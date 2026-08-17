मायके की जमीन बेचने से इनकार किया था, हाथ-पैर बांधे, करंट लगाया; पति ने ही नसरीन को मार डाला

रामपुर के बिलासपुर में मायके से मिली जमीन बेचने से इनकार करने पर विवाहिता नसरीन की हत्या का आरोप है। पति समेत छह लोगों ने उसे हाथ-पैर बांधकर पीटा, जिससे उसकी मौत हो गई। पुलिस ने छह आरोपियों पर मुकदमा दर्ज कर पति इसरार उर्फ गुड्डू को गिरफ्तार कर चालान कर दिया।

रामपुर के बिलासपुर में मायके से मिली जमीन को बेचने से इनकार करना एक विवाहिता को भारी पड़ गया। आरोप है कि पति ने पांच अन्य लोगों के साथ मिलकर महिला की हत्या कर दी। पुलिस ने मायके पक्ष की तहरीर पर पति समेत ससुराल पक्ष के छह लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। आरोपी पति को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। शिकरापुर उर्फ पहाड़पुर निवासी इसरार ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि उसकी भतीजी नसरीन की शादी वर्ष 2013 में केमरी थाना क्षेत्र के भटपुरा तारन गांव निवासी इसरार उर्फ गुड्डू के साथ हुई थी।

मायके की जमीन नहीं बेचने पर हत्या करीब चार साल पहले नसरीन अपने मायके आ गई थी। उसके पिता की पहले ही मौत हो चुकी थी। पिता की संपत्ति का बंटवारा सात बेटियों के नाम दर्ज था, जिसमें नसरीन के हिस्से में भी जमीन आई थी। आरोप है कि ससुराल पक्ष के लोग नसरीन पर मायके से मिली जमीन बेचने और उससे मिले रुपये उन्हें देने का दबाव बना रहे थे। नसरीन ने जमीन बेचने से इनकार कर दिया था। उसका कहना था कि जमीन उसके पांच बच्चों के भविष्य के काम आएगी। नसरीन की चार बेटियां और एक बेटा है। इसी बात को लेकर ससुराल पक्ष के लोग उससे नाराज चल रहे थे।

हाथ-पैर बांधकर मारपीट का आरोप परिजनों के मुताबिक 14 अगस्त की रात करीब दो बजे नसरीन के पति इसरार उर्फ गुड्डू समेत छह लोग उसे टांडा हुरमतनगर ले गए। आरोप है कि वहां सभी ने एक राय होकर नसरीन के हाथ-पैर बांध दिए और उसके साथ जमकर मारपीट की। गंभीर चोटों के कारण उसकी मौत हो गई। घटना के बाद परिवार में कोहराम मच गया।