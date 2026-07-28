मेरी मौत का जिम्मेदार बीवी...युवक ने लाइव आकर की खुदकुशी, वीडियो वायरल

हमारी मौत का कारण पत्नी और उसकी बुआ का बेटा है… यह कहकर एक युवक ने लाइव फांसी लगा ली। इस सुसाइड का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वहीं, पिता की तहरीर पर पुलिस ने पत्नी समेत चार लोगों पर आत्महत्या के लिए उकसाने का केस दर्ज कराया है।

यूपी के उन्नाव में एक युवक ने फंदे से लटककर आत्महत्या कर ली। आत्मघाती कदम उठाने से पहले उसने लाइव आकर वीडियो बनाया। जिसमें उसने अपनी मौत का जिम्मेदार पत्नी और उसकी बुआ के बेटे को ठहराया। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हालांकि लाइव हिंदुस्तान इसकी पुष्टि नहीं करता है। उधर, तहरीर मिलने के बाद पुलिस ने केस दर्ज जांच पड़ताल में जुट गई।

हमारी मौत का कारण पत्नी और उसकी बुआ का बेटा है… कहकर एक युवक ने रविवार देर शाम लाइव फांसी लगा ली। इस सुसाइड का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। करीब चार मिनट के इस वीडियो में युवक टीनशेड में लगे पाइप से फांसी लगाता दिख रहा है। पिता की तहरीर पर पुलिस ने पत्नी समेत चार लोगों पर आत्महत्या के लिए उकसाने का केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।

मानसिक प्रताड़ना के चलते की खुदकुशी, परिवार का आरोप सदर कोतवाली क्षेत्र के मगरवारा गांव के 28 वर्षीय पवन राठौर पुत्र सुनील राठौर ने रविवार शाम को घर के अंदर टिन शेड के पाइप से प्लास्टिक की रस्सी के सहारे फंदे से लटक खुदकुशी कर ली। घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। जांच पड़ताल के दौरान पुलिस को पवन के मोबाइल में लाइव सुसाइड का वीडियो मिला। पवन के पिता सुनील कुमार ने बताया कि बहू 9 जुलाई को अपने मायके गई थी। तब से वह वापस नहीं आई है। इससे बेटा परेशान रहता था। पारिवारिक विवाद और मानसिक प्रताड़ना के चलते ही उसने यह कदम उठाया है। मामले में पुलिस ने पत्नी रागिनी, सूरज राठौर, रवि राठौर और सोनी पर आत्महत्या को उकसाने का केस दर्ज किया है। सीओ सिटी विनी सिंह ने बताया कि शव का पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। रिपोर्ट आने के बाद विधिक कार्रवाई की जाएगी।