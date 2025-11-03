Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP Newsnanad made jewellery disappear so she wouldnt have to give it away at her bhabhi wedding police revealed
ननद की शादी में न देने पड़ें जेवरात तो भाभी ने चली शातिराना चाल, घर से गायब कर दिए आभूषण

ननद की शादी में न देने पड़ें जेवरात तो भाभी ने चली शातिराना चाल, घर से गायब कर दिए आभूषण

संक्षेप: हाथरस में एक महिला का शातिराना खेल का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। ननद की शादी की तैयारियां देखकर भाभी ने घर से जेवरात को गायब कर दिए। पुलिस पूछताछ में सारा माजरा सामने आ गया।

Mon, 3 Nov 2025 07:06 PMDinesh Rathour हाथरस
share Share
Follow Us on

यूपी के हाथरस में एक महिला का शातिराना खेल का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। कोतवाली हाथरस गेट क्षेत्र के दिल्ली वाला मोहल्ला में हुई थी। चोरी में और कोई नहीं बल्कि भाभी शामिल थी। दरअसल ननद की शादी की तैयारी चल रही थी। शादी में जेवरात दिए जाने थे, लेकिन लड़की की भाभी को ये मंजूर नहीं था। इस पर भाभी ने ऐसी चाल चली कि घर में चोरी होने की बात फैल गई। लेकिन पुलिस ने घटना का खुलासा करते हुए घर से गायब पूरे सोने-चांदी के करीब 50 लाख रुपए के आभूषणों को बरामद कर लिया। यह सभी आभूषण भाभी ने अपने मायके में रखवा दिए थे, ताकि ननद की शादी में परिवार के लोग सारे गहने न दे सके।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

कोतवाली हाथरस गेट क्षेत्र के मोहल्ला नई बस्ती दिल्ली वाला निवासी अकरम उर्फ कलुआ पुत्र अयूब खान के घर में 24 अक्टूबर 2025 को चोरी की घटना हुई थी। घटना को लेकर एसपी ने घटना के खुलासे के लिए एसओजी व सर्विलॉस टीम को भी लगाया। पुलिस टीम टेक्निकल, ग्राउन्ड इंटेलिजेंस, सीसीटीवी फुटेज आदि के आधार पर पुलिस ने साक्ष्य जुटाए। पुलिस की छानबीन में यह बात सामने आया कि कलुआ की पत्नी का मायका मथुरा में है। घर में कलुआ की बहन की शादी की तैयारी चल रही थी, शादी में काफी ज्वैलरी देने की बात चल रही थी। इस बात पर कलुआ की पत्नी कुछ नाराज थी। वह नहीं चाहती थी कि उसकी ननद की शादी में इतनी सारी ज्वैलरी दी जाए। इसी बात को लेकर कलुआ की पत्नी ने पूरी ज्वैलरी को उठाकर अपने मायके में रखवा दिया। इस बात की जानकारी कलुआ को उसकी पत्नी ने दबाव पड़ने पर दी। जिसके बाद पुलिस ने 50 लाख रुपए के आभूषणों को बरामद कर चोरी के मामले का खुलासा किया।

ये आभूषण किए बरामद

सोने की सात अंगूठी, तीन जंजीर, एक सिरबन्द, एक कलाई बन्द हथफूल, छह चूड़ियां, छह कान के झाले, चार टॉप्स, लॉकेट सहित, दो लाल व सिल्वर रंग की मोतियों की माला, एक लोंग, दो नोज पिन, दो कानों की बाली व एक बच्चों की हाय, दो बड़े हार, चांदी की दस कटोरी, एक बटुआ, दो कंघा व सीसा, 26 पायलें, एक प्लेट, तीन छाली व पांच ढक्कन, पांच अंगूठी, पांच जोड़ी बिछुए, तीन कंगने, दो ब्रासलेट, नाडेदानी, सुरमादानी व झुनझुना, दो बच्चे के कंगन आदि।

11 नवम्बर को है कलुआ की बहन की शादी

एसपी ने बताया कि प्रयास था कि लड़की की शादी से पहले जेवर बरामद हो जाएं। इसके लिए हाथरस गेट पुलिस के साथ-साथ एसओजी को लगाया गया। अब 11 नवम्बर को ही कलुआ की बहन की शादी धूमधाम के साथ होगी। यह अपराध किसने किया है और कौन कौन शामिल है। इसकी विवेचना की जा रही है।

ये भी पढ़ें:‘11 महीने से गायब है बीवी, नहीं मिली तो बच्चों संग नदी में कूदकर दे दूंगा जान’
ये भी पढ़ें:जो आईना देखकर आते हैं, उन्हें बंद नजर आते हैं; योगी के बयान पर अखिलेश का पलटवार
Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour
दिनेश राठौर लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। कानपुर यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है। डिजिटल और प्रिंट जर्नलिज्म में 13 साल से अधिक का अनुभव है। लंबे समय तक प्रिन्ट में डेस्क पर रहे हैं। यूपी के कानपुर, बरेली, मुरादाबाद और राजस्थान के सीकर जिले में पत्रकारिता कर चुके हैं। भारतीय राजनीति के साथ सोशल और अन्य बीट पर काम करने का अनुभव। इसके साथ ही वायरल वीडियो पर बेहतर काम करने की समझ है। और पढ़ें
Bhabhi UP Police Devar-Bhabhi अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |