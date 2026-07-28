मेरी मौत का जिम्मेदार बीवी...युवक ने लाइव आकर की खुदकुशी, वीडियो वायरल
हमारी मौत का कारण पत्नी और उसकी बुआ का बेटा है… यह कहकर एक युवक ने लाइव फांसी लगा ली। इस सुसाइड का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वहीं, पिता की तहरीर पर पुलिस ने पत्नी समेत चार लोगों पर आत्महत्या के लिए उकसाने का केस दर्ज कराया है।
यूपी के उन्नाव में एक युवक ने फंदे से लटककर आत्महत्या कर ली। आत्मघाती कदम उठाने से पहले उसने लाइव आकर वीडियो बनाया। जिसमें उसने अपनी मौत का जिम्मेदार पत्नी और उसकी बुआ के बेटे को ठहराया। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हालांकि लाइव हिंदुस्तान इसकी पुष्टि नहीं करता है। उधर, तहरीर मिलने के बाद पुलिस ने केस दर्ज जांच पड़ताल में जुट गई।
हमारी मौत का कारण पत्नी और उसकी बुआ का बेटा है… कहकर एक युवक ने रविवार देर शाम लाइव फांसी लगा ली। इस सुसाइड का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। करीब चार मिनट के इस वीडियो में युवक टीनशेड में लगे पाइप से फांसी लगाता दिख रहा है। पिता की तहरीर पर पुलिस ने पत्नी समेत चार लोगों पर आत्महत्या के लिए उकसाने का केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।
मानसिक प्रताड़ना के चलते की खुदकुशी, परिवार का आरोप
सदर कोतवाली क्षेत्र के मगरवारा गांव के 28 वर्षीय पवन राठौर पुत्र सुनील राठौर ने रविवार शाम को घर के अंदर टिन शेड के पाइप से प्लास्टिक की रस्सी के सहारे फंदे से लटक खुदकुशी कर ली। घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। जांच पड़ताल के दौरान पुलिस को पवन के मोबाइल में लाइव सुसाइड का वीडियो मिला। पवन के पिता सुनील कुमार ने बताया कि बहू 9 जुलाई को अपने मायके गई थी। तब से वह वापस नहीं आई है। इससे बेटा परेशान रहता था। पारिवारिक विवाद और मानसिक प्रताड़ना के चलते ही उसने यह कदम उठाया है। मामले में पुलिस ने पत्नी रागिनी, सूरज राठौर, रवि राठौर और सोनी पर आत्महत्या को उकसाने का केस दर्ज किया है। सीओ सिटी विनी सिंह ने बताया कि शव का पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। रिपोर्ट आने के बाद विधिक कार्रवाई की जाएगी।
पति से फोन पर बात कर पत्नी ने पेट्रोल डाल किया आत्मदाह
उधर, हमीरपुर जिले में पति से फोन पर बात करने के बाद एक महिला ने सोमवार को पेट्रोल डालकर खुद को आग लगा ली। गंभीर रूप से झुलसी महिला की अस्पताल ले जाते समय मौत हो गई। पत्योरा गांव निवासी रेनू निषाद (35) अपने बच्चों सान्वी (8) और आकाश (5) के साथ रहती थीं, जबकि पति रमाकांत मुंबई में मजदूरी करते हैं। सोमवार शाम पति से फोन पर बातचीत के बाद रेनू ने खुद को आग लगा ली। चीख-पुकार सुनकर पहुंचे ग्रामीणों ने आग बुझाई और उन्हें अस्पताल भेजा, लेकिन रास्ते में ही उनकी मौत हो गई। रेनू के चाचा छत्रपाल निषाद ने ससुराल पक्ष पर जिंदा जलाकर मारने का आरोप लगाया है। थानाध्यक्ष ने बताया कि अभी कोई तहरीर नहीं मिली है।
लेखक के बारे मेंPawan Kumar Sharma
पवन कुमार शर्मा पिछले चार वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाओं और टूरिज्म से जुड़े मुद्दों पर नियमित रूप से लिखते हैं। इससे पहले पवन एबीपी न्यूज के साथ बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन ने नई दिल्ली स्थित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले क्राइस्ट चर्च कॉलेज, कानपुर से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। ग्राउंड रिपोर्टिंग और अकादमिक समझ के साथ पवन तथ्यात्मक, संतुलित और पाठक-केंद्रित समाचार लेखन करते हैं।और पढ़ें