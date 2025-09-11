Naga Sadhu prediction during Maha Kumbh is viral now after several districts of UP are flood affected 2025 भारत पर भारी, पानी ही पानी होगा; बाढ़ ने नागा बाबा की भविष्यवाणी सच कर दी?, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
2025 भारत पर भारी, पानी ही पानी होगा; बाढ़ ने नागा बाबा की भविष्यवाणी सच कर दी?

प्रयागराज महाकुंभ के दौरान एक नागा बाबा के बयान का वीडियो देश और यूपी के कई इलाकों में बाढ़ के बाद वायरल हो गया है। बाबा ने तब कहा था कि 2025 पूरे हिन्दुस्तान के लिए भारी है, 2025 में चारों तरफ पानी ही पानी दिखेगा।

Ritesh Verma हिन्दुस्तान, अभिषेक मिश्र, प्रयागराजThu, 11 Sep 2025 07:12 PM
उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में बाढ़ के बीच सोशल मीडिया पर इन दिनों प्रयागराज में महाकुंभ के दौरान एक बाबा की भविष्यवाणी का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में एक नागा साधु को कहते हुए सुना जा सकता है- “मैं तो 2025 को भी पहचान गया हूं। 2025 में क्या होगा। 2025 पूरे हिन्दुस्तान के लिए भारी है। 2025 में चारों तरफ पानी ही पानी दिखेगा। ये मेरा वादा है। कभी याद करना नागा बाबा बालक गिरि को। महाकुंभ के अंदर ये मेरा वादा है।”

सोशल मीडिया पर लोग नागा बाबा का यह वीडियो प्रयागराज के साथ ही आगरा सहित यूपी के दूसरे जिलों और अन्य राज्यों में आई बाढ़ के साथ जोड़कर शेयर कर रहे हैं। यूजर्स लिख रहे हैं कि महाकुंभ में आए नागा संत की भविष्यवाणी सत्य हो गई। इस वीडियो को वीडियो खबर के अंत में नीचे देखा जा सकता है।

वाराणसी में बाढ़ पीड़ितों से मिले सीएम योगी, हाल जाना, छोटे बच्चों को चॉकलेट देकर दुलार भी किया

प्रयागराज की बात करें तो इस साल अब तक चार बार बाढ़ आ चुकी है। पहली बार बाढ़ आई तो सोशल मीडिया पर संगम और उसके आसपास का दृश्य वायरल हुआ था। जहां महाकुंभ के दौरान जनसमुद्र दिखता था, वहां जलसमुद्र दिख रहा था। वायरल वीडियो में नागा बाबा बालक गिरि महाकुंभ मेला क्षेत्र छावनी के सामने दिखाई दे रहे हैं, जिसमें वो बता रहे हैं कि वर्ष 2025 में चारों ओर पानी ही पानी होगा। उन्होंने दावा किया था कि उनका दावा झूठा नहीं होता है। बयान को उस समय भले किसी ने गंभीरता से ना लिया हो, लेकिन अब उनका बयान चर्चा में है।

प्रयागराज में गंगा का उफान, वाराणसी में बाढ़ जैसे हालात; प्रशासन ने जारी किया अलर्ट

प्रयागराज जिला प्रशासन को इस साल अब तक चार बार बाढ़ राहत का शिविर लगाना पड़ा है। बंधवा स्थित बड़े हनुमान मंदिर में पांच बार मां गंगा प्रवेश कर चुकी हैं। लगभग डेढ़ हजार लोग मजबूरन राहत शिविरों में रह रहे हैं। प्राकृतिक आपदा के मामलों को देखने वाली एडीएम वित्त एवं राजस्व विनीता सिंह कह रही हैं कि गंगा और यमुना के जलस्तर में आंशिक गिरावट महज फौरी राहत है। अभी कुछ दिन जलस्तर बढ़ेगा और फिलहाल बाढ़ से राहत के आसार नहीं हैं।

