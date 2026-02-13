केंचुली और ‘नागिन’ बनने के कांड का खुला सच, थाने पहुंची युवती ने किए अंधविश्वास से जुड़े दावे भी

यूपी के औरैया में केंचुली और ‘नागिन’ बनने के कांड का सच खुल गया है। युवती ने प्रेम विवाह करने की बात स्वीकार की है। यही नहीं युवती ने अंधविश्वास से जुड़े दावे भी किए।

उत्तर प्रदेश के औरैया के चर्चित मामले में एक नया मोड़ आया है। यहां केंचुली कांड और ‘नागिन’ बनने की अफवाह से सुर्खियों में आई युवती रीना गुरुवार को अचानक फफूंद थाने पहुंच गई। पुलिस की मौजूदगी में दिए गए उसके वीडियो बयान के बाद मामला एक बार फिर चर्चा में आ गया। युवती ने प्रेम विवाह करने की बात स्वीकार की है। रीना ने पुलिस को बताया कि वह बालिग है और गांव के ही युवक श्यामजी से पिछले चार वर्षों से बातचीत और संबंध थे। दोनों ने कानपुर में कोर्ट मैरिज कर ली है और अब वह अपने पति के साथ ही रहना चाहती है। यही नहीं युवती ने अंधविश्वास से जुड़े दावे भी किए। युवती ने पुलिस को कहानी सुनाई है पर पुलिस जांच करेगी।

उसने बताया कि घरवालों द्वारा उसकी शादी कहीं और तय किए जाने के कारण वह आठ फरवरी की रात घर से चली गई थी। अगले दिन उसके पिता ने गुमशुदगी दर्ज कराई थी। मामला उस समय तूल पकड़ गया था जब युवती के कमरे में बिस्तर पर सांप की केंचुली, चूड़ियां और सिंदूर मिलने के बाद गांव में ‘नागिन’ बनने की अफवाह फैल गई। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद यह घटना टीवी चैनलों तक पहुंच गई थी। सूत्रों के अनुसार युवती का पति भी थाने में मौजूद रहा, हालांकि उसे मीडिया के सामने नहीं लाया गया। थानाध्यक्ष अजय कुमार ने बताया कि युवक-युवती थाने आए हैं और अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है।

युवती ने किए अंधविश्वास से जुड़े दावे थाने में दिए बयान में युवती ने सांप, नेवला और बिच्छू से जुड़े कुछ दावे भी किए। पुलिस इन बातों को अंधविश्वास मानते हुए कानूनी पहलुओं पर ही जांच कर रही है। वहीं ग्रामीणों के बीच तरह-तरह की चर्चाएं बनी हुई हैं।