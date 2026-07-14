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ट्रस्ट की वेबसाइट से चंपत राय और डॉ. अनिल मिश्र का नाम हटा, वापसी की गुंजाइश खत्म?

By Ajay Singh
संवाददाता, अयोध्या
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श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की वेबसाइट से पूर्व महासचिव चंपत राय और सदस्य डॉ.अनिल मिश्रा का नाम हटा लिया गया है। इसके साथ ही अटकलें लगने लगी हैं क्या उनकी वापसी की गुंजाइश पूरी तरह खत्म हो गई है। चंपत राय-अनिल मिश्रा का नाम हटाए जाने के बाद अब सिर्फ ट्रस्ट के 12 पदाधिकारियों के नाम हैं।

ट्रस्ट की वेबसाइट से चंपत राय और डॉ. अनिल मिश्र का नाम हटा, वापसी की गुंजाइश खत्म?

Ram Mandir Controversy : राम मंदिर दान चोरी का प्रकरण सामने आने के बाद चौरतफा आरोपों से घिरे श्रीराम जन्मभूमि ट्रस्ट के पूर्व महासचिव चंपत राय और सदस्य डॉ.अनिल मिश्र के इस्तीफे छह जुलाई को ट्रस्ट की बैठक में मंजूर किए गए थे। अब दोनों का नाम और उनकी पूरी डिटेल ट्रस्ट की वेबसाइट से हटा दी गई है। चंपत राय और अनिल मिश्रा का नाम हटाए जाने के बाद अब वेबसाइट पर सिर्फ ट्रस्ट के 12 पदाधिकारियों के नाम हैं। ट्रस्ट की वेबसाइट से नाम हटाए जाने से ऐसा लग रहा है जैसे दोनों का ट्रस्ट से संबंध अब पूरी तरह से कट चुका है। ऐसे में लोगों के जेहन में यह सवाल भी कौंध रहा है कि क्या अब चंपत राय और अनिल मिश्रा की वापसी की गुंजाइश भी खत्म हो चुकी है।

बता दें कि चंपत राय ने ट्रस्ट के महासचिव पद से और डॉ.अनिल मिश्रा ने सदस्य के पद से 26 जून को इस्तीफा दे दिया था। हालांकि इसकी पुष्टि ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष ने 27 जून को की थी। ट्रस्ट की समय से पहले छह जुलाई को अयोध्या में बुलाई गई बैठक में दोनों के इस्तीफे औपचारिक रूप से स्वीकार किए गए। बताया जा रहा है कि तभी से चंपत राय और अनिल मिश्रा ने मंदिर आना बंद कर दिया है। हालांकि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की वेबसाइट अब अपडेट की गई। सोमवार को ट्रस्ट की वेबसाइट से चंपत राय और अनिल मिश्रा का नाम और डिटेल हटा दी गई।

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इन पदाधिकारियों का नाम और विवरण है मौजूद

चंपत राय और अनिल मिश्रा का नाम हटाए जाने के बाद ट्रस्ट की वेबसाइट पर कुल 12 पदाधिकारियों और सदस्यों का नाम और विवरण मौजूद है। इनमें ट्रस्ट के अध्यक्ष, महंत नृत्य गोपाल दास, अंतरिम महासचिव कृष्णमोहन, कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरी और सदस्य पद्मश्री के. परासरण, स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती महाराज, स्वामी विश्वप्रशन्नतीर्थ, परमानंद गिरी, दिनेंद्र दास शामिल हैं। इनके अलावा चार पदेन सदस्य, नृपेंद्र मिश्रा (निर्माण समिति अध्यक्ष), आईएएस प्रशांत लोखंडे, आईएएस संजय प्रसाद और डीएम अयोध्या शशांक त्रिपाठी के भी नाम हैं।

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राममंदिर चढ़ावा प्रकरण में बार एसोसिएशन की ओर से दी गई तहरीर पर कोई कार्रवाई नहीं होने से नाराज अधिवक्ताओं ने सोमवार को अध्यक्ष कालिका प्रसाद मिश्रा की अगुवाई में कचहरी परिसर में जुलूस निकालकर प्रदर्शन किया था। इसके साथ ही ऐलान किया था कि चढ़ावा मामले में श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के पूर्व महासचिव चंपत राय और पूर्व सदस्यों अनिल मिश्र, गोपाल राव के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराने के लिए अदालत का रुख करेंगे। बार एसोसिएशन का दावा है कि उन्होंने दो जुलाई को राम जन्मभूमि थाने में शिकायत दी थी, लेकिन पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज नहीं की। प्रदर्शन से पहले बार सभागार में अधिवक्ताओं की बैठक में अधिवक्ताओं ने विचार रखे। इसके बाद नारेबाजी करते हुए कचहरी परिसर में जुलूस निकाला। बार एसोसिएशन प्रतिनिधिमंडल ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से मुलाकात की।

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एसएसपी ने आश्वस्त किया कि बार एसोसिएशन के प्रार्थना-पत्र को विवेचना का हिस्सा बनाया जाएगा। बार एसोसिएशन अध्यक्ष कालिका प्रसाद मिश्रा ने बताया कि एसएसपी से मुलाकात के दौरान उन्हें तहरीर सौंपी गई है। एसएसपी ने प्राथमिकी दर्ज करने के लिए कोशिश करने का आश्वासन दिया है। दर्ज न होने की स्थिति में अधिवक्ताओं के प्रार्थनापत्र को विवेचना का पार्ट बनाने के लिए कहा है। उन्होंने बताया कि इससे अधिवक्ता संतुष्ट नहीं हैं। एक-दो दिन इंतजार के बाद आन्दोलन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि तहरीर पर रिपोर्ट न दर्ज होने के कारण जुलूस निकालकर प्रदर्शन किया है। सोशल मीडिया पर बार एसोसिएशन के खिलाफ विवादित कमेंट करने के आरोपी अभिषेक मिश्रा के खिलाफ कोतवाली नगर में तहरीर दी। थाना प्रभारी मनोज शर्मा ने बताया कि अधिवक्तओं की तहरीर मिली है। मामले में जांच चल रही है। अभी रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई है।

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लेखक के बारे में

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अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।

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