नैमिषारण्य में डंका बजते की परिक्रमा शुरू, 84 कोसी यात्रा में उमड़ा आस्था का सैलाब

सीतापुर के नैमिषारण्य में बुधवार भोर डंका बजने के साथ ही विश्व प्रसिद्ध 84 कोसी परिक्रमा का शुभारंभ हो गया। लगभग दो लाख श्रद्धालुओं ने चक्रतीर्थ में स्नान और मां ललिता देवी के दर्शन के बाद आस्था की डगर पर कदम बढ़ाए।

चौरासी कोसी परिक्रमा पर बुधवार भोर पांच बजे नैमिषारण्य में डंका बजते ही आस्था की डगर पर निकल पड़ा। परिक्रमा में शामिल होने से पहले श्रद्धालुओं ने चक्रतीर्थ में स्नान कर मां ललिता देवी मंदिर में दर्शन-पूजन किया। नैमिष की धरती को दंडवत प्रणाम करते हुए रामादल आगे बढ़ता रहा। भव्य रथ पर सवार पहला आश्रम के महंत नन्हकू दास और बनगढ़ महंत संतोष दास खाकी जैसे ही मां ललिता देवी मंदिर चौराहे पर पहुंचे।

मेला प्रभारी एसडीएम मिश्रिख अभिनव यादव , एएसपी दक्षिणी दुर्गेश सिंह, सीओ विशाल गुप्ता, सीओ वेद प्रकाश श्रीवास्तव, सीओ अभिषेक कुमार व नैमिष थानाध्यक्ष नवनीत मिश्रा ने माला पहनाकर पुष्प वर्षा की। ललिता देवी मंदिर चौराहे पर परिक्रमार्थियों के प्रवेश द्वार को भव्य रूप से सजाया गया। चौराहे पर लगी सुंदर झालर की रोशनी से पूरा प्रांगण जगमगाता रहा। सिर पर गठरी लिए कोई पैदल चल रहा था तो कोई हाथी घोड़ा ऊंट के साथ गाड़ियों से। सुरक्षा के लिए बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा।

आकर्षण का केन्द्र रहे हाथी और घोड़ा परिक्रमा मेले में हाथी और घोड़े से आए बाबा लोगों के लिए आकर्षण का केन्द्र रहे। इस दौरान कोई घोड़े का नृत्य देखमा दिखा तो कोई हाथी की सूंड पकड़कर फोटो खिंचवाता दिखा। प्रसिद्ध चौरासी कोसी परिक्रमा मेले में हर वर्ष हाथी-घोड़े आते हैं। परिक्रमा में आए श्रद्धालु हाथी और घोड़े को फल खिलाकर आनंद उठाते हैं। चौरासी कोसी परिक्रमा अध्यक्ष नारायण दास जीप पर बने भव्य रथ से परिक्रमा पर निकले।

दो लाख से अधिक श्रद्धालु शामिल हुए चौरासी कोसी परिक्रमा में राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, चंडीगढ़, हरियाणा, मध्यप्रदेश, पंजाब, दिल्ली, नेपाल, छत्तीसगढ़, मुम्बई, बंगाल सहित कई राज्यों के भक्त रामादल में परिक्रमा करने के लिए शामिल हुए। यह सभी लोग पैदल, बैलगाड़ी और साइकिल से आस्था की राह पर चल रहे थे। श्रद्धालुओं के स्वागत में राह में पड़ने वाले गांव के लोग पलक पांवड़े बिछाए खड़े रहे। कोई चाय तो कोई पूड़ी सब्जी और हलुआ वितरण करने में लगा रहा। परिक्रमा में करीब दो लाख श्रद्धालु शामिल हुए।