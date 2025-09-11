2025 भारत पर भारी, पानी ही पानी होगा; बाढ़ ने नागा बाबा की भविष्यवाणी सच कर दी?

प्रयागराज महाकुंभ के दौरान एक नागा बाबा के बयान का वीडियो देश और यूपी के कई इलाकों में बाढ़ के बाद वायरल हो गया है। बाबा ने तब कहा था कि 2025 पूरे हिन्दुस्तान के लिए भारी है, 2025 में चारों तरफ पानी ही पानी दिखेगा।

उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में बाढ़ के बीच सोशल मीडिया पर इन दिनों प्रयागराज में महाकुंभ के दौरान एक बाबा की भविष्यवाणी का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में एक नागा साधु को कहते हुए सुना जा सकता है- “मैं तो 2025 को भी पहचान गया हूं। 2025 में क्या होगा। 2025 पूरे हिन्दुस्तान के लिए भारी है। 2025 में चारों तरफ पानी ही पानी दिखेगा। ये मेरा वादा है। कभी याद करना नागा बाबा बालक गिरि को। महाकुंभ के अंदर ये मेरा वादा है।”