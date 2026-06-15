नकहा जंगल-डालीगंज पैसेंजर ट्रेन अब लखनऊ ऐशबाग से गोरखपुर तक चलेगी, यात्रियों को राहत

नकहा जंगल-डालीगंज पैसेंजर ट्रेन अब लखनऊ ऐशबाग से गोरखपुर तक चलेगी।सवारी गाड़ी का विस्तार हो गया है। नकहा जंगल-ऐशबाग सवारी गाड़ी नकहा जंगल से 23.20 बजे चल कर निर्धारित स्टेशनों पर रुकते हुए डालीगंज से 09.12 बजे, लखनऊ सिटी से 09.20 बजे छूटकर ऐशबाग 09.55 बजे पहुंचेगी।

रेलवे प्रशासन ने ट्रेन नंबर 55061 नकहा जंगल-डालीगंज सवारी गाड़ी का मार्ग विस्तार सोमवार से ऐशबाग तक कर दिया है। इसी तरह डालीगंज से नकहा जंगल जाने वाली 55062 को ऐशबाग से गोरखपुर तक के लिए कर दिया है। 55061 नकहा जंगल-ऐशबाग सवारी गाड़ी नकहा जंगल से 23.20 बजे चल कर निर्धारित स्टेशनों पर रुकते हुए डालीगंज से 09.12 बजे, लखनऊ सिटी से 09.20 बजे छूटकर ऐशबाग 09.55 बजे पहुंचेगी।

55062 डालीगंज-नकहा जंगल सवारी गाड़ी ऐशबाग से 17.00 बजे चलकर लखनऊ सिटी से 17.11 बजे, डालीगंज से 17.20 बजे छूटकर निर्धारित स्टेशनों पूर्ववत रुकते हुए नकहा जंगल से 04.27 बजे छूटकर गोरखपुर 05.15 बजे पहुंचेगी। पूर्वोत्तर रेलवे के सीपीआरओ सुमित कुमार के अनुसार इस मार्ग विस्तार के कारण बीच के अन्य स्टेशनों पर हठराव के समय में परिवर्तन किया गया है।

55062 ऐशबाग-गोरखपुर सवारी गाड़ी संशोधित समायानुसार बादशाहनगर से 17.31 बजे, गोमतीनगर से 17.48 बजे, बुढ़वल से 19.10 बजे, चौका घाट से 19.19 बजे, घाघरा घाट से 19.27 बजे, जरवल रोड से 19.36 बजे, सरयू से 19.47 बजे, करनैलगंज से 19.56 बजे, कस्तुरी से 20.03 बजे, मैजापुर से 20.15 बजे, कथोला से 20.24 बजे, गोंडा कचहरी से 20.55 बजे, गोंडा से 21.55 बजे, तुलसीपुर से 23.51 बजे, दूसरे दिन गैंसड़ी से 00.09 बजे, पचपेड़वा से 00.19 बजे, त्रिलोकपुर से 00.28 बजे, बढ़नी से 00.38 बजे तथा मानीराम से 04.15 बजे छूटेगी एवं शेष स्टेशनों पर ठहराव पूर्ववत रहेगा। इसी प्रकार 55061 नकहा जंगल-ऐशबाग सवारी गाड़ी संशोधित समायानुसार मानीराम से 23.28 बजे, दूसरे दिन बढ़नी से 02.05 बजे, त्रिलोकपुर से 02.14 बजे, पचपेड़वा से 02.24 बजे एवं बुढवल से 07.17 छूटेगी तथा शेष स्टेशनों पर ठहराव पूर्ववत रहेगा।