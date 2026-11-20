बड़ा शातिर था बुलंदशहर एनकाउंटर में मारा गया नसीम दुर्रानी, डी-कंपनी से कनेक्शन, ऐसे हुआ खत्मा
बुलंदशहर एनकाउंटर में दिल्ली पुलिस और यूपी एसटीएफ के हाथों मारा गया नसीम दुर्रानी कितना शातिर और खतरनाक था इसका अंदाजा इससे भी लगाया जा सकता है कि एक समय छोटा शकील ने उसे तिहाड़ जेल में बंद छोटा राजन की हत्या की सुपारी दी थी। नसीम का डी कंपनी से कनेक्शन था।
दिल्ली पुलिस और यूपी एसटीएफ की नोएडा इकाई ने शुक्रवार तड़के गैंगस्टर नसीम दुर्रानी को बुलंदशहर में एनकाउंटर में मार गिराया। नसीम दुर्रानी बेहद शातिर और खतरनाक अपराधी था। उसका आपराधिक इतिहास बेहद लंबा है। उसके खिलाफ हत्या, हत्या के प्रयास और लूट समेत 25 से अधिक गंभीर आपराधिक मामले दर्ज थे। उसका संबंध अंडरवर्ल्ड नेटवर्क 'डी-कंपनी' और छोटा शकील से बताया जाता है। नसीम अपने सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए भी भौकाल बनाने का काम करता था। अपने इंस्टाग्राम प्रोफाइल के बायो में उसने खुद का नाम बदनाम और पता तिहाड़ जेल लिख रखा था। उम्र के आगे जीने की और काम-मारने का लिखा था। नसीम के नाम से ताजा मामला दिल्ली में मंत्री कपिल मिश्रा के दफ्तर के बाहर हुई फायरिंग और समीर नाम के एक युवक की हत्या का जुड़ा था।
करीब 37 साल का नसीम दुर्रानी दिल्ली के न्यू मुस्तफाबाद के राजीव गांधी नगर गली नंबर 6 का रहने वाला था। 4 दिन पहले यानी 16 नवंबर की रात उत्तर-पूर्वी दिल्ली के सोनिया विहार इलाके में दिल्ली सरकार के मंत्री कपिल मिश्रा के कैंप ऑफिस के बाहर 15 से 20 राउंड से ज्यादात गोलियां चली थीं। इस हमले में समीर नाम के एक युवक की हत्या कर दी गई थी। कपिल मिश्रा के दफ्तर के बाहर हुई वारदात के बाद से नसीम दुर्रानी लगातार फरार चल रहा था। दिल्ली पुलिस और एसटीएफ की टीमें लगातार उसकी तलाश में जुटी थीं।
वांटेड गैंगस्टर नसीम दुर्रानी एनकाउंटर में ढेर, सुबह सुबह दिल्ली पुलिस और यूपी STF का ज्वाइंट ऑपरेशन
छोटा शकील ने दी थी छोटा राजन की सुपारी
नसीम दुर्रानी कितना शातिर और खतरनाक अपराधी था इसका अंदाज इससे भी लगाया जा सकता है कि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 2016-17 में ‘डी कंपनी’ के छोटा शकील ने तिहाड़ जेल में बंद छोटा राजन की हत्या की सुपारी उसे दी थी। नसीम पर तारिक फतेह की हत्याा की साजिश रचने का भी आरोप लगा था। पुलिस का कहना है कि नसीम दुर्रानी अपराध जगत में लगातार ऐक्टिव था। दिल्ली से लेकर वेस्ट यूपी तक उसके संपर्क थे।
ऐसे हुआ खात्मा
‘डी कंपनी’ के गैंगस्टर नसीम दुर्रानी का शुक्रवार को तड़के दिल्ली पुलिस और यूपी एसटीएफ ने खात्मा कर डाला। पुलिस के मुताबिक नोएडा एसटीएफ और दिल्ली पुलिस को नसीम दुर्रानी के मूवमेंट की जानकारी बुलंदशहर के सिकंदरा बाईपास की मिली थी। बताया जा रहा है कि नसीम दुर्रानी स्कूटी पर जाता हुआ था दिखा था। सूचना के आधार पर दिल्ली पुलिस और यूपी एसटीएफ की नोएडा इकाई ने सिकंदरा में घेराबंदी की। पुलिस के अनुसार नसीम ने स्कूटी रफ्तार तेज कर दी लेकिन बार-बार पीछे मुड़कर पुलिस को देख रहा था। इसी तरह भागने की कोशिश में नसीम की स्कूटी की फिसल गई और वो नीचे गिर गया। नीचे गिरने के बाद नसीम हमलावर हो गया। उसने दो पिस्टल से पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने भी आत्मरक्षार्थ जवाबी फायरिंग की। दोनों ओर से हुई फायरिंग में नसीम को पुलिस की कई गोलियां लगीं। वह मारा गया।
लेखक के बारे मेंAjay Singh
अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।और पढ़ें