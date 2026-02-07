नायब तहसीलदार का पेशकार रिश्वत लेते गिरफ्तार, एंटी करप्शन की टीम ने तहसील में मारा छापा

संक्षेप: यूपी के बागपत में एंटी करप्शन की टीम ने बडौत तहसील में छापेमारी कर ऐक्शन लिया है। टीम ने नायब तहसीलदार के निजी पेशकार को रिश्वत लेते हुए रंगेहाथ पकड़ लिया।

यूपी के बागपत में बड़ौत तहसील परिसर में उस समय हड़कंप मच गया, जब एंटी करप्शन टीम ने नायब तहसीलदार के निजी पेशकार को रिश्वत लेते हुए रंगेहाथ पकड़ लिया। टीम ने उसके पास से किसान द्वारा दिये गए कैमिकल लगे दस हजार रुपये बरामद किए हैं। किसान से उसकी जमीन के दाखिल खारिज के नाम पर रिश्वत मांगी गई थी।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

जिवानी निवासी किसान सोनू सोलंकी ने पिछौकरा गांव में वर्ष 2022 में चार बीघा जमीन खरीदी थी, लेकिन उसका दाखिल-खारिज नहीं हो सका। इसके लिए वह काफी समय से चक्कर लगा रहा था। आरोप है कि नायब तहसीलदार कोर्ट में अपने आपको निजी पेशकार बताने वाले प्रमोद को उसने चार हजार रुपये रिश्वत के दिए थे, लेकिन इसके बाद भी उसकी जमीन का दाखिल-खारिज नहीं हुआ। दाखिल खारिज कराने के लिए वह फिर प्रमोद से मिला। इस बार प्रमोद ने उससे कहा कि दस हजार रुपये लेकर आओ। इसके बाद उसकी जमीन का दाखिल खारिज कर दिया जाएगा। पीड़ित किसान ने इसकी शिकायत एंटी करप्शन टीम से की।