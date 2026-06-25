राम मंदिर मामले में ना किसी को फंसाना है, ना किसी को बचाना है; ट्रस्ट की FIR से विश्व हिन्दू परिषद संतुष्ट

राम मंदिर चढ़ावा में चोरी के मामले में गुरुवार को एफआईआर भी हो गई। इस एफआईआर से विश्व हिंदू परिषद पूरी तरह संतुष्ट है। विहिप अध्यक्ष आलोक कुमार ने कहा कि ना किसी को फंसाना है और ना किसी को बचाना है। जो दोषी होगा उसे दंड मिलेगा।

अयोध्या में राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मामले में गुरुवार की शाम पहली एफआईआर भी दर्ज कर ली गई। एफआईआर में आठ लोगों को नामजद किया गया है। श्रीराम मंदिर ट्रस्ट की तरफ से दर्ज कराई गई एफआईआर से विश्व हिंदू परिषद (विहिप) पूरी तरह संतुष्ट है। विहिप के अतरर्राष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार ने कहा कि इस मामले में किसी को न तो फंसाना है और न ही बचाना है। जो भी हुआ है, गलत हुआ है। जिसने यह सब किया है उसे दंड जरूर मिलेगा।

आलोक कुमार ने एएनआई से बातचीत में चंपत राय की भूमिका पर भी संतोष जताया और कहा- 'मैं बहुत संतुष्ट हूं। कल हमने कहा था कि एफआईआर होनी चाहिए। एसआईटी की रिपोर्ट (प्रारंभिक) आ गई। उसमें कुछ लोगों के नाम हैं। कुछ सबूत हैं। एफआईआर होनी चाहिए। मेरी संतुष्टि ये है कि जब ट्रस्ट के लोगों को उन नामों की जानकारी मिली तो उसके बाद में उन्होंने एफआईआर फाइल करने में एक दिन की भी देरी नहीं लगाई। तुरंत फाइल की है। और, ये तीसरा कदम है। पहला कदम था, जब ट्रस्ट की ओर से चंपत राय ने मुख्यमंत्री से कहा कि एसआईटी बनाइए। दूसरा कदम था कि जब एसआईटी पहुंची तो चंपत राय ने कहा कि आप मेरे से जांच शुरू करिए, मैं आपके सवालों का उत्तर देता हूं। और ये तीसरा कदम है। मुझे प्रसन्नता है कि एफआईआर हो गई। मैं उम्मीद करूंगा कि इस पूरे मामले में, और इस मामले में जिन लोगों के भी नाम आ रहे हैं, वो एफआईआर में हों या नहीं, उनकी जांच हो।'

आलोक कुमार ने कहा कि यूपी सरकार ने बहुत सीनियर और अनुभवी अधिकारियों को जांच के लिए लगाया है। पूरे घटनाक्रम की जांच होनी चाहिए और समयबद्ध तरीके से पूरी होनी चाहिए। पुलिस जिसे भी अपराधी समझेगी, उसके खिलाफ चालान करेगी। फास्ट ट्रैक कोर्ट में हर दिन सुनवाई होगी। जो भी दोषी होंगे जेल की सलाखों के पीछे जाएं। यह सब जल्दी होना चाहिए और पूरा होना चाहिए। जो हुआ है दुख और पीड़ा पहुंचाने वाली बात है। यह नहीं होना चाहिए था। अब जिसने भी किया है, वह दंड पाएगा।