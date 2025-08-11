नैमिषारण्य हनुमानगढ़ी की महिमा अपार है, अहिरावण वध के बाद यहीं पाताल से निकले थे बजरंगबली

मान्यता है कि नैमिषारण्य की हनुमाढ़ गढ़ी वही जगह है जहां अहिरावण का वध करने के बाद भगवान राम और लक्ष्मण के साथ हनुमान जी पाताल से निकले थे।

नैमिषारण्य का पौराणिक और आध्यात्मिक महत्व अतुल्य है। इस जगह का वर्णन वेद, पुराण, महाभारत और दूसरे धर्मग्रंथों में भी है। गोस्वामी तुलसीदास ने श्रीरामचरित मानस में लिखा है, तीरथ वर नैमिष विख्याता, अति पुनीत साधक सिधि दाता। इसी नैमिषारण्य की पवित्र भूमि के टीले पर हनुमानगढ़ी मंदिर स्थित है। यह टीला इस प्राचीनतम मंदिर की भव्यता को बढ़ाने का काम करता है।

यहां पर हनुमान जी की विशालकाय प्रतिमा है। मान्यता है कि यहां दर्शन-पूजन से श्रद्धालुओं को शनि, राहु और केतु ग्रहों के प्रकोप से छुटकारा मिलता है। मनोकामनाएं पूरी होती हैं। साल भर मंत्रियों, नेताओं, प्रशासनिक एवं न्यायिक अधिकारियों, साधु-संतों के साथ ही श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। हनुमान जयंती और ज्येष्ठ (जेठ) में तो यहां हर दिन श्रद्धालुओं का मेला लगा रहता है। हर दिन भंडारों का आयोजन होता है। यहां सीतापुर ही नहीं बल्कि दूसरे प्रांतों से भी हनुमान भक्त दर्शन-पूजन के लिए आते हैं।