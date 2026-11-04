नीट छात्रा की आत्महत्या की गुत्थी उलझी, गोलियों के 3 निशान और 4 खोखों का क्या है राज?

प्रयागराज में नीट छात्रा रीतू शर्मा की आत्महत्या के बाद पुलिस ने उसके कमरे की जांच की तो आलमारी पर 3 जगहों पर गोली लगने के निशान मिले। इसके साथ ही 4 खोखे भी वहां पड़े मिले। इससे सवाल उठ रहा है कि रीतू ने खुद को कनपटी पर गोली मारने से पहले आखिर आलमारी पर 3 गोलियां क्यों चलाईं?

प्रयागराज (झूंसी) , हिन्दुस्तान संवाद। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के झूंसी इलाके के त्रिवेणीपुरम कॉलोनी में नीट छात्रा रीतू शर्मा की मौत को पुलिस प्रथम दृष्टया आत्महत्या मानकर जांच कर रही है, लेकिन साक्ष्य कई सवाल खड़े कर रहे हैं। कमरे के अंदर रखी आलमारी पर तीन जगह गोली लगने के निशान मिले हैं। पुलिस सूत्रों की मानें तो घटनास्थल से चार खोखे भी बरामद हुए हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि रीतू ने खुद को गोली मारने से पहले आखिर आलमारी पर तीन गोलियां क्यों चलाईं? क्या उसने पिस्टल चलाने का अभ्यास किया था या इसके पीछे कोई दूसरी वजह थी? फिलहाल पुलिस इन सवालों का जवाब तलाश रही है।

पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में रीतू की कनपटी में लगी गोली आर-पार होने से की मौत की पुष्टि हुई है। घटनास्थल से पिता की लाइसेंसी पिस्टल भी बरामद हुई। चर्चा है कि पिस्टल में चार कारतूस मौजूद थे, जबकि एक गोली उसके भीतर फंसी हुई थी। हालांकि, पुलिस अधिकारी खोखों और कारतूसों की संख्या की आधिकारिक पुष्टि नहीं कर रहे हैं। आलमारी पर तीन जगह गोली लगने के निशान मिलने की बात जरूर स्वीकार कर रहे हैं। परिजनों ने पुलिस को पूछताछ में बताया है कि रीतू ने घटना से पहले कभी पिता की लाइसेंसी पिस्टल नहीं चलाई थी। पुलिस पिस्टल की बैलिस्टिक जांच के जरिए यह पता लगाने की कोशिश करेगी कि आलमारी और छात्रा को लगी गोली इसी हथियार से चली थी या नहीं। खोखों और बरामद कारतूसों का भी मिलान कराया जाएगा।

सुसाइड नोट और मोबाइल की होगी फॉरेंसिक जांच कमरे से चार पन्नों के सुसाइड नोट में नीट में सफलता नहीं मिलने और एंग्जाइटी से निराशा का जिक्र है। हालांकि, घटना के बाद सोमवार शाम रीतू का सोनभद्र मेडिकल कॉलेज में चयन होने का रिजल्ट भी आया था। पुलिस ने उसका मोबाइल और सुसाइड नोट कब्जे में लेकर फॉरेंसिक टीम को सौंप दिया है। मोबाइल की कॉल डिटेल, मैसेज, चैट और अन्य डिजिटल गतिविधियों की जांच की जा रही है।

बेटी का शव देख मची चीत्कार पोस्टमॉर्टम के बाद परिजन रीतू का शव लेकर सीधे दारागंज घाट पहुंचे। जहां पिता देवराज शर्मा ने बेटी को मुखाग्नि दी। बेटी का शव देखकर मां अमवती शर्मा और भाई ऋषिराज का रो-रोकर बुरा हाल रहा। घाट पर मौजूद रिश्तेदारों और परिचितों की आंखें भी नम हो गईं। परिवार के लिए यह दोहरा सदमा था। जिस बेटी के मेडिकल कॉलेज में चयन की खबर आने वाली थी, उसका अंतिम संस्कार करना पड़ा।