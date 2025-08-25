naib tehsildar suddenly slapped farmer hard he fell on ground his condition is critical नायब तहसीलदार ने अचानक जोर से मारा थप्पड़, जमीन पर गिर पड़ा किसान; हालत गंभीर, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
नायब तहसीलदार ने अचानक जोर से मारा थप्पड़, जमीन पर गिर पड़ा किसान; हालत गंभीर

लखनऊ में अवैध कब्जा हटाने गई टीम में शामिल नायब तहसीलदार ने एक किसान को थप्पड़ मारा, जिससे वह किसान जमीन पर गिर गया। ग्रामीणों द्वारा उसे पहले सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और फिर सिविल अस्पताल ले जाया गया, जहां से उसे पीजीआई के ट्रॉमा सेंटर रेफर कर दिया गया।

Ajay Singh प्रमुख संवाददाता, लखनऊMon, 25 Aug 2025 10:19 PM
लखनऊ में सोमवार को अवैध कब्जा हटाने गई नगर निगम की टीम में शामिल एक नायब तहसीलदार ने एक किसान को अचानक इतनी जोर से थप्पड़ मारा कि वह जमीन पर गिर गया। उसके कान से खून निकलने लगा। कुछ ही देर में वह बेहोश हो गया। पुलिसवालों ने किसी तरह किसान को उठाकर सामान्य करने की कोशिश की लेकिन उसकी हालत ठीक नहीं हुई। यहां तक कि उसे अस्पताल ले जाना पड़ा। ग्रामीणों ने एंबुलेंस बुलाकर उसे पहले गोसाईगंज के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया। डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद उसे पहले सिविल अस्पताल फिर पीजीआई के ट्रामा सेंटर रेफर कर दिया। किसान की हालत बिगड़ती देख नायब तहसीलदार मौके से भाग निकले। किसान की हालत अब भी गंभीर बताई जा रही है।

यह मामला लखनऊ नगर निगम के मिर्जापुर मस्तेमऊ गांव का है। वहां नगर निगम के नायब तहसीलदार रत्नेश श्रीवास्तव, लेखपाल सुभाष कौशल, राकेश कुमार, लालू प्रसाद अपनी टीम और पुलिस बल के साथ अवैध कब्जा हटाने पहुंचे थे। किसान राम मिलन, जो एक दलित ग्रामीण हैं, अपनी जमीन को पुश्तैनी बताते हुए तीन पीढ़ियों के कागज़ात दिखा रहे थे।

मिली जानकारी के अनुसार राममिलन का कहना था कि यह जमीन उनकी पुश्तैनी है। नवाबों के समय से यह जमीन उनके पास है। उन्होंने तीन पीढ़ी से चले आ रहे कागजात दिखाए। आरोप है कि इसी दौरान नायब तहसीलदार को गुस्सा आ गया और उन्होंने राममिलन को जोर से थप्पड़ मार दिया।

इस घटना का एक कथित वीडियो भी सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। हालांकि ‘लाइव हिन्दुस्तान’ वायरल हो रहे वीडियो की सत्यता की पुष्टि नहीं करता है। वायरल वीडियो में दिख रहा है कि बहस के दौरान अचानक नायब तहसीलदार को गुस्सा आ गया। उन्होंने किसान को थप्पड़ मार दिया। थप्पड़ इतना ज़ोरदार था कि राम मिलन जमीन पर गिर पड़े। उनके कान से खून निकलने लगा और वह बेहोश हो गए। बताया जा रहा है कि किसान की हालत बिगड़ते देख नायब तहसीलदार रत्नेश श्रीवास्तव अपनी टीम के साथ मौके से भाग निकले। इसके बाद, ग्रामीणों ने किसान को गोसाईगंज सीएचसी पहुंचाया, जहां से उसे सिविल अस्पताल और फिर पीजीआई के ट्रॉमा सेंटर रेफर किया गया। किसान की हालत अभी भी नाजुक बताई जा रही है।

