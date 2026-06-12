नगर आयुक्त को बता देना मेरा नाम, पानी की सप्लाई चालू नहीं करूंगा...पंप ऑपरेटर की धमकी से मचा बवाल
बरेली जिले की पेयजल व्यवस्था संभाल रही पंप ऑटोमेशन संचालन कंपनी एक बार लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। लोगों ने जब पंप ऑपरेटर से पानी चालू करने को कहा तो वह लोगों को धमकाने लगा।
Bareilly News: यूपी के बरेली जिले की पेयजल व्यवस्था संभाल रही पंप ऑटोमेशन संचालन कंपनी एक बार फिर विवादों में आ गई है। गुरुवार से शुक्रवार सुबह राजेंद्र नगर और आसपास के इलाकों में पानी की सप्लाई बाधित होने के बाद लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। मामला तब और गरमा गया जब क्षेत्रीय पार्षद सतीश कातिब ने आरोप लगाया कि शिकायत करने पर पंप ऑपरेटर ने उन्हें फोन पर धमकी भरे लहजे में जवाब दिया।
पार्षद ने कहा है कि सुबह से जलापूर्ति ठप होने पर उन्होंने कार्यदायी एजेंसी के अधिकारियों से संपर्क किया, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हुआ। कुछ देर बाद पंप ऑपरेटर का फोन आया और उसने कथित तौर पर कहा, जिससे शिकायत करनी है कर लो, पानी की सप्लाई चालू नहीं होगी। पार्षद का आरोप है कि ऑपरेटर ने यह भी कहा, नगर आयुक्त को मेरा नाम बता देना, मुझे हटाने की किसी की हिम्मत नहीं है।
पानी के लिए भटके लोग
जलापूर्ति बंद रहने से लोग टंकियों और पंप हाउस के चक्कर लगाते रहे। भीषण गर्मी के बीच पानी न मिलने से स्थानीय निवासियों में भारी नाराजगी देखी गई। लोगों का कहना था कि शिकायतों के बावजूद जिम्मेदार कर्मचारी गंभीरता नहीं दिखा रहे थे।
मौके पर पहुंचे नगर आयुक्त
मामले की जानकारी मिलने पर नगर आयुक्त संजीव कुमार मौर्य स्वयं जलापूर्ति केंद्र पहुंचे और स्थिति का निरीक्षण किया। स्थानीय लोगों ने उनके सामने ऑटोमेशन कंपनी की कार्यप्रणाली और कर्मचारियों के व्यवहार को लेकर शिकायतें दर्ज कराईं। निरीक्षण के बाद अधिकारियों में हलचल बढ़ गई।
जनरेटर होने के बावजूद नहीं हुई सप्लाई
स्थानीय लोगों का कहना है कि जलापूर्ति केंद्र पर 125 केवीए का जनरेटर उपलब्ध है, फिर भी बिजली बाधित होने के दौरान समय पर पानी की सप्लाई शुरू नहीं कराई गई। इससे हजारों लोगों को परेशानी उठानी पड़ी।
ऑटोमेशन व्यवस्था पर फिर उठे सवाल
नगर निगम ने जलापूर्ति व्यवस्था को आधुनिक बनाने के लिए पंप ऑटोमेशन सिस्टम लागू किया था, लेकिन बार-बार सामने आ रही शिकायतों ने इसकी कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। अब लोगों की नजर इस बात पर है कि नगर निगम इस मामले में क्या कार्रवाई करता है और जिम्मेदारों पर क्या जवाबदेही तय होती है।
खुले में कूड़ा फेंका तो कट सकता है पानी का कनेक्शन
शहर में स्वच्छता व्यवस्था को बेहतर बनाने और कचरे के वैज्ञानिक निस्तारण को सुनिश्चित करने के लिए नगर निगम प्रशासन ने सख्त कदम उठाने की तैयारी कर ली है। ठोस कचरा प्रबंधन नियमों के तहत अब खुले में कूड़ा फेंकने, सार्वजनिक स्थानों पर मलबा डालने या कचरे का पृथक्करण नहीं करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। नियमों का उल्लंघन करने पर जुर्माने के साथ बिजली और पानी का कनेक्शन तक काटा जा सकता है। नगर आयुक्त संजीव कुमार मौर्य ने बताया कि शासन के निर्देशों के तहत प्रत्येक घर और संस्थान को गीला, सूखा, सैनिटरी तथा विशेष श्रेणी के कचरे (ई-वेस्ट) को अलग-अलग रखना अनिवार्य होगा। जांच के दौरान कचरा मिश्रित मिलने पर चालान की कार्रवाई की जाएगी।
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लेखक के बारे मेंDinesh Rathour
दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट
पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर
यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका
(डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर
आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और
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लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।
पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।