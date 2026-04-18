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नैमिषारण्य धाम का 100 करोड़ से कायाकल्प होगा; रम्पा महल बनेगा सीतापुर की पहचान, घाट निर्माण पर भी मुहर

Apr 18, 2026 05:48 pm ISTsandeep हिन्दुस्तान, संवाददाता, सीतापुर
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सीतापुर के डीएम डॉ. राजागणपति आर ने बताया कि शासन स्तर से नैमिषारण्य क्षेत्र के विकास के लिए 100 करोड़ की रुपये आवंटित हुए हैं। इस धनराशि में कई कार्य कराए जाने हैं। बैठक में तय किया गया कि पर्यटन सुविधा केंद्र के अलावा नैमिषारण्य तीर्थ विकास परिषद का कार्यालय भवन बनाया जाएगा। 

नैमिषारण्य धाम का 100 करोड़ से कायाकल्प होगा; रम्पा महल बनेगा सीतापुर की पहचान, घाट निर्माण पर भी मुहर

सीतापुर में पौराणिक नैमिषारण्य धाम का 100 करोड़ की लागत से कायाकल्प किया जाएगा। शासन से मंजूरी के बाद जिले के आला अफसरों और जनप्रतिनिधियों ने बैठक कर इस पूरा खाका तैयार किया है। जल्द ही श्री नैमिषारण्य तीर्थ स्थल में विकास कार्य शुरू किए जाएंगे। कलेक्ट्रेट में हुई बैठक में मिश्रिख सांसद अशोक रावत, एमएलसी पवन सिंह, विधायक रामकृष्ण भार्गव और डीएम डॉ राजागणपति आर सहित अन्य संबंधित अधिकारी शामिल हुए।

नैमिषारण्य के विकास के लिए 100 करोड़

डीएम डॉ. राजागणपति आर ने बताया कि शासन स्तर से नैमिषारण्य क्षेत्र के विकास के लिए 100 करोड़ की रुपये आवंटित हुए हैं। इस धनराशि में कई कार्य कराए जाने हैं। इसी को लेकर जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक की गई। बैठक में तय किया गया कि पर्यटन सुविधा केंद्र के अलावा नैमिषारण्य तीर्थ विकास परिषद का कार्यालय भवन बनाया जाएगा। साथ ही नैमिषारण्य स्थित राजघाट पर पर्यटन सुविधाओं के साथ ही पार्किंग बनेगी।

ललिता देवी मंदिर से काली बाड़ी तक कॉरीडोर

ललिता देवी मंदिर से काली बाड़ी चौराहे तक कॉरीडोर बनाया जाएगा। इसके अलावा नैमिषारण्य-कल्ली मार्ग बाइपास से ललिता देवी मंदिर, चक्रतीर्थ होते हुए राजघाट तक कॉरीडोर का निर्माण कराया जाएगा। नैमिषारण्य धाम में पंचमुखी प्लाजा और चक्रतीर्थ कुंड के पास बने नाले की दिशा बदल कर उसे नए सिरे से बनाया जाएगा, ताकि जल निकासी व्यवस्था और बेहतर हो सके। इसी तरह कल्ली से नैमिषारण्य मार्ग पर स्थित मनिकापुर में वे-साइड एमेनिटी निर्माण कराया जाएगा। नैमिषारण्य स्थित बंगाली धर्मशाला में इंटर प्रेटेशन सेंटर का निर्माण कराया जाएगा। इन कार्यों को लेकर जनप्रतिनिधियों और अफसरों की हुई बैठक में चर्चा के बाद आगे की कवायादें शुरू कर दी गई हैं।

रम्पा में बनेगा सीतापुर सांस्कृतिक केंद्र

शहर का ऐतिहासिक रम्पा महल अब सीतापुर सांस्कृतिक केंद्र बनेगा। हाल ही में संपन्न हुई बैठक में जहां नैमिषारण्य के विकास कार्यों को लेकर चर्चा हुई, वहीं रम्पा महल को लेकर भी चर्चा की गई। चर्चा में तय किया गया कि रम्पा महल में सीतापुर सांस्कृतिक केंद्र बनाया जाएगा। इसके जरिए खास तौर से कला, संस्कृति, शिक्षा और परंपराओं को बढ़ावा मिलेगा।

बैठक में बाईपास और घाट बनाने पर भी लगी मुहर

नैमिषारण्य के विकास को लेकर हुई बैठक में मिश्रिख सांसद अशोक रावत ने भैरमपुर रोड से गयावर गांव तब बाइपास निर्माण की बात रखी। बाइपास निर्माया को लेकर फौरन ही लोक निर्माण विभाग के अधिशाषी अभियंता को आवश्यक निर्देश दिए गए। इसी तरह सांसद ने नैमिषारण्य स्थित राजघाट के सामने हरदोई जिले में स्थित अमरगंज में गोमती नदी में गंदगी को हटाकर वहां राजघाट की तरह घाट निर्माण के लिए कहा। इसके लिए सिंचाई विभाग के अधिशाषी अभियंता को आवश्यक कार्यों को लेकर डीएम ने निर्देश दिए हैं।

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