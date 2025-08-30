ड्यूटी पर पैदल जा रही महिला को अचानक निर्वस्त्र लड़कों ने पकड़ा, खेत में खींचने की कोशिश

महिला मेरठ स्थित एक शोरूम पर ड्यूटी करने जा रही थी। गांव के रास्ते पर पीछे से आए निर्वस्त्र दो युवकों ने मुंह पर हाथ रखकर महिला को खेत में खींचने की कोशिश की। महिला की चीख सुनकर पास से गुजर रही एक निजी स्कूल की बस के चालक अनिल, परिचालक शिवम ने बस रोक दी। वे मदद को दौड़ पड़े।

मेरठ के दौराला में भराला-सिवाया मार्ग पर शनिवार सुबह सनसनीखेज वारदात से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। घर से मेरठ ड्यूटी करने पैदल जा रही महिला को जंगल में दो निर्वस्त्र युवकों ने घेर लिया और उसे पकड़कर खेत में खींचने का प्रयास किया। महिला ने चीखते हुए विरोध किया तो यहां से गुजर रही निजी स्कूल की बस के चालक-परिचालक ने बस रोक दी और मदद को दौड़े। लोगों को आता देख आरोपी फरार हो गए। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और ग्रामीणों संग मिलकर खेतों की पैदल कांबिंग की और ड्रोन उड़ाकर आरोपियों की तलाश की। फिलहाल आरोपी हाथ नहीं आए हैं और पुलिस की तीन टीमें इनकी तलाश में जुटी हैं।

पांच दिन पहले भी दो महिलाओं से की थी खींचतान ग्रामीणों ने बताया कि यहां एक सप्ताह से लगातार वारदात हो रही हैं। लंबे बालों वाले दो निर्वस्त्र युवक लगातार आने जाने वाली महिलाओं को खींचने का प्रयास कर रहे हैं। 25 अगस्त को भी खेत में काम करने पैदल जा रही सिवाया और भराला गांव की दो महिलाओं के साथ अलग-अलग समय पर इसी स्थान पर निर्वस्त्र युवकों ने खींचतान की थी। महिला का शोर सुनकर आसपास के किसान दौड़े तो आरोपी खेत में फरार हो गए।