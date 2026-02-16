सुलझ नहीं पा रही दरोगा अजय कुमार गौड़ की मौत की गुत्थी, घर आए ASP से परिवार ने की ये मांग

Hindustan Hindi News
Feb 16, 2026 03:08 pm IST
पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी मौत की वजह स्पष्ट नहीं हो पाने के कारण पुलिस साक्ष्य संकलन के साथ मौत की असल वजह तक पहुंचने में जुटी है। अब तक की तफ्तीश में कुछ पुलिस के हाथ लगा है, लेकिन इन साक्ष्यों की मदद से पुलिस किसी ठोस निर्णय पर नहीं पहुंच पा रही है। एक शातिर चोर की एंट्री ने चुनौती और बढ़ा दी। 

यूपी के बस्ती के परसरामपुर थाने के एसएसआई अजय कुमार गौड़ की मौत को लेकर पुलिस अभी किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकी है। रविवार को एसपी के आदेश पर एएसपी बस्ती श्यामकांत दरोगा के परिवार से मिलने उनके मूड़ाडीह थाना कोतवाली, जनपद देवरिया स्थित आवास पर पहुंचे। एसपी बस्ती ने बताया कि इस दौरान मृतक के परिवार के लोगों ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर विश्वास जताया। उन्होंने परिवाार से निरंतर संवाद बनाये रखते हुए सहयोग करने की बात की कही। एएसपी ने परिवार को अब तक की गई कार्रवाई से अवगत कराया। इस दौरान दरोगा के परिवार ने पुलिस को कई प्रश्नों और आशंकाओं से अवगत कराते हुए इन बिन्दुओं पर भी गहनता से जांच करने की मांग की। एएसपी ने परिवार को आश्वासन दिया कि उनके बताये गये बिन्दुओं पर संवेदनशीलता और गहनता से जांच की जाएगी।

बता दें कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत की वजह स्पष्ट नहीं हो पाने के कारण पुलिस साक्ष्य संकलन के साथ मौत की असल वजह तक पहुंचने में जुटी है। अब तक की तफ्तीश में बहुत कुछ पुलिस के हाथ भी लगा है, लेकिन इन साक्ष्यों की मदद से पुलिस किसी ठोस निर्णय पर नहीं पहुंच पा रही है। पूरे घटनाक्रम में एक शातिर चोर की एंट्री ने पुलिस की चुनौती को और बढ़ा दिया है। दूसरी तरफ पोस्टमार्टम रिपोर्ट की विस्तृत आख्या में भी कोई अहम जानकारी सामने नहीं आ सकी है। लिहाजा डीआईजी संजीव त्यागी के निर्देश पर पोस्टमार्टम को अध्ययन के लिए लखनऊ भेजा गया है। उम्मीद है कि यहां एक्सपर्ट की मदद से कोई नया तथ्य सामने आ सकेगा।

पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने से पूर्व तक डूबकर दरोगा की मौत की आशंका जताई गई। लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में चिकित्सकों के पैनल ने डूबने से मौत की पुष्टि नहीं की है। साथ ही पूरी रिपोर्ट में मौत की वजह को लेकर सस्पेंस बरकरार रहा। पोस्टमार्टम के दौरान सुरक्षित किया गया विसरा जांच के लिए विधि विज्ञान प्रयोगशाला गोरखपुर भेजा गया है। इसके साथ ही सीने की हड्डी का एक हिस्सा भी जांच के लिए चिकित्सकों के पैनल ने सुरक्षित किया है। रिपोर्ट में फेफड़ों में पानी नहीं मिलने की बात भी सामने आई थी, जबकि पेट में तरल पदार्थ मिला था। इन सबके बीच अब पुलिस को विसरा व अन्य जांच रिपोर्ट के आने का इंतजार है, जिससे आगे की जांच की दिशा तय हो सके। साथ ही पीएम रिपोर्ट के संबंध में भी लखनऊ के एक्सपर्ट की राय ली जा रही है।

लापता दरोगा की तीन दिन बाद मिली थी लाश

2016 बैच के दरोगा अजय कुमार गौड़ मूलरूप से देवरिया जिले के कोतवाली थानांतर्गत मूड़ाडीह के निवासी थे। वे परसरामपुर में एसएसआई के पद पर कार्यरत थे। उन्होंने बस्ती कोतवाली के पचपेड़िया मिश्रौलिया मोहल्ले में एक किराए का मकान ले रखा है। यहां उनकी पत्नी रंजीता गौड़ छोटे बेटे संग रहती हैं। पत्नी ने परसरामपुर थाने में गुमशुदगी दर्ज कराई थी। दरोगा पांच फरवरी की सुबह घर से परसरामपुर थाने पर गए थे। इसी दिन शाम से वे लापता थे।

घटनाक्रम से जुड़ी हर एक कड़ी पर काम कर रही है पुलिस

दूसरी तरफ अयोध्या से दरोगा की बाइक बस्ती अमहट तक लाने वाले शातिर बाइक चोर की तलाश में सरगर्मी से चल रही है। बता दें कि बाइक के साथ ही थाने का सीयूजी व दरोगा का प्राइवेट मोबाइल भी बरामद किया जा चुका है। बस्ती के साथ ही पुलिस टीमें अब लखनऊ, गोरखपुर और अयोध्या समेत अन्य जिलों में भी दबिश दे रही हैं। एसपी डॉ. यशवीर सिंह का कहना है कि पुलिस पूरे घटनाक्रम से जुड़ी हर एक कड़ी पर काम कर रही है। पूरी जांच व सही तथ्यों के प्रकाश में आने के बाद ही किसी नतीजे पर पहुंचा जा सकता है।

