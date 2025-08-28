nahane ka video banakar premika par bana raha tha dabav dharadar hathiyar se kata premi ka guptang नहाने का वीडियो बनाकर गर्लफ्रेंड को करने लगा ब्लैकमेल, लड़की ने प्रेमी का गुप्तांग ही काट लिया, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP Newsnahane ka video banakar premika par bana raha tha dabav dharadar hathiyar se kata premi ka guptang

नहाने का वीडियो बनाकर गर्लफ्रेंड को करने लगा ब्लैकमेल, लड़की ने प्रेमी का गुप्तांग ही काट लिया

नहाने का वीडियो बनाकर प्रेमिका पर ही दबाव बनाना प्रेमी को महंगा पड़ गया है। गुस्साई प्रेमिका ने धारदार हथियार से प्रेमी पर हमला कर दिया और उसका गुप्तांग काट लिया। अचानक हुए हमले से प्रेमी बुरी तरह चीखने चिल्लाने लगा। लोगों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने युवती को हिरासत में ले लिया है।

Yogesh Yadav हरदोई वार्ताThu, 28 Aug 2025 08:18 PM
share Share
Follow Us on
नहाने का वीडियो बनाकर गर्लफ्रेंड को करने लगा ब्लैकमेल, लड़की ने प्रेमी का गुप्तांग ही काट लिया

यूपी के हरदोई में प्रेमी-प्रेमिका के बीच विवाद के बाद बेहद खौफनाक वारदात को अंजाम देने का मामला सामने आया है। मल्लावां कोतवाली क्षेत्र में गैर समुदाय की प्रेमिका का नहाने के दौरान का वीडियो बनाकर प्रेमी संबंध बनाने का दबाव बना रहा था। इससे आजिज आई प्रेमिका ने धारदार हथियार से प्रेमी का गुप्तांग ही काट दिया। अचानक हुए इस हमले से प्रेमी की चीख निकल गई। मौके पर पहुंचे परिजनों ने तत्काल उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया। हालत गंभीर होने के कारण वहां से उसे हरदोई मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर कर दिया गया। घटना के बाद पुलिस ने युवती को हिरासत में ले लिया है और उससे पूछताछ की जा रही है।

पुलिस सूत्रों ने गुरुवार को बताया कि राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले का निवासी जसवंत सिंह (29) मल्लावां कोतवाली इलाके के एक मोहल्ले में दूसरे समुदाय की अपनी प्रेमिका से मिलने बुधवार को हरदोई आया था। दोनों के बीच पहले से ही नजदीकियां थीं और यह रिश्ता तीन साल तक हरिद्वार में काम के दौरान परवान चढ़ा था। साल भर पहले युवती का परिवार हरिद्वार से वापस आकर हरदोई में रहने लगा।

ये भी पढ़ें:हैलो, तेरी सौतन बोल रही हूं; पति के फोन से प्रेमिका की आवाज सुनते ही बीवी की मौत

जसवंत बुधवार को अपनी प्रेमिका से मिलने उसके घर पहुंच गया। दोनों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ा कि युवती ने गुस्से में आकर युवक पर धारदार हथियार से हमला करके उसका गुप्तांग काट दिया। अचानक हुए इस हमले से युवक लहूलुहान होकर चीखने चिल्लाने लगा। उसकी चीख सुनकर आसपास के लोगों ने डायल 112 पर पुलिस को सूचना दी। घायल युवक को आनन-फानन में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मल्लावां पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने मेडिकल कॉलेज हरदोई रेफर कर दिया।

बताया जाता है जसवंत सिंह और युवती के बीच संबंधों में लंबे समय से तनाव चल रहा था। बताया जा रहा है कि जब दोनों हरद्विार में रहते थे, तब युवक ने युवती का नहाते समय एक वीडियो बना लिया था। इसी वीडियो को लेकर वह युवती पर दबाव बनाता रहता था। इसी वीडियो को लेकर दोनों के बीच विवाद होने के बाद युवती ने यह कदम उठाया है।

girl bathing video Girlfriend Lover-girlfriend अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |