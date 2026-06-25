राम मंदिर मामले में ना किसी को फंसाना है, ना किसी को बचाना है; ट्रस्ट की FIR से विश्व हिन्दू परिषद संतुष्ट
राम मंदिर चढ़ावा में चोरी के मामले में गुरुवार को एफआईआर भी हो गई। इस एफआईआर से विश्व हिंदू परिषद पूरी तरह संतुष्ट है। विहिप अध्यक्ष आलोक कुमार ने कहा कि ना किसी को फंसाना है और ना किसी को बचाना है। जो दोषी होगा उसे दंड मिलेगा।
अयोध्या में राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मामले में गुरुवार की शाम पहली एफआईआर भी दर्ज कर ली गई। एफआईआर में आठ लोगों को नामजद किया गया है। श्रीराम मंदिर ट्रस्ट की तरफ से दर्ज कराई गई एफआईआर से विश्व हिंदू परिषद (विहिप) पूरी तरह संतुष्ट है। विहिप के अतरर्राष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार ने कहा कि इस मामले में किसी को न तो फंसाना है और न ही बचाना है। जो भी हुआ है, गलत हुआ है। जिसने यह सब किया है उसे दंड जरूर मिलेगा।
आलोक कुमार ने एएनआई से बातचीत में चंपत राय की भूमिका पर भी संतोष जताया और कहा- 'मैं बहुत संतुष्ट हूं। कल हमने कहा था कि एफआईआर होनी चाहिए। एसआईटी की रिपोर्ट (प्रारंभिक) आ गई। उसमें कुछ लोगों के नाम हैं। कुछ सबूत हैं। एफआईआर होनी चाहिए। मेरी संतुष्टि ये है कि जब ट्रस्ट के लोगों को उन नामों की जानकारी मिली तो उसके बाद में उन्होंने एफआईआर फाइल करने में एक दिन की भी देरी नहीं लगाई। तुरंत फाइल की है। और, ये तीसरा कदम है। पहला कदम था, जब ट्रस्ट की ओर से चंपत राय ने मुख्यमंत्री से कहा कि एसआईटी बनाइए। दूसरा कदम था कि जब एसआईटी पहुंची तो चंपत राय ने कहा कि आप मेरे से जांच शुरू करिए, मैं आपके सवालों का उत्तर देता हूं। और ये तीसरा कदम है। मुझे प्रसन्नता है कि एफआईआर हो गई। मैं उम्मीद करूंगा कि इस पूरे मामले में, और इस मामले में जिन लोगों के भी नाम आ रहे हैं, वो एफआईआर में हों या नहीं, उनकी जांच हो।'
आलोक कुमार ने कहा कि यूपी सरकार ने बहुत सीनियर और अनुभवी अधिकारियों को जांच के लिए लगाया है। पूरे घटनाक्रम की जांच होनी चाहिए और समयबद्ध तरीके से पूरी होनी चाहिए। पुलिस जिसे भी अपराधी समझेगी, उसके खिलाफ चालान करेगी। फास्ट ट्रैक कोर्ट में हर दिन सुनवाई होगी। जो भी दोषी होंगे जेल की सलाखों के पीछे जाएं। यह सब जल्दी होना चाहिए और पूरा होना चाहिए। जो हुआ है दुख और पीड़ा पहुंचाने वाली बात है। यह नहीं होना चाहिए था। अब जिसने भी किया है, वह दंड पाएगा।
गौरतलब है कि ट्रस्ट की ओर से दर्ज कराई गई एफआईआर में आठ लोगों को नामजद किया गया है। इन सभी लोगों को गुरुवार की देर रात पुलिस ने हिरासत में भी ले लिया है। इनसे पूछताछ की जा र ही है। कुछ लोगों को अज्ञात के रूप में भी एफआईआर में शामिल किया गया है। श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य कृष्ण मोहन की तहरीर पर राम जन्मभूमि थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है। रिटायर्ड बैंक अफसर, गणना कक्ष प्रभारी सुभाष श्रीवास्तव पर भी केस दर्ज किया गया है। एफआईआर में रामशंकर यादव ऊर्फ टिन्नू यादव, अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्र,मनीष यादव, रमाशंकर मिश्रा, सुभाष श्रीवास्तव, अविनाश शुक्ला और करुणेश पांडेय का नाम है।
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लेखक के बारे मेंYogesh Yadav
योगेश यादव लाइव हिन्दुस्तान में पिछले छह वर्षों से यूपी सेक्शन को देख रहे हैं। यूपी की राजनीति, क्राइम और करेंट अफेयर से जुड़ी खबरों को कवर करने की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। यूपी की राजनीतिक खबरों के साथ क्राइम की खबरों पर खास पकड़ रखते हैं। यूपी में हो रहे विकास कार्यों, शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में आ रहे बदलाव के साथ यहां की मूलभूत समस्याओं पर गहरी नजर रखते हैं।
पत्रकारिता में दो दशक का लंबा अनुभव रखने वाले योगेश ने डिजिटल से पहले प्रिंट में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई। लम्बे समय तक हिन्दुस्तान वाराणसी में सिटी और पूर्वांचल के नौ जिलों की अपकंट्री टीम को लीड किया है। वाराणसी से पहले चड़ीगढ़ और प्रयागराज हिन्दुस्तान को लांच कराने वाली टीम में शामिल रहे। प्रयागराज की सिटी टीम का नेतृत्व भी किया।
बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी (BHU) से बीकॉम में ग्रेजुएट और बनारस की ही काशी विद्यापीठ से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट योगेश ने कई स्पेशल प्रोजेक्ट पर काम भी किया है। राष्ट्रीय नेताओं के दौरों को कवर करते हुए उनके इंटरव्यू किये। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत से जुड़े रहस्यों पर हिन्दुस्तान के लिए सीरीज भी लिख चुके हैं।