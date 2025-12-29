पेट्रोल पंप कर्मचारी की सड़क किनारे मैदान में मिली नग्न लाश, पास खड़ी थी बाइक और फेंके थे कपड़े
पेट्रोल पंप पर काम करने वाले युवक की नग्न लाश मिलने से सनसनी फैल गई। लोग मौके पर पहुंचे तो छाती और चेहरे के ऊपर के हिस्से को कुत्ते नोच कर खा रहे थे। पास में ही युवक के कपड़े और पेट्रोलियम कम्पनी की जैकेट और चप्पल पड़े थे।
यूपी के कानपुर में हैरान करने वाली वारदात हुई है। निराला नगर स्थित रेलवे ग्राउंड में सोमवार सुबह पेट्रोल पंप पर काम करने वाले युवक की नग्न लाश मिलने से सनसनी फैल गई। लोग मौके पर पहुंचे तो छाती और चेहरे के ऊपर के हिस्से को कुत्ते नोच कर खा रहे थे। पास में ही युवक के कपड़े और पेट्रोलियम कम्पनी की जैकेट और चप्पल पड़े थे। कुछ दूरी पर युवक की बाइक खड़ी थी। लोगों ने कुत्तों को खदेडा। सूचना पर पहुंची पुलिस ने बाइक नम्बर के आधार पर शिनाख्त की। मौके के हालत बेरहमी से हत्या की ओर इशारा कर रहे थे। साफ लग रहा था कि उसके साथ बेहद क्रूरता की गई है। पहले उसके कपड़े उतारे गए और फिर नृशंस तरीके से हत्या कर दी गई है।
युवक की पहचान संजय नगर बस्ती निवासी 32 वर्षीय राहुल अवस्थी के रूप में हुई। मौके पर पहुंचे परिजनों ने बताया कि राहुल रमईपुर स्थित एचपी के पेट्रोल पंप पर काम करता था। रविवार रात में घर नहीं आया था। 3 साल पहले उसकी शादी हुई थी। पत्नी नौरैया खेड़ा स्थित एक फैक्ट्री में काम करती है। सूचना पर डीसीपी साउथ दीपेंद्र नाथ चौधरी, एडीसीपी साउथ योगेश कुमार, गोविंद नगर का पुलिस फोर्स, फॉरेंसिक और डॉग स्क्वायड मौके पर पहुंचा।
लेखक के बारे मेंYogesh Yadav
योगेश यादव हिन्दुस्तान में डिप्टी न्यूज एडिटर के पद पर हैं।और पढ़ें