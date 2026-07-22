मुस्कान और दामिनी जैसी ही मेरी पत्नी, पति ने पुलिस से लगाई गुहार; बोला-प्रेमी संग मिल रच रही साजिश
मुस्कान, रविता और दामिनी। इन महिलाओंं में समान बात यह कि इन सब पर अपने पति के कत्ल का इल्जाम लगा है। अब इस तरह की घटनाओं से भयभीत एक पति ने पुलिस से गुहार लगाई है। उसका कहना है कि उसकी पत्नी भी मुस्कान और दामिनी जैसी ही है। वह प्रेमी संग मिलकर उसकी हत्या की साजिश रच रही है।
Husband- Wife Story : मुस्कान के नीला ड्रम कांड के बाद मेरठ की दामिनी का सांप कांड देश भर में चर्चा का विषय बना हुआ है। इस साल मई महीने में ही मेरठ के हस्तिनापुर में रविता ने प्रेमी अमरदीप के साथ मिलकर पति अमित को गला दबाकर मार डाला था। इसके बाद खुद के बचने के लिए लाश पर सांप फेंक दिया था। कोशिश, सर्पदंश से मौत दिखाने की थी। अब ये सभी कातिल पत्नियां जेल में हैं। उधर, इन घटनाओं से समाज में एक अलग तरह का डर फैलता दिख रहा है। मेरठ के सिविल लाइन्स के रहने वाले एक युवक ने अपनी पत्नी और उसके प्रेमी पर हत्या की सजिश रचने का आरोप लगाया है। युवक ने पुलिस अधिकारियों से कहा कि मेरी पत्नी अपने प्रेमी के साथ मिलकर हत्या कर सकती है। मुस्कान, रविता और दामिनी की तरह वारदात करने की धमकी दे रही है। इस मामले में पुलिस ने दोनों पक्ष को जांच के लिए बुलाया है।
सर्वोदय कॉलोनी निवासी युवक ने सिविल लाइन थाने पहुंचा। बताया 22 जून 2025 को मेडिकल क्षेत्र निवासी युवती से शादी हुई थी। आरोप लगाया कि शादी के बाद पता चला कि महिला का किसी अन्य युवक से प्रेम प्रसंग है। पत्नी कई बार विवाद करके घर चली जाती थी। शक होने पर छानबीन की तो प्रेम प्रसंग का खुलासा हुआ। विरोध करने पर पत्नी ने अपने पुरुष मित्र से हत्या कराने की धमकी दी। 14 जुलाई 2026 को रात करीब 10 बजे मेडिकल किसी काम से जा रहा था। रास्ते में पत्नी को उसके प्रेमी के साथ देखकर बाइक रुकवा ली। मौके पर पत्नी ने हंगामा कर दिया। उसने घटना के समय की वीडियो भी बनाई है। इसी वीडियो को पुलिस को दिखाते हुए युवक ने अपने हत्या की आशंका जताई। बताया कि मुस्कान, रविता और दामिनी की तरह पत्नी उसकी हत्या करा सकती है। एसपी सिटी विनायक गोपाल भोसले ने बताया कि शिकायत मिली है, जिस पर जांच की जा रही है।
दामिनी ने शादी की सालगिरह पर रची थी साजिश
दामिनी ने शादी की सालगिरह पर ही अतुल के कत्ल की सुपारी दी थी। एक ड्राइवर को बड़ी रकम का लालच देकर कार से उड़ाने की साजिश रची, लेकिन अतुल बच गया। इसके बाद सांप से डसवाने की साजिश रची गई। इन बातों का खुलासा तुषार और दामिनी से पूछताछ में हुआ है।
दामिनी और अतुल की शादी की सालगिरह 27 जून को थी। अतुल ने अपने इंस्टाग्राम पर इसी रोज सुबह पत्नी की फोटो अपलोड की और नीचे लिखा ‘हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी डियर’। इसके बाद शाम को डिनर कराने भी ले गया, इसी रोज अतुल की हत्या के लिए दामिनी ने अपने प्रेमी तुषार को सुपारी दी। एडवांस में 20 हजार रुपये भी दिए थे। योजना बनाई कि किसी ड्राइवर से अतुल का एक्सीडेंट कराना है।
तुषार ने एक ड्राइवर को योजना में शामिल किया और बड़ी रकम का लालच दिया। ये भी बताया कि यदि अतुल मर जाता है और पुलिस पकड़ लेती है तो बताना है कि दुर्घटना हो गई। बाद में 5 लाख देने और जमानत कराने का आश्वासन दिया। कार से अतुल का एक्सीडेंट भी कराया गया, लेकिन वह बच गया। हालांकि मामला पुलिस तक न पहुंचे, इसलिए दामिनी ने ही रिपोर्ट नहीं कराने दी।
लेखक के बारे मेंAjay Singh
अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।और पढ़ें