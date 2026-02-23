Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

यूपी में अतिक्रमण हटाने गई नगर निगम टीम पर हमला, वेंडर ने बांट से जवान का सिर फोड़ा

Feb 23, 2026 07:32 pm ISTDinesh Rathour अलीगढ़, वरिष्ठ संवाददाता
share Share
Follow Us on

अलीगढ़ में सोमवार को अतिक्रमण हटाए जाने के दौरान जमकर बवाल हो गया। मारपीट और हंगामे के बीच एक वेंडर ने नगर निगम टीम के सचलदल प्रभारी एमपी सिंह पर तौल वाले बांट से हमला कर दिया।

यूपी में अतिक्रमण हटाने गई नगर निगम टीम पर हमला, वेंडर ने बांट से जवान का सिर फोड़ा

यूपी के अलीगढ़ में सोमवार को अतिक्रमण हटाए जाने के दौरान जमकर बवाल हो गया। मारपीट और हंगामे के बीच एक वेंडर ने नगर निगम टीम के सचलदल प्रभारी एमपी सिंह पर तौल वाले बांट से हमला कर दिया। बांट मारकर सिरफोड़ दिया। इससे वहां पर हंगामा और बढ़ गया। सहायक नगर आयुक्त वीर सिंह मौके पर पहुंचे और विधिक कार्रवाई कराई। घायल सचलदल के प्रभारी एमपी सिंह की तहरीर पर सिविल लाइन थाने में तीन नामजद व एक अज्ञात के खिलाफ छह धाराओं में मुकदमा कायम किया गया है। घटना क्रम का वीडियो नगर निगम ने जारी किया है।

नगर निगम की टीम सोमवार को दोपहर 1 बजे तस्वीर महल चौराहे पर अतिक्रमण हटाने गई थी। यहां पर फल बेचने वाले रेहड़ी पटरी लगा लेते हैं, जिससे आवागमन बाधित रहता है। पहले एक दो वेंडर दुकान लगाते थे, लेकिन अब संख्या 50 से अधिक हो गई थी। यातायात व्यवस्था को लेकर नगर निगम की टीम कार्रवाई के लिए गई थी। तस्वीर महल के पास से लेकर अब्दुल्लाह कॉलेज तक के वेंडर दुकान लेकर चले गए थे। कुछ दुकानदार अड़ गए थे कि वह रेहड़ी पटरी नहीं हटाएंगे। इसी को लेकर विवाद हुआ। कुछ दुकानदारों ने फल सड़क पर फेंक दिए। सचलदल ने कहा कि रेहड़ी पटरी को हटाएं तो उमेर, महजर व फैजान भिड़ गए। टीम से हाथापाई पर उतर आए।

ये भी पढ़ें:दुल्हन ने पालतू कुत्ते की पिटाई पर तोड़ दी थी शादी, मामले में आया नया मोड़

हमलावर मौके से फरार

हाथापाई होते ही काले कपड़े में खड़े महजर ने रेहड़ी से तौल का बांट निकाला और सचलदल के प्रभारी एमपी सिंह के सिर पर दे मारा। इससे उनका सिर फट गया और खून बहने लगा। इसी पर सचलदल की टीम ने मौके से उमेर व फैजान को पकड़ लिया और वाहन में बैठा लिया। बांट से हमला करने वाला महजर फरार हो गया। मौके पर पहुंचे सहायक नगर आयुक्त वीर सिंह व सीओ ने हंगामा शांत कराया। सचलदल के प्रभारी एमपी सिंह ने सिविल लाइन थाने में बन्नादेवी थाना निवासी फैजान, महजर व उमेर के खिलाफ तहरीर दी। जिस पर पुलिस ने तीनों के खिलाफ नामजद व एक अज्ञात के खिलाफ छह धाराओं में मुकदमा कायम किया है। दो आरोपियों की पुलिस ने गिरफ्तारी की है। फरार तीसरे आरोपी की गिरफ्तारी को पुलिस दबिश दे रही है।

ये भी पढ़ें:परिवार की दबंगई के आगे बेबस दिखी पुलिस, दरोगा का कॉलर पकड़ा; चिल्लाती रहीं महिला

पूर्व में चालान व अतिक्रमण पर किया गया है चालान

नगर आयुक्त प्रेम प्रकाश मीणा ने बताया कि पूर्व में उक्त वेंडरों के खिलाफ गंदगी फैलाने व अतिक्रमण करने को लेकर कार्रवाई की गई थी। इनको एक सप्ताह पहले नोटिस जारी किए गए थे। 20 फरवरी 2026 को आखिरी नोटिस जारी किया गया था। यातायात व्यवस्था बाधित होती है और वहां पर अतिक्रमण नहीं करें। इनको वेंडिंग जोन में जाने के लिए भी नोटिस दिया गया था। छह माह से लगातार कार्रवाई चल रही है। लेकिन उक्त दुकानदार वेंडिंग जोन में नहीं गए। नगर निगम की टीम से मारपीट व अतिक्रमण को किसी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जाएगा। विधिक कार्रवाई की जाएगी।

ये भी पढ़ें:यूपी में चला ऑपरेशन बजरंग का डंडा, दौड़ा-दौड़ा कर पुलिस ने 34 साइबर शातिर पकड़े

वेंडरों ने सचलदल प्रभारी के खिलाफ दी तहरीर

वेंडरों ने सचदल प्रभारी पर मारपीट का आरोप लगाते हुए सिविल लाइन थाने में तहरीर दी है। आरोप है कि सचल दल की टीम ने उनके साथ अभद्रता की और मारपीट की। उनके ठेले पलट दिए और फल सड़क पर बिखर गए। पुलिस से मामले में कार्रवाई की मांग की है। शादाब, सहजेब, राजू, अमजद, मुकीम ने सिविल लाइन में तहरीर दी।

बोले अधिकारी

नगर आयुक्त प्रेम प्रकाश मीणा ने बताया, अस्थाई अतिक्रमण हटाने को लेकर पूर्व में नोटिस जारी किया गया था। गंदगी व अतिक्रमण पर तस्वीर महल पर कई बार चालान की कार्रवाई की गई। सचदल की टीम अतिक्रमण हटाने गई तो उसके ऊपर हमला किया गया। मामले में विधिक कार्रवाई पुलिस कर रही है। अतिक्रमण करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा।

Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour

दिनेश राठौर लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पिछले आठ सालों से काम कर रहे हैं। वह लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। कानपुर यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है। पत्रकारिता में 13 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश की डिजिटल मीडिया और प्रिंट जर्नलिज्म में अलग पहचान है। इससे पहले लंबे समय तक प्रिंट में डेस्क पर भी काम किया है। कुछ सालों तक ब्यूरो में भी रहे हैं। यूपी और राजस्थान के सीकर जिले में भी पत्रकारिता कर चुके हैं। यूपी की राजनीति के साथ सोशल, क्राइम की खबरों को सरल भाषा में पाठकों तक पहुंचाते हैं। वायरल वीडियो की फैक्ट चेकिंग में दिनेश को महारत हासिल है।

और पढ़ें
Aligarh News Nagar Nigam UP Police अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |