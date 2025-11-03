ननद की शादी में न देने पड़ें जेवरात तो भाभी ने चली शातिराना चाल, घर से गायब कर दिए आभूषण

संक्षेप: हाथरस में एक महिला का शातिराना खेल का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। ननद की शादी की तैयारियां देखकर भाभी ने घर से जेवरात को गायब कर दिए। पुलिस पूछताछ में सारा माजरा सामने आ गया।

यूपी के हाथरस में एक महिला का शातिराना खेल का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। कोतवाली हाथरस गेट क्षेत्र के दिल्ली वाला मोहल्ला में हुई थी। चोरी में और कोई नहीं बल्कि भाभी शामिल थी। दरअसल ननद की शादी की तैयारी चल रही थी। शादी में जेवरात दिए जाने थे, लेकिन लड़की की भाभी को ये मंजूर नहीं था। इस पर भाभी ने ऐसी चाल चली कि घर में चोरी होने की बात फैल गई। लेकिन पुलिस ने घटना का खुलासा करते हुए घर से गायब पूरे सोने-चांदी के करीब 50 लाख रुपए के आभूषणों को बरामद कर लिया। यह सभी आभूषण भाभी ने अपने मायके में रखवा दिए थे, ताकि ननद की शादी में परिवार के लोग सारे गहने न दे सके।

कोतवाली हाथरस गेट क्षेत्र के मोहल्ला नई बस्ती दिल्ली वाला निवासी अकरम उर्फ कलुआ पुत्र अयूब खान के घर में 24 अक्टूबर 2025 को चोरी की घटना हुई थी। घटना को लेकर एसपी ने घटना के खुलासे के लिए एसओजी व सर्विलॉस टीम को भी लगाया। पुलिस टीम टेक्निकल, ग्राउन्ड इंटेलिजेंस, सीसीटीवी फुटेज आदि के आधार पर पुलिस ने साक्ष्य जुटाए। पुलिस की छानबीन में यह बात सामने आया कि कलुआ की पत्नी का मायका मथुरा में है। घर में कलुआ की बहन की शादी की तैयारी चल रही थी, शादी में काफी ज्वैलरी देने की बात चल रही थी। इस बात पर कलुआ की पत्नी कुछ नाराज थी। वह नहीं चाहती थी कि उसकी ननद की शादी में इतनी सारी ज्वैलरी दी जाए। इसी बात को लेकर कलुआ की पत्नी ने पूरी ज्वैलरी को उठाकर अपने मायके में रखवा दिया। इस बात की जानकारी कलुआ को उसकी पत्नी ने दबाव पड़ने पर दी। जिसके बाद पुलिस ने 50 लाख रुपए के आभूषणों को बरामद कर चोरी के मामले का खुलासा किया।

ये आभूषण किए बरामद सोने की सात अंगूठी, तीन जंजीर, एक सिरबन्द, एक कलाई बन्द हथफूल, छह चूड़ियां, छह कान के झाले, चार टॉप्स, लॉकेट सहित, दो लाल व सिल्वर रंग की मोतियों की माला, एक लोंग, दो नोज पिन, दो कानों की बाली व एक बच्चों की हाय, दो बड़े हार, चांदी की दस कटोरी, एक बटुआ, दो कंघा व सीसा, 26 पायलें, एक प्लेट, तीन छाली व पांच ढक्कन, पांच अंगूठी, पांच जोड़ी बिछुए, तीन कंगने, दो ब्रासलेट, नाडेदानी, सुरमादानी व झुनझुना, दो बच्चे के कंगन आदि।