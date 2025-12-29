पेट्रोल पंप कर्मचारी की सड़क किनारे मैदान में मिली नग्न लाश, पास खड़ी थी बाइक और फेंके थे कपड़े

यूपी के कानपुर में हैरान करने वाली वारदात हुई है। निराला नगर स्थित रेलवे ग्राउंड में सोमवार सुबह पेट्रोल पंप पर काम करने वाले युवक की नग्न लाश मिलने से सनसनी फैल गई। लोग मौके पर पहुंचे तो छाती और चेहरे के ऊपर के हिस्से को कुत्ते नोच कर खा रहे थे। पास में ही युवक के कपड़े और पेट्रोलियम कम्पनी की जैकेट और चप्पल पड़े थे। कुछ दूरी पर युवक की बाइक खड़ी थी। लोगों ने कुत्तों को खदेडा। सूचना पर पहुंची पुलिस ने बाइक नम्बर के आधार पर शिनाख्त की। मौके के हालत बेरहमी से हत्या की ओर इशारा कर रहे थे। साफ लग रहा था कि उसके साथ बेहद क्रूरता की गई है। पहले उसके कपड़े उतारे गए और फिर नृशंस तरीके से हत्या कर दी गई है।