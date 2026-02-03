Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsNaini jail guard commits suicide after talking to his fiance
मंगेतर से बात के बाद नैनी जेल के बंदीरक्षक ने लगाई फांसी, अगले महीने थी शादी

मंगेतर से बात के बाद नैनी जेल के बंदीरक्षक ने लगाई फांसी, अगले महीने थी शादी

संक्षेप:

केंद्रीय कारागार नैनी में तैनात एक बंदीरक्षक  ने रविवार रात अपने कमरे में फांसी लगा ली। कुछ महीने पहले ही उसकी सगाई हुई थी और अगले महीने शादी होनी थी। कमरे से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है।

Feb 03, 2026 10:35 am ISTPawan Kumar Sharma लाइव हिन्दुस्तान, प्रयागराज
share Share
Follow Us on

प्रयागराज स्थित केंद्रीय कारागार नैनी में तैनात बंदीरक्षक पृथ्वीराज चौहान ने रविवार रात अपने कमरे में फांसी लगा ली। कुछ महीने पहले ही उसकी सगाई हुई थी और अगले महीने शादी होनी थी। कमरे से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है। पुलिस उसका मोबाइल फोन कब्जे में लेकर जांच कर रही है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

मऊ जिले के मोहम्मदाबाद गोहना के रहने वाले प्रभुनाथ चौहान का बड़ा बेटा 28 वर्षीय पृथ्वीराज चौहान 2021 से केंद्रीय कारागार नैनी में बंदीरक्षक पद पर तैनात था। वह चकदोंदी, प्रयागपुरम कॉलोनी में किराए के कमरे में अकेले रहता था। पृथ्वीराज को रविवार रात ड्यूटी पर जाना था, लेकिन काफी देर बाद भी वह नहीं पहुंचा। जेल प्रशासन ने कई बार फोन किया, लेकिन कॉल रिसीव नहीं हुई। जेल का एक सिपाही उसके कमरे पर बुलाने पहुंचा।

चार भाई-बहनों में सबसे बड़ा था सिपाही

अंदर से कमरा बंद होने पर सिपाही ने रोशनदान से झांका, तो अंदर पृथ्वीराज फंदे से लटका दिखा। पुलिस ने दरवाजे तोड़कर शव को बाहर निकला और पोस्टमॉर्टम को भेज दिया। उधर, घटना की जानकारी मिलते ही परिजन भी रोते-बिलखते पहुंच गए। पृथ्वीराज चार भाई-बहनों में सबसे बड़ा था।

ये भी पढ़ें:शराबी पिता ने 12 साल के बेटे को हंसिया से काटा, बक्से में लाश छिपाकर हुआ फरार

शादी की तैयारी अचानक मातम में बदली

पृथ्वीराज परिवार का बड़ा बेटा था। पिता प्रभुनाथ टाइल्स का काम करते हैं। वह काम के सिलसिले में अक्सर प्रयागराज आते-जाते रहते थे। पिता प्रभुनाथ ने बताया कि रविवार दोपहर पृथ्वीराज ने बहन के मोबाइल पर वीडियो कॉल कर हालचाल पूछा था। यह भी पूछा था कि पापा कब आ रहे हैं। बातचीत सामान्य थी, किसी तरह की परेशानी का कोई संकेत नहीं मिला। परिजनों की मानें, तो पृथ्वीराज ने आखिरी बार अपनी मंगेतर से मोबाइल पर बात की थी। इसके बाद फोन बंद या रिसीव नहीं हुआ। देर रात मंगेतर की चिंता बढ़ी, तो उसने परिवार को जानकारी दी। परिजनों ने पड़ोसी को फोन कर पूछा, तो घटना की जानकारी हुई।

Pawan Kumar Sharma

लेखक के बारे में

Pawan Kumar Sharma
"पवन कुमार शर्मा पिछले 3 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। पवन अभी हिन्दुस्तान अख़बार की वेबसाइट Livehindustan.com में काम कर रहे हैं। इससे पहले ABP News में बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाएं और टूरिज्म पर लिखते हैं। पवन ने दिल्ली के भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले कानपुर के क्राइस्ट चर्च कॉलेज से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया था।" और पढ़ें
Prayagraj Prayagraj News Prayagraj Latest News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |