Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsNaib Tehsildar peshkaar arrested for taking bribe, anti-corruption team raids tehsil
नायब तहसीलदार का पेशकार रिश्वत लेते गिरफ्तार, एंटी करप्शन की टीम ने तहसील में मारा छापा

नायब तहसीलदार का पेशकार रिश्वत लेते गिरफ्तार, एंटी करप्शन की टीम ने तहसील में मारा छापा

संक्षेप:

यूपी के बागपत में  एंटी करप्शन की टीम ने बडौत तहसील में छापेमारी कर ऐक्शन लिया है। टीम ने नायब तहसीलदार के निजी पेशकार को रिश्वत लेते हुए रंगेहाथ पकड़ लिया।

Feb 07, 2026 04:14 pm ISTDeep Pandey लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

यूपी के बागपत में बड़ौत तहसील परिसर में उस समय हड़कंप मच गया, जब एंटी करप्शन टीम ने नायब तहसीलदार के निजी पेशकार को रिश्वत लेते हुए रंगेहाथ पकड़ लिया। टीम ने उसके पास से किसान द्वारा दिये गए कैमिकल लगे दस हजार रुपये बरामद किए हैं। किसान से उसकी जमीन के दाखिल खारिज के नाम पर रिश्वत मांगी गई थी।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

जिवानी निवासी किसान सोनू सोलंकी ने पिछौकरा गांव में वर्ष 2022 में चार बीघा जमीन खरीदी थी, लेकिन उसका दाखिल-खारिज नहीं हो सका। इसके लिए वह काफी समय से चक्कर लगा रहा था। आरोप है कि नायब तहसीलदार कोर्ट में अपने आपको निजी पेशकार बताने वाले प्रमोद को उसने चार हजार रुपये रिश्वत के दिए थे, लेकिन इसके बाद भी उसकी जमीन का दाखिल-खारिज नहीं हुआ। दाखिल खारिज कराने के लिए वह फिर प्रमोद से मिला। इस बार प्रमोद ने उससे कहा कि दस हजार रुपये लेकर आओ। इसके बाद उसकी जमीन का दाखिल खारिज कर दिया जाएगा। पीड़ित किसान ने इसकी शिकायत एंटी करप्शन टीम से की।

ये भी पढ़ें:BSP 2027 में खेलेगी दलित-ब्राह्मण कार्ड, बड़ी बैठक में मायावती ने बता दिया प्लान
ये भी पढ़ें:ग्रामीणों के लिए गुड न्यूज, इतने वर्ग मी. तक के घर का नहीं पास कराना होगा नक्शा

शिकायत के सत्यापन के बाद टीम ने शुक्रवार को कैमिकल लगे दस हजार रुपये देकर किसान सोनू को तहसील भेजा, वहां पर जैसे ही सोनू ने दस हजार रुपये प्रमोद को दिए, तभी एंटी करप्शन की टीम वहां पर पहुंच गई और प्रमोद को दस हजार रुपये के साथ पकड़ लिया। टीम उसे लेकर कोतवाली पहुंच गई। इस कार्रवाई के बाद तहसील कर्मचारियों में अफरा-तफरी का माहौल है। एंटी करप्शन टीम के अधिकारी ने आरोपी के खिलाफ तहरीर दी। इंस्पेक्टर मनोज कुमार ने बताया कि तहरीर के आधार पर कार्रवाई की जा रही है।

Deep Pandey

लेखक के बारे में

Deep Pandey

दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी टीम में हैं। दीप का डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव है। यूपी के लखनऊ और वाराणसी समेत कई जिलों में पत्रकारिता कर चुके हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखने का शौक है। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए हैं। सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं।

और पढ़ें
Up News UP News Today Bagpat Latest News
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |