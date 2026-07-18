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वैज्ञानिक की मौत का रहस्य गहराया, सामने आया ड्रोन प्रोजेक्ट एंगल; उद्योगपति-2 बेटों और बेटी पर केस

By Ajay Singh
वरिष्ठ संवाददाता, लखनऊ
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मंगलवार दोपहर राहुल सिंह गोमतीनगर स्थित नोवॉटेल होटल के कमरे में संदिग्ध हालात में बेड पर मृत पाए गए थे। राहुल के भाई रोहित सिंह के मुताबिक उद्योगपति चंद्रभूषण मिश्रा चाहते थे कि राहुल उसके बच्चों के नाम से एक अत्याधुनिक ड्रोन का निर्माण करे। उन्होंने 85 लाख रुपये में ड्रोन का सौदा तय किया था। 

वैज्ञानिक की मौत का रहस्य गहराया, सामने आया ड्रोन प्रोजेक्ट एंगल; उद्योगपति-2 बेटों और बेटी पर केस

उत्तर प्रदेश के गोरखपुर स्थित मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के इंजीनियर और ड्रोनमैन युवा वैज्ञानिक राहुल सिंह की मौत का रहस्य गहरा गया है। इस मामले में आरोपी उद्योगपति चंद्रभूषण मिश्रा और उनके तीन बच्चों के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने का मुकदमा दर्ज किया गया है। मुकदमा राहुल के भाई रोहित सिंह ने विभूतिखंड थाने में दर्ज कराया है। रोहित का आरोप है कि चंद्रभूषण मिश्रा और उनके बच्चों की प्रताड़ना, मानसिक उत्पीड़न से त्रस्त होकर भाई ने आत्मघाती कदम उठाया था। इसके लिए चंद्रभूषण मिश्रा उनके दो बेटे और बेटी जिम्मेदार हैं।

राहुल सिंह मूल रूप से महाराजगंज जनपद के सिसवा बाजार बीजापार इलाके के छपरा गांव के रहने वाले थे। राहुल गोरखपुर के मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के युवा वैज्ञानिक एवं डिजाइन इनोवेटर एंड इंक्यूबेशन सेंटर में रिसर्च और पढ़ाई कर रहे थे। मंगलवार दोपहर उनका गोमतीनगर स्थित नोवॉटेल होटल के कमरे में संदिग्ध हालात में शव बेड पर पड़ा मिला था। राहुल के भाई रोहित सिंह के मुताबिक उद्योगपति चंद्रभूषण मिश्रा नोएडा सेक्टर 49 बी-15 में रहते हैं। मूल रूप से बस्ती के तिनपेड़िया के रहने वाले हैं। भाई की दिल्ली में एक प्रदर्शनी के दौरान चंद्रभूषण मिश्रा से मुलाकात हुई थी। इसके बाद वह नोएडा स्थित घर पर 30 अगस्त 2025 को ले गए। उसने भाई से कहा कि वह उनके तीन बच्चों को भी ड्रोन प्रोजेक्ट से जोड़ ले। कहा कि ड्रोन प्रोजेक्ट भाई बनाएगा और वह अपने बच्चों के नाम से उसे पेटेंट कराएगा। वह चाहता था कि भाई उसके बच्चों के नाम से एक अत्याधुनिक ड्रोन का निर्माण करे। अपने बच्चों के नाम पर भाई से 85 लाख रुपये में ड्रोन का सौदा तय किया था।

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17 सितंबर को भाई के एसबीआई के खाते के 61 लाख 99 हजार रुपये ट्रांसफर किए और विश्वास में ले लिया। इसके बाद 20 अक्तूबर को उद्योगपति घर आया। वह भाई को लखनऊ हजरतगंज लेकर गए। वहां पर 1.80 लाख रुपये का मोबाइल दिलाया। वह भाई पर अकसर दबाव बनाता था कि ड्रोन में वह प्रमुख रूप से स्थान मिलना चाहिए। क्योंकि वह आगे चलकर बच्चों के नाम से ड्रोन प्रोजेक्ट पेटेंट कराएंगे। भाई ने संचालक से कहा था कि वह प्रोजेक्ट और तकनीकी जानकारी पैन ड्राइव के माध्यम से ही दिखाएंगे। इसके लिए कंपनी उद्योगपति तैयार नहीं हुए। उन्होंने भाई पर दबाव बनाकर प्रोजेक्ट प्रस्तुतिकरण एवं संबंधित सामग्री व्हाट्सऐप पर ले ली। भाई के विरोध पर उद्योगपति ने धमकी दी। उसने भाई से ड्रोन प्रोजेक्ट हड़प लिया। भाई ने तय सौदे की राशि के अनुसार बचे हुए प्रोजेक्ट के 23 लाख रुपयों की मांग की तो उद्योगपति मुकर गए। कंपनी उद्योगपति भाई पर 62 लाख वापस करने का दबाव बनाने लगा। फिर कुछ दिन बाद मोबाइल की धनराशि भी वापस मांगी। 24 फरवही 2026 को संचालक दो से तीन अन्य व्यक्तियों के साथ घर पहुंचे। भाई और परिवारीजनों के साथ अभद्रता की। व्हाट्सऐप काल कर भाई का अपहरण और गोली मारने की धमकी दी थी।

मौत का कारण स्पष्ट नहीं, हार्ट-विसरा सुरक्षित

बुधवार को पोस्टमार्टम में फोरेंसिक विशेषज्ञों और डॉक्टरों के पैनल ने राहुल के शव का पोस्टमार्टम किया था। पोस्टमार्टम के दौरान वीडियोग्राफी भी कराई गई थी। पोस्टमार्टम में मौत का कारण स्पष्ट न होने के कारण हार्ट और विसरा सुरक्षित किया गया था। पुलिस को विसरा रिपोर्ट का इंतजार है।

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बीते वर्ष दर्ज कराया था केस

भाई के खिलाफ बीते जून माह में बस्ती नगर थाने में धोखाधड़ी और अमानत में खयानत का मुकदमा दर्ज करा दिया था। रोहित का आरोप है कि चंद्रभूषण की धमकी और मानसिक प्रताड़ना से त्रस्त होकर भाई ने आत्महत्या जैसा आत्मघाती कदम उठाया है।

क्या बोली पुलिस

लखनऊ हजरतगंज के एसीपी सौम्या पांडेय ने बताया कि युवा विज्ञानी के भाई की तहरीर पर आरोपित उद्योगपति उनके दो बेटे और बेटी के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने की धारा में मुकदमा दर्ज किया गया है। मामले की जांच की जा रही है। साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh

अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।

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