मेरी मौत की कसूरवार मेरी पत्नी; आगरा में इंस्टा पर पोस्ट कर जूता कारीगर ने सुसाइड किया

आगरा के शाहगंज क्षेत्र में 27 वर्षीय गौरव ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मौत से पहले उसने इंस्टाग्राम पर सुसाइड नोट और वीडियो पोस्ट कर पत्नी, सास और साले को जिम्मेदार ठहराया। छह माह पहले उसने दो बच्चों की मां से लव मैरिज की थी। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

आगरा के शाहगंज थाना क्षेत्र स्थित बारह खंभा इलाके में शुक्रवार रात एक युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मौत से पहले उसने इंस्टाग्राम स्टेटस पर एक सुसाइड नोट पोस्ट किया और एक वीडियो भी वायरल किया। युवक ने अपनी पत्नी, सास और साले को आत्महत्या के लिए जिम्मेदार ठहराया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। बारह खंभा निवासी रोहित ने बताया कि उसका 27 वर्षीय भाई गौरव जूता कारीगर था। करीब छह माह पहले उसने जयनगर, दौरेठा निवासी अंजू से प्रेम विवाह किया था। अंजू पहले से दो बच्चों की मां है। शादी के बाद दोनों के बीच अक्सर विवाद होने लगे। परिजनों के अनुसार, अंजू घर में आए दिन झगड़ा करती थी। करीब एक माह पहले उसने अपने मायके के पास किराये का मकान ले लिया था, जहां गौरव भी उसके साथ रहने चला गया था।

इंस्टा पर पोस्ट कर पति ने सुसाइड किया बताया गया कि लगभग 15 दिन पहले गौरव वापस अपने पैतृक घर आ गया था। वह काफी परेशान रहता था और परिजनों से कहता था कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है। शुक्रवार को परिवार के सभी सदस्य एक कार्यक्रम में शामिल होने गए थे, जबकि गौरव घर पर अकेला था। जब परिजन वापस लौटे तो उसका शव कमरे में फंदे से लटका मिला। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।