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प्रॉपर्टी टैक्स लगाते समय नगर निगम लगाता था ये जुर्माना, इस शहर में हटा प्रावधान

Apr 22, 2026 06:15 am ISTAjay Singh वरिष्ठ संवाददाता, गोरखपुर
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जुर्माना का मामला कार्यकारिणी सदस्य जियाउल इस्लाम के साथ ही अन्य सदस्यों ने प्रमुखता से उठाया। इस नियम को लेकर सदस्यों की तरफ से आपत्ति की गई। सदस्यों ने कहा कि बहुत से लोग आर्थिक दिक्कतों से भवन निर्माण तत्काल नहीं करा पाते हैं। ऐसे में जुर्माना लगाने का कोई औचित्य नहीं है।

प्रॉपर्टी टैक्स लगाते समय नगर निगम लगाता था ये जुर्माना, इस शहर में हटा प्रावधान

Gorakhpur News : खाली प्लॉट पर भवन निर्माण कराने पर नगर निगम जब संपत्ति कर (Property Tax) लगाता है तो कुल वैल्यू के हिसाब से जुर्माना भी लगता है। मंगलवार को गोरखपुर नगर निगम कार्यकारिणी की महापौर डॉ.मंगलेश श्रीवास्तव की अध्यक्षता में हुई बैठक में इस जुर्माने के प्रावधान को हटा दिया गया है। अब नए भवन पर संपत्तिकर के दौरान लगाए जाने वाले हजारों रुपये की जुर्माने की राशि से नागरिकों को राहत मिल गई है। पूरे प्रकरण पर नगर आयुक्त ने एक कमेटी गठित करने का आश्वासन दिया है। कमेटी की रिपोर्ट के बाद नई व्यवस्था को लागू किया जाएगा।

सिविल लाइंस स्थित जोनल कार्यालय में हुई बैठक में जुर्माना का मामला कार्यकारिणी सदस्य जियाउल इस्लाम के साथ ही अन्य सदस्यों ने प्रमुखता से उठाया। इस नियम को लेकर सदस्यों की तरफ से आपत्ति की गई। सदस्यों ने कहा कि तमाम लोग आर्थिक दिक्कतों से भवन निर्माण तत्काल नहीं करा पाते हैं। ऐसे में जुर्माना लगाने का औचित्य नहीं है। इसपर सभी सदस्यों की सहमति के बाद नगर आयुक्त ने पूरे प्रकरण पर एक कमेटी बनाने का निर्णय सुनाया, जिसकी रिपोर्ट के बाद इसे लागू किया जाएगा।

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कार्यकारिणी में शहर के विभिन्न सार्वजनिक और भीड़भाड़ वाले 50 स्थानों पर प्याऊ की स्थापना करने का निर्णय लिया गया है। बैठक में पिछली कार्रवाई की पुष्टि के साथ अनुपालन आख्या पर विस्तृत चर्चा हुई। कार्यकारिणी ने सीनियर सिटीजन डे केयर को लेकर निगम द्वारा संचालन नियमावली को भी मंजूरी दे दी। इसके पूर्व पार्षद पूनम सिंह ने प्रोसीडिंग में कई कार्य को नहीं शामिल करने को लेकर आपत्ति दर्ज कराई। बैठक में मुख्य रूप से नगर आयुक्त गौरव सिंह सोगरवाल, कार्यकारिणी सदस्य ऋषि मोहन वर्मा, पूनम सिंह सहित निगम के सभी वरिष्ठ अधिकारी और सदस्य मौजूद रहे।

टैंकर से पेयजल आपूर्ति

कार्यकारिणी में पूर्व उपसभापति एवं दिग्विजयनगर वार्ड के पार्षद ऋषि मोहन वर्मा ने लोक निर्माण विभाग द्वारा नाला निर्माण के दौरान लापरवाही तथा जलनिकासी की वैकल्पिक व्यवस्था न किए जाने से हड़हवा फाटक मुख्य मार्ग पर एवं उससे जुड़े मोहल्ले में जल भराव का मुद्दा उठाया। ऋषि मोहन वर्मा ने हुमायूंपुर उत्तरी चौराहे के पास मलिन बस्ती में पेयजल आपूर्ति बंद होने की समस्या को रखा। उन्होंने कहा कि जलकल द्वारा भेजे गए टैंकर से लोग पानी पीने को मजबूर हैं।

शवदाह वाहन का जल्द शुरू होगा संचालन

सामाजिक सरोकारों को निभाते हुए नगर निगम ने स्वयं के ‘शव दाह वाहन’ के संचालन का भी निर्णय लिया है। इस वाहन को 23 अप्रैल को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हरी झंडी दिखाकर रवाना कर सकते हैं। लावारिस लाश को निशुल्क शवदाह गृह तक पहुंचाया जाएगा। आम लोगों के लिए निगम की तरफ से 1000 रुपये शुल्क का प्रस्ताव किया गया है।

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जोनल कार्यालय का होगा कायाकल्प

बैठक में सदस्य ऋषि मोहन वर्मा ने जोन 4 के नेताजी सुभाष चंद्र बोस नगर में अत्याधुनिक जोन कार्यालय की मांग रखी। पार्षद ने कहा कि सीएम योगी का वार्ड भी इसी जोन में आता है। नागरिकों की सहूलियत को लेकर जोनल कार्यालय का निर्माण होना चाहिए, निर्णय हुआ कि पुराने और जर्जर हो चुके जोनल कार्यालय को तोड़कर भव्य बनाया जाएगा।

ऐसे लगता है नामांतरण के दौरान जुर्माना

पांच लाख कीमत की संपत्ति पर जुर्माना 1000 रुपये

पांच से दस लाख की संपत्ति पर जुर्माना 2000 रुपये

10 से 15 लाख की संपत्ति पर जुर्माना 3000 रुपये

15 से 20 लाख की संपत्ति पर जुर्माना 4000 रुपये

20 लाख कीमत से ऊपर की संपत्ति पर जुर्माना 5000 रुपये

70 लाख का विकास कार्य करा सकेंगे पार्षद

नगर निगम के सभी पार्षदों को वार्डों के विकास के लिए 70 लाख रुपये की पार्षद निधि को भी मंजूरी मिल गई है। इस रकम से पार्षद पाइप लाइन, स्ट्रीट लाइट के साथ अन्य तत्काल जरूरत के काम करा सकेंगे। कार्यकारिणी ने 35 लाख के जबट को मंजूर करते हुए प्रस्ताव भी मांगा है। यह रकम मनोनीत पार्षदों को भी मिलेगी। वह पूरे शहर में प्रस्ताव देकर 70 लाख रुपये का काम करा सकेंगे।

कार्यकारिणी में निर्णय लिया गया कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में जिन पार्षदों ने निधि की रकम नहीं खर्च की है, उनका बजट अब लैप्स माना जाएगा। फिलहाल इस निर्णय से 23 पार्षदों को झटका लगा है।

Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh

अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।

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