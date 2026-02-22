PM Modi Meerut Visit LIVE: मेरठ पहुंचे पीएम मोदी, थोड़ी देर में रैपिड रेल-मेट्रो का उद्घाटन

Namo Bharat Rapid Rail

22 Feb 2026, 12:36:19 PM IST PM Modi Meerut Visit LIVE: 12,930 करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन और लोकार्पण करेंगे पीएम मोदी PM Modi Meerut Visit LIVE: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करीब 12,930 करोड़ रुपये की परियोजनाओं का उद्घाटन और लोकार्पण करने मेरठ जाएंगे। प्रधानमंत्री भारत के पहले नमो भारत RRTS का उद्घाटन करेंगे और पूरा दिल्ली-मेरठ नमो भारत कॉरिडोर देश को समर्पित करेंगे।

22 Feb 2026, 12:23:16 PM IST PM Modi Meerut Visit LIVE: मेरठ पहुंचे सीएम योगी, प्रधानमंत्री मोदी की स्वागत करेंगे PM Modi Meerut Visit LIVE: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ मेरठ पहुंचे हैं।

22 Feb 2026, 12:18:45 PM IST PM Modi Meerut Visit LIVE: देश की सबसे तेज रफ्तार वाली होगी मेरठ मेट्रो PM Modi Meerut Visit LIVE: मेरठ मेट्रो देश की सबसे तेज रफ्तार वाली मेट्रो सेवा होगी, जो 120 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दौड़ेगी। ये मोदीपुरम से मेरठ साउथ के बीच दौड़ेगी।

22 Feb 2026, 12:16:05 PM IST PM Modi Meerut Visit LIVE: रैपिड रेल और मेरठ मेट्रो के उद्घाटन से पहले पीएम मोदी का ट्वीट PM Modi Meerut Visit LIVE: मेरठ को रैपिड रेल और मेट्रो की सौगात देने से पहले प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने एक्स पर पोस्ट किया। उन्होने लिखा कि वे रविवार को मेरठ आ रहे हैं। मेरठ में नमो भारत रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के दूसरे खंडों के शुभारंभ के साथ ही दिल्ली-मेरठ नमो भारत कॉरिडोर को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। उत्तर प्रदेश समेत देशभर में रेल कनेक्टिविटी के तेज विस्तार के लिए वे प्रतिबद्ध हैं। इसी दिशा में वे रविवार दोपहर करीब 12:30 बजे मेरठ में देश की सबसे तेज मेरठ मेट्रो और नमो भारत ट्रेन के उद्घाटन करेंगे। इसके बाद नमो भारत रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के दूसरे खंडों के शुभारंभ के साथ ही दिल्ली-मेरठ नमो भारत कॉरिडोर को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। इस दौरान कई विकास परियोजनाओं को शुरू करने का भी अवसर मिलेगा।

22 Feb 2026, 12:11:49 PM IST PM Modi Meerut Visit LIVE: मेट्रो के दूसरे कॉरिडोर की हो सकती है घोषणा PM Modi Meerut Visit LIVE: दिल्ली-मेरठ रैपिड रेल और मेरठ मेट्रो के उद्घाटन के बाद अब उम्मीद जग रही है कि शहर की यातायात व्यवस्था को नई रफ्तार देने को मेरठ मेट्रो के दूसरे कॉरिडोर की आधिकारिक घोषणा जल्द हो सकती है। मेरठ मेट्रो का दूसरा कॉरिडोर मेरठ शहर में गोकुलपुर से श्रद्धापुरी तक प्रस्तावित है।

22 Feb 2026, 12:10:48 PM IST PM Modi Meerut Visit LIVE: गेम चेंजर साबित होगी नमो भारत रैपिड रेल PM Modi Meerut Visit LIVE: नमो भारत रैपिड रेल के परिचालन से मेरठ से दिल्ली के बीच यात्रा समय घटाने के साथ व्यापार, रोजगार और रियल एस्टेट पर भी असर डालेगा। रैपिड रेल का यह जाल भविष्य में प्रदूषण कम करने और सड़कों पर ट्रैफिक का दबाव घटाने में गेम चेंजर साबित होगा।

22 Feb 2026, 12:06:55 PM IST PM Modi Meerut Visit LIVE: ‘रैपिड मेट्रो’ के नए खंड का भी उद्घाटन करेंगे पीएम मोदी PM Modi Meerut Visit LIVE: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (आरआरटीएस) यानी ‘रैपिड मेट्रो’ के नए खंड का भव्य उद्घाटन करेंगे। इस कॉरिडोर के शुरू होने से न केवल यात्रा के समय में भारी बचत होगी, बल्कि इसके बहुआयामी प्रभाव भी देखने को मिलेंगे।

22 Feb 2026, 12:05:49 PM IST PM Modi Meerut Visit LIVE: पीएम दौरे से पहले सीएम योगी ने निरीक्षण किया PM Modi Meerut Visit LIVE: शनिवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मेरठ पहुंचकर रैपिड के प्रोजेक्ट साइट शताब्दीनगर, मेरठ साउथ स्टेशन और कार्यक्रम स्थल का बारीकी से निरीक्षण किया। दोनों स्टेशनों का निरीक्षण कर मुख्यमंत्री ने जनसभा स्थल पर अधिकारियों के साथ बैठक कर सुरक्षा और व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दिया।

22 Feb 2026, 12:04:59 PM IST PM Modi Meerut Visit LIVE: रैपिड रेल-मेट्रो सिर्फ एक ट्रेन नहीं विकास की धुरी साबित होगी- सीएम योगी PM Modi Meerut Visit LIVE: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि रैपिड-मेट्रो सिर्फ एक ट्रेन नहीं, क्षेत्रीय विकास की महत्वपूर्ण धुरी साबित होगी। उन्होंने रैपिड और मेट्रो के उद्घाटन कार्यक्रम को ऐतिहासिक बनाने पर जोर दिया। अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों से कहा कि आपस में बेहतर समन्वय के साथ इस कार्यक्रम को सफल बनाएं।

22 Feb 2026, 12:03:01 PM IST PM Modi Meerut Visit LIVE: 2027 के चुनाव से पहले बीजेपी का शक्ति प्रदर्शन PM Modi Meerut Visit LIVE: मेरठ मेट्रो और नमो भारत के जरिए भाजपा डबल इंजन सरकार की रफ्तार का प्रदर्शन करेगी। किसान बेल्ट और युवाओं के बीच पैठ मजबूत करने के लिए पीएम मोदी का संबोधन काफी अहम होने वाला है। 2027 के चुनाव से पहले इसे भाजपा का सबसे बड़ा शक्ति प्रदर्शन माना जा रहा है।

22 Feb 2026, 12:01:46 PM IST PM Modi Meerut Visit LIVE: एक ही टिकट पर नमो भारत और मेट्रो का सफर! PM Modi Meerut Visit LIVE: एनसीआरटीसी पहले ही घोषणा कर चुका है कि नमो भारत और मेरठ मेट्रो का सफर एक ही टिकट से हो सकता है। उद्घाटन के बाद इसकी शुरुआत हो जाएगी। मेरठ में मोदीपुरम से लेकर मेरठ साउथ, दिल्ली में सराय काले खां के बीच किसी भी स्टेशन से टिकट लेकर नमो भारत और मेरठ मेट्रो में सफर किया जा सकेगा।

22 Feb 2026, 12:00:58 PM IST PM Modi Meerut Visit LIVE: उद्गाटन होते ही मेरठ मेट्रो की किराया लिस्ट जारी होगी PM Modi Meerut Visit LIVE: रविवार को उद्घाटन होते ही किराये की लिस्ट जारी कर दी जाएगी। वैसे नमो भारत का किराया न्यूनतम 20 रुपये और अधिकतम 210 रुपये तक हो सकता है। इसी तरह मेरठ मेट्रो में दिल्ली मेट्रो की तरह न्यूनतम किराया 10 रुपये से अधिकतम 60 रुपये होने की संभावना है।

22 Feb 2026, 11:59:47 AM IST PM Modi Meerut Visit LIVE: शनिवार को मेरठ मेट्रो का रिहर्सल हुआ PM Modi Meerut Visit LIVE: शनिवार को प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में शताब्दीनगर एवं मेरठ साउथ के बीच मेरठ मेट्रो में रिहर्सल हुआ। दोनों स्टेशन के बीच एक बार मेट्रो को सात मिनट और दूसरी बार चार मिनट लगे। यह यात्रा आज दस मिनट में पूरी होनी है। इसके लिए मेट्रो की स्पीड को कम किया जाएगा।

22 Feb 2026, 11:58:57 AM IST PM Modi Meerut Visit LIVE: 10 मिनट की मेट्रो यात्रा करेंगे पीएम मोदी PM Modi Meerut Visit LIVE: दस मिनट की मेट्रो यात्रा में पीएम मोदी मेरठ के 19 स्कूली बच्चे, उद्यमी, श्रमिक, मेडिकल छात्र एवं परिजनों का समूह मेरठ के भविष्य की उम्मीदों पर पीएम से बात करेगा।

22 Feb 2026, 11:55:50 AM IST PM Modi Meerut Visit LIVE: नमो भारत और मेरठ मेट्रो को हरी झंडी दिखाएंगे पीएम मोदी PM Modi Meerut Visit LIVE: पीएम मोदी शताब्दीनगर स्टेशन पर नमो भारत और मेरठ मेट्रो को हरी झंडी दिखाएंगे। वह बच्चों के साथ मेट्रो में सफर भी करेंगे। इसके बाद पीएम मोदी दोपहर एक बजे मोहिउद्दीनपुर (मेरठ साउथ स्टेशन के पास) में जनसभा को संबोधित करेंगे।

22 Feb 2026, 11:54:29 AM IST PM Modi Meerut Visit LIVE: एक ही ट्रैक पर नमो भारत और मेट्रो दौड़ेगी PM Modi Meerut Visit LIVE: पीएम मोदी दिल्ली-मेरठ आरआरटीएस कॉरिडोर के दो खंड का भी लोकार्पण करेंगे। 23 किलोमीटर का रैपिड रेल-मेट्रो कॉरिडोर मेरठ का है, जबकि पांच किलोमीटर का रैपिड रेल कॉरिडोर दिल्ली में न्यू अशोक नगर से सराय काले खां के बीच का होगा। इसके साथ ही मेरठ दुनिया के उन चुनिंदा शहरों में शामिल हो जाएगा, जहां एक ही ट्रैक पर हाई-स्पीड नमो भारत ट्रेन और मेट्रो दोनों दौड़ेंगी।