जानलेवा हमले के केस में सरेंडर करने पहुंचे नगीना सपा विधायक, कोर्ट ने जेल भेजा

जानलेवा हमले में वांछित चल रहे बिजनौर के नगीना विधायक मंगलवार को एमपी/एमएलए कोर्ट में पेश हुए। अपर सिविल जज सीनियर डिवीजन कोर्ट नंबर एक शांतनु त्यागी ने उनकी जमानत अर्जी निरस्त करते हुए जेल भेज दिया। नगीना के सपा विधायक और पूर्व मंत्री मनोज पारस पर साल 2020 में बिजनौर कोतवाली के गांव रशीदपुर गढ़ी के रहने वाले युवक पर जानलेवा हमले की रिपोर्ट दर्ज हुई थी। मनोज पारस के खिलाफ कोर्ट से गैर जमानती वारंट चल रहे थे, जिस पर उन्होंने कोर्ट में सरेंडर किया था।

कोतवाली क्षेत्र के रसीदपुर के आसपुर नवादा के रहने वाले छतर सिंह ने कोर्ट में आरोपी पूर्व विधायक मूलचंद, अमित पुत्र मूलचंद, कपिल गुर्जर, राशिद, रफी सैफी और नगीना से सपा विधायक मनोज के खिलाफ जानलेवा हमले का मुकदमा दर्ज कराया था। पीड़ित छतर सिंह मनोज पारस व अन्य के खिलाफ एक मुकदमे में पैरवी कर रहा था। पीड़ित छतर सिंह का आरोप है कि इससे गुस्साए विधायक और उनके साथी पूर्व विधायक मूलचंद ने 29 सितंबर 2020 की शाम स्कूटी पर जाते समय उसे रोक लिया और चाकू से हमला कर मारने का प्रयास किया।

मामले में उक्त आरोपियों को कोर्ट ने तलब किया था। इसी मामले में नगीना विधायक मनोज पारस के कोर्ट में पेश न होने कारण गैर जमानती वारंट चल रहे थे। उक्त मामले में विशेष जज शांतनु त्यागी ने पर्याप्त आधार न पाते हुए आरोपी नगीना से सपा विधायक एवं पूर्व मंत्री मनोज पारस की जमानत याचिका निरस्त करते हुए जेल भेज दिया।