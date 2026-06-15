काम की बात: नकहा जंगल-डालीगंज पैसेंजर ट्रेन अब लखनऊ ऐशबाग से गोरखपुर तक चलेगी, यात्रियों को राहत
नकहा जंगल-डालीगंज पैसेंजर ट्रेन अब लखनऊ ऐशबाग से गोरखपुर तक चलेगी।सवारी गाड़ी का विस्तार हो गया है। नकहा जंगल-ऐशबाग सवारी गाड़ी नकहा जंगल से 23.20 बजे चल कर निर्धारित स्टेशनों पर रुकते हुए डालीगंज से 09.12 बजे, लखनऊ सिटी से 09.20 बजे छूटकर ऐशबाग 09.55 बजे पहुंचेगी।
रेलवे प्रशासन ने ट्रेन नंबर 55061 नकहा जंगल-डालीगंज सवारी गाड़ी का मार्ग विस्तार सोमवार से ऐशबाग तक कर दिया है। इसी तरह डालीगंज से नकहा जंगल जाने वाली 55062 को ऐशबाग से गोरखपुर तक के लिए कर दिया है। 55061 नकहा जंगल-ऐशबाग सवारी गाड़ी नकहा जंगल से 23.20 बजे चल कर निर्धारित स्टेशनों पर रुकते हुए डालीगंज से 09.12 बजे, लखनऊ सिटी से 09.20 बजे छूटकर ऐशबाग 09.55 बजे पहुंचेगी।
55062 डालीगंज-नकहा जंगल सवारी गाड़ी ऐशबाग से 17.00 बजे चलकर लखनऊ सिटी से 17.11 बजे, डालीगंज से 17.20 बजे छूटकर निर्धारित स्टेशनों पूर्ववत रुकते हुए नकहा जंगल से 04.27 बजे छूटकर गोरखपुर 05.15 बजे पहुंचेगी। पूर्वोत्तर रेलवे के सीपीआरओ सुमित कुमार के अनुसार इस मार्ग विस्तार के कारण बीच के अन्य स्टेशनों पर हठराव के समय में परिवर्तन किया गया है।
55062 ऐशबाग-गोरखपुर सवारी गाड़ी संशोधित समायानुसार बादशाहनगर से 17.31 बजे, गोमतीनगर से 17.48 बजे, बुढ़वल से 19.10 बजे, चौका घाट से 19.19 बजे, घाघरा घाट से 19.27 बजे, जरवल रोड से 19.36 बजे, सरयू से 19.47 बजे, करनैलगंज से 19.56 बजे, कस्तुरी से 20.03 बजे, मैजापुर से 20.15 बजे, कथोला से 20.24 बजे, गोंडा कचहरी से 20.55 बजे, गोंडा से 21.55 बजे, तुलसीपुर से 23.51 बजे, दूसरे दिन गैंसड़ी से 00.09 बजे, पचपेड़वा से 00.19 बजे, त्रिलोकपुर से 00.28 बजे, बढ़नी से 00.38 बजे तथा मानीराम से 04.15 बजे छूटेगी एवं शेष स्टेशनों पर ठहराव पूर्ववत रहेगा। इसी प्रकार 55061 नकहा जंगल-ऐशबाग सवारी गाड़ी संशोधित समायानुसार मानीराम से 23.28 बजे, दूसरे दिन बढ़नी से 02.05 बजे, त्रिलोकपुर से 02.14 बजे, पचपेड़वा से 02.24 बजे एवं बुढवल से 07.17 छूटेगी तथा शेष स्टेशनों पर ठहराव पूर्ववत रहेगा।
चारबाग पर कॉनकोर्स निर्माण से 21 ट्रेनें परिवर्तित मार्ग से चलेंगी
लखनऊ चारबाग स्टेशन पर एयर कॉनकोर्स निर्माण कार्य के चलते 21 रेलगाड़ियों का मार्ग अस्थाई रूप से परिवर्तित किया गया है। यह ट्रेनें 15 से 23 जून तक परवर्तित मार्ग से चलाई जाएंगी। जिसके चलते यह ट्रेनें चारबाग स्टेशन के बजाय अमौसी–ट्रांसपोर्ट नगर–उतरेठिया से संचालित होंगी।बदले हु मार्ग से चलने वाली ट्रेनों में 14307 प्रयागराज संगम–बरेली एक्सप्रेस, 14241 प्रयागराज संगम–सहारनपुर एक्सप्रेस, 14242 सहारनपुर–प्रयागराज संगम एक्सप्रेस, 15075 शक्तिनगर–टनकपुर एक्सप्रेस, 15073 सिंगरौली–टनकपुर एक्सप्रेस, 15074 टनकपुर–सिंगरौली एक्सप्रेस, 15076 टनकपुर–शक्तिनगर एक्सप्रेस, 13037 हावड़ा–देहरादून एक्सप्रेस, 13035 हावड़ा–देहरादून एक्सप्रेस, 13038 देहरादून–हावड़ा एक्सप्रेस, 13036 देहरादून–हावड़ा एक्सप्रेस, 13257 दानापुर–आनंद विहार टर्मिनल एक्सप्रेस, 13258 आनंद विहार टर्मिनल–दानापुर एक्सप्रेस, 14523 बरौनी–अंबाला कैंट एक्सप्रेस, 14524 अंबाला कैंट–बरौनी एक्सप्रेस, 15127 बनारस–नई दिल्ली एक्सप्रेस, 15128 नई दिल्ली–बनारस एक्सप्रेस,15119 बनारस–देहरादून एक्सप्रेस, 15120 देहरादून–बनारस एक्सप्रेस,14229 प्रयागराज संगम–योगनगरी ऋषिकेश एक्सप्रेस, 14230 योगनगरी ऋषिकेश–प्रयागराज संगम एक्सप्रेस शामिल हैं। उत्तर रेलवे लखनऊ मंडल के सीनियर डीसीएम समर्थ गुप्ता ने बताया कि मार्ग परिवर्तित रेलगाड़ियों को अमौसी स्टेशन पर 10 मिनट और उतरेठिया स्टेशन पर 5 मिनट का अतिरिक्त ठहराव दिया जाएगा। यात्रियों से अनुरोध है कि यात्रा से पूर्व वह अपनी ट्रेनों के संबंध में 139 रेलवे पूछताछ नंबर और रेल वन ऐप से जानकारी ले लें।
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लेखक के बारे मेंDeep Pandey
दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी की खबरें करते हैं। डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दीप नरायन पांडेय वरिष्ठ पत्रकार हैं। दीप अब डिजिटल मीडिया के जाने माने नाम बन गए हैं। दीप हिंदी भाषा की डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों को बेहतर समझते हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखते हैं। दीप पाठकों की पसंद को समझने और उसी तरह से न्पूज प्रस्तुत करने में माहिर हैं। दीप सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए दीप नरायन पांडेय मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गोंडा के रहने वाले हैं। दीप ने पत्रकारिता की शुरुवात लखनऊ से की। टीवी चैनल से करियर का आगाज करने वाले दीप इसके बाद प्रिंट अमर उजाला लखनऊ में भी रहे। हिन्दुस्तान प्रिंट में वाराणसी, गोरखपुर, फिर लखनऊ में कार्य के दौरान विभिन्न जिलों के डेस्क इंचार्ज रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव 2012, 2017, 2022, लोकसभा चुनाव, पंचायत चुनावों के दौरान बेहतर कवरेज कर चुके हैं।और पढ़ें