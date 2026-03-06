नासा के आर्टेमिस मिशन में आपका भी नाम लगाएगा चांद के चक्कर, करना होगा ये काम

अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के ‘आर्टिमिस-द्वितीय’ मिशन के साथ आम लोग भी जुड़ सकते हैं। इसके लिए सरहद की सीमा भी आड़े नहीं आएगी। नासा किसी भी देश से आवेदन करने वालों को वेबसाइट के माध्यम से बोर्डिंग पास जारी कर रहा है। आप अपना नाम व पिन कोड दर्ज करते हुए अपने नाम का बोर्डिंग पास प्राप्त कर सकते हैं।

अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के ‘आर्टिमिस-द्वितीय’ मिशन के साथ आम लोग भी जुड़ सकते हैं। इसके लिए सरहद की सीमा भी आड़े नहीं आएगी। नासा किसी भी देश से आवेदन करने वालों को वेबसाइट के माध्यम से बोर्डिंग पास जारी कर रहा है। आप अपना नाम व पिन कोड दर्ज करते हुए अपने नाम का बोर्डिंग पास प्राप्त कर सकते हैं। आपका नाम अंतरिक्ष यान के साथ चंद्रमा की परिक्रमा लगाते हुए वापस धरती पर लौटेगा। इस पूरे मिशन के दौरान सभी के नाम एसडी कार्ड में अंतरिक्ष यान के अंदर मौजूद रहेंगे।

इस मिशन के जरिए अपने नाम चांद का चक्कर लगाने के अब तक कुल 53.03 लाख से अधिक लोग अपने नाम का बोर्डिंग पास प्राप्त कर चुके हैं। वेबसाइट के अनुसार, नासा आगामी अप्रैल माह में फ्लोरिडा स्थित केनेडी स्पेस सेंटर, लॉन्च कॉम्पेक्स-39 से ‘आर्टिमिस-द्वितीय’ लॉन्च करने जा रही है। शीत युद्ध के दौर में अमेरिका और सोवियत महासंघ के बीच चंद्र अभियानों को लेकर कड़ी प्रतिस्पर्धा थी, लेकिन 1972 में अपोलो-17 मिशन के बाद चंद्रमा पर मानव मिशन बंद हो गए थे।

बता दें कि लगभग 50 वर्षों बाद अब नासा ने मानव चंद्र मिशन की योजना बनाई और आर्टिमिस प्रोग्राम के तहत चंद्र मिशन की तैयारियां पूरी कर ली हैं। लगभग दस दिनों की अवधि वाले इस मिशन में चार अंतरिक्ष यात्री- रीड वाइसमेन (कमांडर), विक्टर ग्लोबर (पायलट), क्रिस्टीना कोच (मिशन विशेषज्ञ) व जेरेमी हेंसन (मिशन विशेषज्ञ) चंद्रमा की कक्षा में परिक्रमा करते हुए पुनः पृथ्वी पर लौटेंगे। नासा के आर्टेमिस अभियान के तहत पहली मानवयुक्त उड़ान, आर्टेमिस II में चार अंतरिक्ष यात्री चंद्रमा का चक्कर लगाकर वापस लौटेंगे। यह उड़ान चंद्र सतह पर मानवयुक्त मिशनों की दिशा में एक और कदम है और मंगल ग्रह पर भविष्य के अंतरिक्ष यात्री मिशनों के लिए एजेंसी को तैयार करने में मदद करती है।

नासा का कहना है कि उनके वैज्ञानिक खोजों, आर्थिक लाभों और मंगल ग्रह पर पहले मानवयुक्त मिशन की नींव रखने के उद्देश्य से अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्रमा पर भेज रहा है। आर्टेमिस II मिशन नासा की अंतरिक्ष क्षमताओं का परीक्षण करेगा, क्योंकि मनुष्य पहली बार एसएलएस रॉकेट और ओरियन अंतरिक्ष यान पर उड़ान भरेंगे। लगभग 10 दिनों का यह मिशन फ्लोरिडा में नासा के कैनेडी अंतरिक्ष केंद्र के लॉन्च कॉम्प्लेक्स 39 से अप्रैल 2026 से पहले लॉन्च नहीं होगा।