मौत का तांडव: नाग-नागिन ने डसकर चाची-भतीजी को मौत के घाट उतारा, फिर हुआ खूनी बदला

अमेठी में रात करीब 1:30 बजे, 35 वर्षीय शकीला बानो और उनकी 15 वर्षीय भतीजी साइमा बानो को एक ही बिस्तर पर सोते समय नाग-नागिन के जोड़े ने काट लिया, जिससे उनकी मौत हो गई। सांप के डसते ही दोनों नींद से जागकर चिल्लाते हुए कमरे से बाहर भागीं, लेकिन घर से निकलते ही बेहोश होकर गिर गईं।

यूपी के अमेठी जिले के जायस कोतवाली क्षेत्र में एक बेहद दुखद घटना सामने आई है। यहां पूरे ठकुराइन मजरे मीरामऊ गांव में शनिवार-रविवार की रात को बिस्तर पर सो रही एक चाची और उनकी भतीजी को नाग-नागिन के जोड़े ने डस लिया, जिससे दोनों की मौत हो गई। शोर सुनकर मौके पर पहुंचे गांववालों ने चाची-भतीजी को अचेत देखा तो गुस्से से भड़क गए। गांववालों ने पीट-पीटकर नाग-नागिन को मार डाला।

घटना का पूरा विवरण नाग-नागिन के डसने से 35 वर्षीय शकीला बानो और उनकी 15 वर्षीय भतीजी साइमा बानो की मौत हुई है। यह घटना अमेठी के जायस कोतवाली क्षेत्र के ठकुराइन खेड़ा मजरे मीरामऊ गांव में रात करीब 1:30 बजे हुई, जब दोनों एक ही बिस्तर पर सो रही थीं। अचानक कमरे में घुसे नाग-नागिन के जोड़े ने उन्हें काट लिया। सांप के काटते ही दोनों की नींद खुल गई और वे चीखते हुए कमरे से बाहर भागीं, लेकिन घर से बाहर निकलते ही बेहोश होकर गिर गईं।

अस्पताल ले जाते समय मौत परिवार और पड़ोसियों ने शोर सुनकर तुरंत मौके पर पहुंचकर दोनों को गंभीर हालत में कमरौली अस्पताल पहुंचाया। वहां डॉक्टरों ने उनकी हालत नाजुक देखकर उन्हें रायबरेली के एम्स में रेफर कर दिया। हालांकि, एम्स ले जाते समय रास्ते में ही दोनों ने दम तोड़ दिया।