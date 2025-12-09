Tue, Dec 09, 2025Hindustan Hindi News
locationशहर चुनेंepaperई- पेपर
search
login
More
Hindi NewsUP Newsmystery of police inspector death deepens who is the third person who disappeared after dropping constable meenakshi
थानेदार की मौत का रहस्य गहराया, वो तीसरा कौन जो मीनाक्षी को उतारकर गायब हुआ

थानेदार की मौत का रहस्य गहराया, वो तीसरा कौन जो मीनाक्षी को उतारकर गायब हुआ

संक्षेप:

थाना परिसर से 50 मीटर पहले लगे सीसीटीवी कैमरे में सिपाही अकेले पैदल आती दिखाई दी है। जबकि उसी फुटेज में कुछ सेकंड पहले एक संदिग्ध कार औरेया की ओर से आती दिखी। कार कुछ दूर जाकर निकल जाती है। आशंका है सिपाही को इसी कार ने ब्लॉक गेट से पहले उतारा।

Dec 09, 2025 01:45 pm ISTAjay Singh संवाददाता, कुठौंद (उरई)
share

यूपी के उरई के कुठौंद थाने के प्रभारी अरुण कुमार राय की मौत में सिपाही मीनाक्षी शर्मा को लेकर अब नया रहस्य सामने आ गया है। जांच में यह बात उभरकर आई है घटना की रात मीनाक्षी किसी चार पहिया वाहन से थाने तक पहुंची थी। लेकिन सीसीटीवी फुटेज में केवल महिला सिपाही दिख रही है। उसे छोड़ने वाला तीसरा कैमरे की पकड़ में नहीं आया। आखिर वह कौन था जिसने आरोपी को थाने तक छोड़ा और फिर गायब हो गया। फिलहाल माना जा रहा है कर सवार पुरुष सिपाही है जो जालौन के ही थाने में तैनात है और उसने घटना वाली रात मीनाक्षी को थाने के पास छोड़ा था।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

थाना परिसर से 50 मीटर पहले लगे सीसीटीवी कैमरे में सिपाही अकेले पैदल आती दिखाई दी है। जबकि उसी फुटेज में कुछ सेकंड पहले संदिग्ध कार औरेया की ओर से आती दिखी। जो कुछ दूर जाकर निकल जाती है। आशंका है सिपाही को इसी कार ने ब्लॉक गेट से पहले उतारा। घटना के तुरंत बाद एसओ अरुण कुमार राय के कमरे से चीखते हुए भागी मीनाक्षी को सीसीटीवी में मेडिकल वाली सड़क की ओर भागते देखा गया। इस दौरान वह मोबाइल पर किसी से बात करती नजर आती है। अब पुलिस उस चार पहिया वाहन, चालक और फोन कॉल्स की जांच कर रही है।

एसपी ने स्टाफ के साथ की बैठक

कुठौंद थाना में पुलिस अधीक्षक दुर्गेश कुमार सोमवार को दोपहर अचानक पहुंचे। उन्होंने नवागंतुक थाना प्रभारी निरीक्षक अजय कुमार पाठक के कार्यालय में इंस्पेक्टर अरुण कुमार राय गोलीकांड के संबंध में बैठक की। पुलिस अधीक्षक के आधा घंटे बाद क्षेत्राधिकारी (सीओ) जालौन शैलेंद्र कुमार बाजपेई भी कुठौंद थाने पहुंचे और बैठक में शामिल हुए। इस बैठक में नवागंतुक थाना प्रभारी निरीक्षक अजय कुमार पाठक को अरुण कुमार राय गोलीकांड से जुड़े कुछ खास बिंदुओं पर दिशा-निर्देश दिए गए। पुलिस अधीक्षक की बैठक दो घंटे से अधिक समय तक चली।

थाने की कमान अजय पाठक को

वहीं कुठौंद थाने में एसओ अरुण कुमार राय की गोली से हुई मौत के बाद रविवार को एसपी डॉ. दुर्गेश कुमार ने थाने की जिम्मेदारी इंस्पेक्टर अजय पाठक को सौंप दी। एसपी डॉ. दुर्गेश कुमार ने उन पर भरोसा जताते हुए उन्हें नई जिम्मेदारी सौंपी है। अजय पाठक अब तक औरैया कोतवाली समेत कई थानों का चार्ज संभाल चुके हैं। जिले में उनका पहला थाना होगा, और कानून-व्यवस्था को मजबूत करने के उद्देश्य से कुठौंद थाने का नया प्रभारी बनाया गया है। वहीं एसपी ने एसओजी और सर्विलांस प्रभारी की जिम्मेदारी बृजेश बहादुर सिंह को सौंपी है।

read moreये भी पढ़ें:
SHO की मौत से पहले क्या हुआ? सिपाही मीनाक्षी ने 3 दिन में 100 से अधिक बार की बात
ब्लैकमेलिंग के शिकार हुए थानेदार? महिला सिपाही मीनाक्षी का क्या है राज
Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh
अजय कुमार सिंह दो दशक से अधिक अनुभव वाले वरिष्ठ पत्रकार हैं। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की और टीवी होते हुए अब डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं। राजनीति, स्वास्थ्य, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ीं खबरों को गहराई से कवर किया है। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं। और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |