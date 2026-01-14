समाधि खुदवाकर क्यों निकालना पड़ा महंत रघुवर दास का शव? मौत का रहस्य गहराया; जानें डिटेल

संक्षेप: राम जानकी ट्रस्ट के ट्रस्टी गुरु भाई महंत रघुवर दास की पिछले साल 10 अक्तूबर को मौत हो गई थी। मंदिर परिसर में ही व्यास गद्दी के पास महंत रघुवर दास की समाधि बनाई गई थी। महंत रघुवर दास के गुरु भाई बाबा माधव दास ने प्रक्रिया और जहर देकर महंत की हत्या किए जाने का आरोप लगा कोर्ट में गुहार लगाई थी।

उत्तर प्रदेश के सीतापुर के पिसावां में भिठौरा स्थित राम जानकी मंदिर ट्रस्ट के ट्रस्टी महंत रघुवर दास (उम्र 70 वर्ष) का शव बुधवार को जिलाधिकारी के निर्देश पर समाधि से बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। 10 अक्तूबर को महंत की मौत हो गई थी। कोर्ट के आदेश पर दो महीने बाद 29 दिसंबर को मंदिर के ही पांच पुजारियों के खिलाफ हत्या समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ था। महंत के गुरु भाई ने जहर देकर हत्या किए जाने का आरोप लगा कोर्ट में गुहार लगाई थी।

गुरु भाई बाबा माधव दास का आरोप है कि ट्रस्ट के पास करीब 50 एकड़ जमीन है। जिसको लेकर महंत रघुवर दास की हत्या की गई है। कोर्ट के आदेश पर 29 दिसंबर को पिसावां समुर्दीपुर के रामसरन और मन्नू, भिठावां मढी के रामभूषण दास, नैमिषारण्य के मनमोहन दास और पिसावां मोहम्मदापुर के दिन्नू मिश्रा के खिलाफ हत्या समेत अन्य धाराओं में पिसावां थाने में मुकदमा दर्ज हुआ।