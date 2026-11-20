बुलंदशहर एनकाउंटर में दिल्ली पुलिस और यूपी एसटीएफ के हाथों मारा गया नसीम दुर्रानी कितना शातिर और खतरनाक था इसका अंदाजा इससे भी लगाया जा सकता है कि एक समय छोटा शकील ने उसे तिहाड़ जेल में बंद छोटा राजन की हत्या की सुपारी दी थी। नसीम का डी कंपनी से कनेक्शन था।

दिल्ली पुलिस और यूपी एसटीएफ की नोएडा इकाई ने शुक्रवार तड़के गैंगस्टर नसीम दुर्रानी को बुलंदशहर में एनकाउंटर में मार गिराया। नसीम दुर्रानी बेहद शातिर और खतरनाक अपराधी था। उसका आपराधिक इतिहास बेहद लंबा है। उसके खिलाफ हत्या, हत्या के प्रयास और लूट समेत 25 से अधिक गंभीर आपराधिक मामले दर्ज थे। उसका संबंध अंडरवर्ल्ड नेटवर्क 'डी-कंपनी' और छोटा शकील से बताया जाता है। नसीम अपने सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए भी भौकाल बनाने का काम करता था। अपने इंस्टाग्राम प्रोफाइल के बायो में उसने खुद का नाम बदनाम और पता तिहाड़ जेल लिख रखा था। उम्र के आगे जीने की और काम-मारने का लिखा था। नसीम के नाम से ताजा मामला दिल्ली में मंत्री कपिल मिश्रा के दफ्तर के बाहर हुई फायरिंग और समीर नाम के एक युवक की हत्या का जुड़ा था।

करीब 37 साल का नसीम दुर्रानी दिल्ली के न्यू मुस्तफाबाद के राजीव गांधी नगर गली नंबर 6 का रहने वाला था। 4 दिन पहले यानी 16 नवंबर की रात उत्तर-पूर्वी दिल्ली के सोनिया विहार इलाके में दिल्ली सरकार के मंत्री कपिल मिश्रा के कैंप ऑफिस के बाहर 15 से 20 राउंड से ज्यादात गोलियां चली थीं। इस हमले में समीर नाम के एक युवक की हत्या कर दी गई थी। कपिल मिश्रा के दफ्तर के बाहर हुई वारदात के बाद से नसीम दुर्रानी लगातार फरार चल रहा था। दिल्ली पुलिस और एसटीएफ की टीमें लगातार उसकी तलाश में जुटी थीं।

छोटा शकील ने दी थी छोटा राजन की सुपारी नसीम दुर्रानी कितना शातिर और खतरनाक अपराधी था इसका अंदाज इससे भी लगाया जा सकता है कि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 2016-17 में ‘डी कंपनी’ के छोटा शकील ने तिहाड़ जेल में बंद छोटा राजन की हत्या की सुपारी उसे दी थी। नसीम पर तारिक फतेह की हत्याा की साजिश रचने का भी आरोप लगा था। पुलिस का कहना है कि नसीम दुर्रानी अपराध जगत में लगातार ऐक्टिव था। दिल्ली से लेकर वेस्ट यूपी तक उसके संपर्क थे।