नायब तहसीलदार का पेशकार रिश्वत लेते गिरफ्तार, एंटी करप्शन की टीम ने तहसील में मारा छापा
यूपी के बागपत में एंटी करप्शन की टीम ने बडौत तहसील में छापेमारी कर ऐक्शन लिया है। टीम ने नायब तहसीलदार के निजी पेशकार को रिश्वत लेते हुए रंगेहाथ पकड़ लिया।
यूपी के बागपत में बड़ौत तहसील परिसर में उस समय हड़कंप मच गया, जब एंटी करप्शन टीम ने नायब तहसीलदार के निजी पेशकार को रिश्वत लेते हुए रंगेहाथ पकड़ लिया। टीम ने उसके पास से किसान द्वारा दिये गए कैमिकल लगे दस हजार रुपये बरामद किए हैं। किसान से उसकी जमीन के दाखिल खारिज के नाम पर रिश्वत मांगी गई थी।
जिवानी निवासी किसान सोनू सोलंकी ने पिछौकरा गांव में वर्ष 2022 में चार बीघा जमीन खरीदी थी, लेकिन उसका दाखिल-खारिज नहीं हो सका। इसके लिए वह काफी समय से चक्कर लगा रहा था। आरोप है कि नायब तहसीलदार कोर्ट में अपने आपको निजी पेशकार बताने वाले प्रमोद को उसने चार हजार रुपये रिश्वत के दिए थे, लेकिन इसके बाद भी उसकी जमीन का दाखिल-खारिज नहीं हुआ। दाखिल खारिज कराने के लिए वह फिर प्रमोद से मिला। इस बार प्रमोद ने उससे कहा कि दस हजार रुपये लेकर आओ। इसके बाद उसकी जमीन का दाखिल खारिज कर दिया जाएगा। पीड़ित किसान ने इसकी शिकायत एंटी करप्शन टीम से की।
शिकायत के सत्यापन के बाद टीम ने शुक्रवार को कैमिकल लगे दस हजार रुपये देकर किसान सोनू को तहसील भेजा, वहां पर जैसे ही सोनू ने दस हजार रुपये प्रमोद को दिए, तभी एंटी करप्शन की टीम वहां पर पहुंच गई और प्रमोद को दस हजार रुपये के साथ पकड़ लिया। टीम उसे लेकर कोतवाली पहुंच गई। इस कार्रवाई के बाद तहसील कर्मचारियों में अफरा-तफरी का माहौल है। एंटी करप्शन टीम के अधिकारी ने आरोपी के खिलाफ तहरीर दी। इंस्पेक्टर मनोज कुमार ने बताया कि तहरीर के आधार पर कार्रवाई की जा रही है।
लेखक के बारे मेंDeep Pandey
