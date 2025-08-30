naked boys suddenly caught a woman walking on duty and tried to drag her into the field ड्यूटी पर पैदल जा रही महिला को अचानक निर्वस्त्र लड़कों ने पकड़ा, खेत में खींचने की कोशिश, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP Newsnaked boys suddenly caught a woman walking on duty and tried to drag her into the field

ड्यूटी पर पैदल जा रही महिला को अचानक निर्वस्त्र लड़कों ने पकड़ा, खेत में खींचने की कोशिश

महिला मेरठ स्थित एक शोरूम पर ड्यूटी करने जा रही थी। गांव के रास्ते पर पीछे से आए निर्वस्त्र दो युवकों ने मुंह पर हाथ रखकर महिला को खेत में खींचने की कोशिश की। महिला की चीख सुनकर पास से गुजर रही एक निजी स्कूल की बस के चालक अनिल, परिचालक शिवम ने बस रोक दी। वे मदद को दौड़ पड़े।

Ajay Singh संवाददाता, मेरठSat, 30 Aug 2025 09:59 PM
share Share
Follow Us on
ड्यूटी पर पैदल जा रही महिला को अचानक निर्वस्त्र लड़कों ने पकड़ा, खेत में खींचने की कोशिश

मेरठ के दौराला में भराला-सिवाया मार्ग पर शनिवार सुबह सनसनीखेज वारदात से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। घर से मेरठ ड्यूटी करने पैदल जा रही महिला को जंगल में दो निर्वस्त्र युवकों ने घेर लिया और उसे पकड़कर खेत में खींचने का प्रयास किया। महिला ने चीखते हुए विरोध किया तो यहां से गुजर रही निजी स्कूल की बस के चालक-परिचालक ने बस रोक दी और मदद को दौड़े। लोगों को आता देख आरोपी फरार हो गए। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और ग्रामीणों संग मिलकर खेतों की पैदल कांबिंग की और ड्रोन उड़ाकर आरोपियों की तलाश की। फिलहाल आरोपी हाथ नहीं आए हैं और पुलिस की तीन टीमें इनकी तलाश में जुटी हैं।

शनिवार सुबह करीब नौ बजे भराला गांव निवासी महिला मेरठ स्थित एक शोरूम पर ड्यूटी करने जा रही थी। गांव के रास्ते पर पीछे से आए निर्वस्त्र दो युवकों ने मुंह पर हाथ रखकर महिला को खेत में खींचने का प्रयास किया। महिला की चीख सुनकर पास से गुजर रही एक निजी स्कूल की बस के चालक अनिल, परिचालक शिवम ने बस रोक दी और मदद को दौड़ पड़े। इस बीच आरोपी फरार हो गए। चालक-परिचालक ने महिला को संभाला और इस दौरान राहगीरों की भीड़ जमा हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने लोगों के साथ खेतों में कांबिंग की लेकिन आरोपी हाथ नहीं आए। पुलिस ने ड्रोन कैमरे मंगवा लिए और इसे उड़ाकर आरोपियों की तलाश की। आरोपियों के नहीं मिलने पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है।

ये भी पढ़ें:ट्रेनों की आमने-सामने की टक्कर में कैसे बचाएगा कवच? NER ने शुरू कराई ट्रेनिंग

पांच दिन पहले भी दो महिलाओं से की थी खींचतान

ग्रामीणों ने बताया कि यहां एक सप्ताह से लगातार वारदात हो रही हैं। लंबे बालों वाले दो निर्वस्त्र युवक लगातार आने जाने वाली महिलाओं को खींचने का प्रयास कर रहे हैं। 25 अगस्त को भी खेत में काम करने पैदल जा रही सिवाया और भराला गांव की दो महिलाओं के साथ अलग-अलग समय पर इसी स्थान पर निर्वस्त्र युवकों ने खींचतान की थी। महिला का शोर सुनकर आसपास के किसान दौड़े तो आरोपी खेत में फरार हो गए।

ये भी पढ़ें:फेरी, सैलून वाला और दर्जी भी लगे थे ब्रेनवाश में, एक और धर्मांतरण गैंग; 5 अरेस्ट

क्या बोली पुलिस

मेरठ के दौराला के सीओ प्रकाश चंद्र अग्रवाल ने बताया कि संदिग्ध युवकों की तलाश में खेतों में कांबिग की गई और ड्रोन उडाकर आरोपियों की तलाश की गई। पुलिस की चार टीमें आरोपियों की तलाश में लगाई हैं। पीड़िता की शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर लिया है।

UP Top News UP News Today Up Latest News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |