल को कंकरखेड़ा थाने में अनुष्का के पिता नेमपाल ने उसकी गुमशुदगी दर्ज कराई थी।

एडीजी से शिकायत पर हरकत में आई पुलिस डेढ़ महीने तक अनुष्का का पता न चलने पर दो दिन पहले अनुष्का के परिजनों ने एडीजी मेरठ जोन भानु भास्कर से इस मामले में शिकायत की थी। एडीजी की फटकार के बाद पुलिस एक्टिव हुई और छानबीन दोबारा शुरू की और श्याम धानक निवासी चंडीगढ़ (मूल निवासी देहरादून, उत्तराखंड) को गिरफ्तार किया।

बकाया मांगने पर धमकी से बिगड़ी बात आरोपी रोहटा रोड पर ही फ्रेश बाइट नाम से फास्ट फूड कॉर्नर चलाता था। पूछताछ में खुलासा हुआ कि अनुष्का फास्ट फूड कॉर्नर पर अक्सर अपनी सहेली के साथ फास्ट फूड खाने के लिए आती थी। अनुष्का पर श्याम के करीब 3600 रुपये बकाया थे। 15 अप्रैल की रात को भी करीब 10:00 बजे अनुष्का श्याम के फास्ट फूड कॉर्नर पर पहुंची थी। इस दौरान श्याम ने अपने पैसे मांगे। अनुष्का ने इस दौरान मजाक में कह दिया कि वह छेड़छाड़ का केस दर्ज करा देगी।