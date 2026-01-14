Hindustan Hindi News
Hindi NewsUP Newsmystery surrounding death of mahant deepens with five priests facing murder charges body exhumed sent for post mortem
समाधि खुदवाकर क्यों निकालना पड़ा महंत रघुवर दास का शव? मौत का रहस्य गहराया; जानें डिटेल

संक्षेप:

Jan 14, 2026 08:21 pm ISTAjay Singh संवाददाता, सीतापुर (पिसावां)
उत्तर प्रदेश के सीतापुर के पिसावां में भिठौरा स्थित राम जानकी मंदिर ट्रस्ट के ट्रस्टी महंत रघुवर दास (उम्र 70 वर्ष) का शव बुधवार को जिलाधिकारी के निर्देश पर समाधि से बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। 10 अक्तूबर को महंत की मौत हो गई थी। कोर्ट के आदेश पर दो महीने बाद 29 दिसंबर को मंदिर के ही पांच पुजारियों के खिलाफ हत्या समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ था। महंत के गुरु भाई ने जहर देकर हत्या किए जाने का आरोप लगा कोर्ट में गुहार लगाई थी।

राम जानकी ट्रस्ट के ट्रस्टी गुरु भाई महंत रघुवर दास की 10 अक्तूबर को मौत हो गई थी। मंदिर परिसर में ही व्यास गद्दी के पास महंत रघुवर दास की समाधि बनाई गई थी। महंत रघुवर दास के गुरु भाई बाबा माधव दास ने प्रक्रिया और जहर देकर महंत की हत्या किए जाने का आरोप लगा कोर्ट में गुहार लगाई थी।

गुरु भाई बाबा माधव दास का आरोप है कि ट्रस्ट के पास करीब 50 एकड़ जमीन है। जिसको लेकर महंत रघुवर दास की हत्या की गई है। कोर्ट के आदेश पर 29 दिसंबर को पिसावां समुर्दीपुर के रामसरन और मन्नू, भिठावां मढी के रामभूषण दास, नैमिषारण्य के मनमोहन दास और पिसावां मोहम्मदापुर के दिन्नू मिश्रा के खिलाफ हत्या समेत अन्य धाराओं में पिसावां थाने में मुकदमा दर्ज हुआ।

सभी आरोपी मंदिर से ही जुड़े हैं। जिलाधिकारी डॉ. राजागणपति आर के निर्देश पर बुधवार को नायब तहसीलदार महेन्द्र सिंह, पिसावां थाना प्रभारी वीरेन्द्र सिंह तोमर और कुतुबनगर चौकी प्रभारी सूर्य प्रताप सिंह की मौजूदगी में शव को समाधि से बाहर निकलवाकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। थाना प्रभारी वीरेन्द्र सिंह तोमर के मुताबिक पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने पर मौत का कारण स्पष्ट हो सकेगा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh
अजय कुमार सिंह दो दशक से अधिक अनुभव वाले वरिष्ठ पत्रकार हैं। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की और टीवी होते हुए अब डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं। राजनीति, स्वास्थ्य, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ीं खबरों को गहराई से कवर किया है। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं। और पढ़ें
