जिस संत की आंखें नहीं, सोचिए उनके कितने पाप.. चंद्रशेखर आजाद ने रामभद्राचार्य पर साधा निशाना

नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद ने रामभद्राचार्य के मिनी पकिस्तान वाले बयान पर निशाना साधा है। जिस संत की आंखें नहीं हैं। सोचिए उनके कितने पाप होंगे। जनता को उनसे ज्ञान लेना पड़ रहा है।

यूपी के नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद ने जगद्गुरु रामभद्राचार्य के मिनी पाकिस्तान वाले बयान पर निशाना साधा। सांसद चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि मेरठ में एक कथा चल रही है। जो अपने आपको संत कहते हैं। वे मेरठ में आकर कहते हैं कि मिनी पाकिस्तान में आ गए हैं। पहले तो उनको दिखता नहीं है। वो खुद कहते हैं बचपन से मेरी आंखें नहीं हैं। ऐसे में एक संत ऐसे हैं जिनकी आंखें नहीं हैं। सोचिए उनके कितने पाप होंगे। जनता को उनसे ज्ञान लेना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि संत की न कोई जाति होती है, न कोई धर्म होता है।

आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद ने बुधवार को बरेली के संजय कम्युनिटी हाल में प्रबुद्धजन सम्मलेन को संबोधित किया। इस दौरान चंद्रशेखर ने प्रदेश और केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा।नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि यूपी विकास के रास्ते पर नहीं, विनाश के रास्ते पर है। कमजोर वर्ग के लोगों के अधिकारों को छीनने का काम किया जा रहा है। देश में नेपाल जैसे हालात हो रहे हैं। लोगों का सरकार से भरोसा उठ रहा है। चंद्रशेखर ने कहा कि जातिगत जनगणना में आर्थिक गणना भी की जाए। जातिगत जनगणना 1931 के बाद से संपूर्ण जनगणना नहीं हुई है। मंडल कमीशन की सारी सिफारिशें लागू होनी चाहिए।

उन्होंने कहा कि संविधान पर खतरा मंडरा रहा है। सरकारी विभागों को बेचा जा रहा है। सरकारी विभागों में नौकरियों खत्म की जा रही है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में हमें बाबा साहब की वजह से वोट का अधिकार मिला है। बेटियों को भी बेटों जितना मौका देना चाहिए। बेटियां पढ़ेंगी तो तीन पीढ़ियां सुधरेगी।