महिला की नग्न, सड़ी-गली और जली लाश देख हैरान रह गए किसान, गन्ने के खेत में वारदात

संक्षेप:

गन्ने के खेत में महिला का सड़ा-गला-नग्न शव मिलने से हड़कंप मच गया। गांव और आसपास के इलाकों में भी इसकी सूचना फैल गई है। लोग इसके बारे में तरह-तरह की चर्चा करने के साथ ही आशंकाएं जता रहे हैं। उनकी मांग है कि जल्द से जल्द मामले का खुलासा किया जाए। घटना के पीछे जो भी हों उन्हें गिरफ्तार किया जाए।

Jan 07, 2026 04:24 pm ISTAjay Singh लाइव हिन्दुस्तान
उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले में गन्ने के एक खेत में एक महिला की नग्न, सड़ी-गली और जली लाश मिलने से किसान हैरान रह गए। महिला के साथ क्या हुआ? यह अभी तक साफ नहीं है लेकिन लाश की हालत देखकर लोग उसके साथ रेप के बाद कत्ल किए जाने की आशंका जता रहे हैं। लोगों का कहना है कि शव कम से कम पांच दिन पुराना लग रहा है। यह लाश हापुड़ के बहादुरगढ़ थाना क्षेत्र के लहडरा गांव में मिली है।

गांव के एक किसान के खेत में किसान गन्ने की छिलाई करने पहुंचे थे। वहां एक महिला का शव पड़ा हुआ था। शव को देखकर किसान सन्नाटे में आ गए। उन्होंने शोर मचाकर ग्रामीणों को इसकी सूचना दी। देखते ही देखते मौके पर ग्रामीणों की भीड़ इक्ट्ठा हो गई।

महिला का शव काफी सड़-गल गया था और उसका चेहरा भी जला हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे महिला की पहचान छिपाने के लिए उसका चेहरा जलाया गया है। गांववालों की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच-पड़ताल शुरू कर दी है।

गन्ने के खेत में महिला का सड़ा-गला-नग्न शव मिलने से हड़कंप मच गया। गांव और आसपास के इलाकों में भी इसकी सूचना फैल गई है। लोग इस घटना के बारे में तरह-तरह की चर्चा करने के साथ ही आशंकाएं जता रहे हैं। उनकी मांग है कि जल्द से जल्द मामले का खुलासा किया जाए। घटना के पीछे जो भी हों उन्हें गिरफ्तार किया जाए।

फिलहाल पुलिस महिला की शिनाख्त की कोशिशों में जुटी है। पुलिस ने दावा किया है कि मामले की गहनता से जांच की जा रही है। जल्द ही पूरे घटनाक्रम का पता लगा लिया जाएगा। महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। पुलिस ने मौके से साक्ष्य जुटाए हैं। आरोपियों का पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है।

अजय कुमार सिंह दो दशक से अधिक अनुभव वाले वरिष्ठ पत्रकार हैं। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की और टीवी होते हुए अब डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं। राजनीति, स्वास्थ्य, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ीं खबरों को गहराई से कवर किया है। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं। और पढ़ें
