अखिलेश की मौजूदगी में नसीमुद्दीन सिद्दीकी सपा में शामिल, पत्नी-बेटा भी समाजवादी हुए

Feb 15, 2026 01:14 pm ISTsandeep लाइव हिन्दुस्तान, लखनऊ
कांग्रेस से इस्तीफा देने वाले वरिष्ठ नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने सपा का दामन थाम लिया है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई। इस मौके पर उनकी पत्नी भी सपा में शामिल हुईं। इसके अलावा भी कई नेताओं ने सपा का दामन थामा।

यूपी चुनाव से पहले समाजावादी पार्टी का कुनबा और बड़ा हो गया है। हाल ही में कांग्रेस से इस्तीफा देने वाले वरिष्ठ नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने सपा का दामन थाम लिया है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई। अखिलेश ने माला पहनाकर स्वागत किया और उन्हें स्मृति चिह्न के साथ अहिल्याबाई की तस्वीर भेंट की।इस मौके पर उनकी पत्नी भी पार्टी में शामिल हुईं। पार्टी में शामिल होने वालों में प्रतापगढ़ के पूर्व विधायक राजकुमार, देवरिया के पूर्व विधायक दीनानाथ कुशवाहा, नेता अनीस अहमद फूल बाबू तथा एआईएमआईएम से जुड़े रहे दानिश खान भी शामिल रहे। इसके अलावा महिला नेताओं में रचना पाल, हुसना सिद्दीकी, पूनम पाल और अल्का समेत कई कार्यकर्ताओं ने सपा की सदस्यता ग्रहण की।

कार्यक्रम के दौरान नेताओं ने समाजवादी विचारधारा और संगठन को मजबूत करने का संकल्प जताया। नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने कहा कि समाजवाद और समाजवादी पार्टी का ही आपस में संबंध है। देश की दशा को सुधारे वाले और नई देशा देने वाले समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव को दिल की गहराइयों से श्रद्धांजलि देता हूं। मैं हमेशा उनसे प्रभावित रहा हूं। किसी पार्टी में रहा हूं मैंने हमेशा नेताजी का हमेशा सम्मान किया। सिद्दीकी ने शायराना अंदाज में कहा कि हयात लेके चलो, कायनात लेके चलो। चलो तो सारे जमाने को साथ ले के चलो। अखिलेश यादव ऐसे ही नेता हैं जो सभी समाज को लेकर चल रहे हैं। बीएसपी से जो भी नेता सपा में शामिल हुए उन्हें मैं बता दूं कि सपा में आज से सभी हमारे वरिष्ठ हैं। हम लोग उनसे जूनियर हैं। 15718 लोग सपा में शामिल हो रहे हैं। फूल बाबू, बाबू सिंह कुशवाहा आदि सभी लोगों के साथ हम लोग पहले काम कर चुके हैं।

नसीमुद्दीन के साथ सपा में शामिल होने वाले नेता

हुसना सिद्दीकी (पत्नी)

अफजल सिद्दकी (बेटा)

राधेलालस पूर्व विधायक बस्ती

मौलाना जगीर, पूर्व विधायक

गेरालाल अहिरवार

बजरंग बली

शाहिद बेग

तौकर आजमी

सईद सिद्दीकी

शिव शंकर लोधी

विनोद, बामसेफ प्रदेश अध्यक्ष

यूसुफ खां भाईचारा के प्रभारी

ख्वजा दीन, बसपा

शंभू प्रजापति

