यूपी की छह विधानसभा में कटेंगे 4,94,651 वोटरों के नाम, 31 दिसंबर को आएगी फाइनल वोटर लिस्ट

यूपी में भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशन में चार नवंबर से शुरू हुआ विशेष प्रागढ़ पुनरीक्षण (एसआईआर) का कार्य 26 दिसंबर को समाप्त हो गया है। बदायूं में भी पांच तहसील और छह विधानसभा में लंबे समय तक चला और पूरा जिला प्रशासन लगा रहा। बीएलओ ने घर-घर जाकर गणना प्रपत्र उपलब्ध कराये फिर भरकर जमा कराये हैं। फाइल सूची के मुताबिक अब तक करीब चार लाख 94 हजार 651 मतदाता सूची से बाहर हो गए हैं। जिसमें सभी कैटागिरी के शामिल हैं। शुक्रवार 26 दिसंबर को दोपहर में चार बजे नेट पोर्टल की रिपोर्ट के अनुसार जिले की सभी विधानसभा क्षेत्र में कुल 24 लाख 18 हजार 408 मतदाता के सापेक्ष एसआईआर कार्य के बाद मतदाताओं का डिजिटलाइजेशन किया गया है। जिसमें कुल 17 लाख 62 हजार चार की मतदाता मैपिंग की गई है जो प्राप्त गणना पपत्रों के सापेक्ष 91.64 फीसदी है। डिजिटलाईज गणना प्रपत्रों में से अप्राप्त गणना प्रपत्रों व एएसडी की संख्या चार लाख 94 हजार 561 है। जिसमें मृतकों की संख्या 82097 है।

अनुपस्थित पाये गये मतदाताओं की कुल संख्या एक लाख 87 हजार 14 हैं। कुल ट्रांसर्फर हुए मतदाताओं की संख्या एक लाख 75 हजार 403 मतदाता है। वहीं पहले से अलग-अलग नामों से पंजीकृतक वोटरों की संख्या 43 हजार 316 निकली है। वहीं अन्य श्रेणी के मतदाता 6821 निकले हैं। वहीं 13 और 14 दिसंबर को राजनीतिक दलों के बीएलओ के साथ हुई बैठकों के दौरान पहचान किये गये 12 हजार वोटरों को भी डिजिटिलाइजेशन में शामिल किया गया है। फिलहाल 31 दिसंबर को इस पुनिरीक्षण कार्य का अंतिम प्रकाशन कर दिया जायेगा।

79 फीसदी हुआ डिजिटलाइड कार्य जनपद में एसआईआर का कार्य पूरा हो गया है। इसमें जनपद के 24 लाख 18 हजार 408 वोटरों के सापेक्ष केवल 79.55 फीसदी ही एसआईआर का कार्य डिजिटलाइड हो पाया है। इसमें बिसौली में 80.06 फीसदी, सहसवान में 41.7 फीसदी, बिल्सी में 79.6 फीसदी, बदायूं में 76.44 फीसदी, शेखूपुर में 81.29 फीसदी तथा दातागंज में 77.94 फीसदी ही कार्य हो पाया है। कुल 79.55 फीसदी डिजिटिलाइड हो पाया है।

यह नहीं हो सके मैपिंग जनपद भर की सभी तहसीलों में एक लाख 60 हजार 799 वोटर मैपिंग नहीं हो पाये हैं। जिनकी डिटेल पूरी नहीं मिलने से मैपिंग कार्य नहीं हो पाया है। आंकड़ों के अनुसार बिसौली में 39,204, सहसवान में 29,405, बिल्सी में 23,213, बदायूं में 20,488, शेखूपुर में 19,866, दातागंज में 28,623 सहित कुल एक लाख 60 हजार 799 वोटरों की मैपिंग नहीं हो सकी है।

82 हजार मृतक डाल रहे थे वोट जनपद में एसआईआर किया गया तो पता चला कि मृतक भी वोट डाल रहे थे। निर्वाचन विभाग के आंकड़ों के अनुसार यहां 82,097 मतदाता मृतक हैं। एसआईआर कार्य में बिसौली विधानसभा में 14,717, सहसवान में 13,986, बिल्सी में 11,847, बदायूं में 13,076, शेखूपुर 12,550, दातागंज 15,921 सहित कुल 82,097 मृतक निकले हैं।

1.87 लाख वोटरों ने नहीं लिया फार्म जनपद में एसआईआर कार्य किया गया। निर्वाचन आयोग के इस कार्य के लिए बीएलओ के द्वारा घर-घर मतदाता तक एसआईआर फार्म भिजवाया गया। मगर जनपद में एक लाख 87 हजार 14 वोटर ऐसे हैं जिन्होंने फार्म नहीं लिये हैं। कह सकते हैं कि मौके पर फार्म लेने वाले यह लोग मिले ही नहीं हैं। ऐसे बिसौली विधानसभा में 31,904, सहसवान में 27,304, बिल्सी में 32,036, बदायूं में 40,367, शेखूपुर में 24,074, दातागंज में 31,329 सहित कुल एक लाख 87 हजार 14 मतदाता हैं जिन्होंने फार्म नहीं लिया है।

एक से अधिक निकले नाम एसआईआर ने पोल खोल दी है। हर तहसील में बड़ी संख्या में एक से अधिक नाम के वोटर निकलकर सामने आये हैं। जिसमें कुल 43 हजार 316 वोटर ऐसे हैं जो पहले कहीं न कहीं अलग-अलग नामों से वोट बनवाये हुए थे। इसमें बिसौली विधानसभा में 7,877, सहसवान में 7,215, बिल्सी में 5,586, बदायूं में 6,123, शेखूपुर विधानसभा में 8,572, दातागंज विधानसभा में 7,943 सहित कुल 43 हजार 316 वोटर ऐसे हैं जिनके एक से अधिक नाम से वोट बने हुए हैं।

विधानसभा कुल वोटर डिजिटलाइट वोटर स्थाई ट्रांर्सफर मतदाता अन्य मतदाता सूची से हटे कुल मतदाता 112 बिसौली 4,29,806 3,44,121 29,286 1,902 85,686 113 सहसवान 4,22,983 3,45,556 27,912 1,021 77,438 114 बिल्सी 3,55,907 2,83,296 22,886 266 72,621 115 बदायूं 3,81,820 2,91,863 29,672 732 89,970 116 शेखूपुर 4,09,193 3,32,642 28,917 2,440 76,553 117 दातागंज 4,18,699 3,26,326 36,730 460 92,383 कुल आंकड़े 24,18,408 19,23,804 1,75,403 6,821 4,94,651