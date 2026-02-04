मेरी पत्नी पत्थर की हो गई! पति के दावे से मचा हड़कंप, देखने के लिए ग्रामीणों की उमड़ी भीड़

संक्षेप: मैनपुरी में शनिवार को एकांत में खेतों के बीच बने मकान में महिला के पत्थर होने की सूचना फैलते ही भारी जनसैलाब उमड़ पड़ा। लोगों की भीड़ को देखते हुए पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुँचे और मामले को अफवाह करार दिया है।

यूपी के मैनपुरी से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। जहां कुरावली के गिहार कॉलोनी के पीछे मोहल्ला फर्दखाना में शनिवार को एकांत में खेतों के बीच बने मकान में महिला के पत्थर होने की सूचना फैलते ही भारी जनसैलाब उमड़ पड़ा। लोगों की भीड़ को देखते हुए पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुँचे और मामले को अफवाह करार दिया है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

जानकारी के अनुसार हीरपुर के रहने वाले महाराज सिंह के बेटे संजू सिंह ने खेतों में मकान बना रखा है। शनिवार सुबह यह चर्चा फैल गई कि संजू की पत्नी मिथलेश देवी पत्थर की हो गई है। यह खबर सुनते ही आसपास के गांवों से लोग महिला को देखने पहुंचने लगे और कुछ ही समय में वहां भारी भीड़ जमा हो गई। संजू का कहना था कि उसकी पत्नी बीमार रहती थी और घर में रखी ढाई फीट की दुर्गा मां की प्रतिमा की पूजा करती थी। शुक्रवार रात वह उसकी गोद में लेटी और सुबह पत्थर की बनी हुई दिखाई दी। संजू ने उस प्रतिमा को कमरे के कोने में रख दिया और दावा किया कि प्रतिमा ने वही साड़ी पहनी है जो उसकी पत्नी ने पहनी थी।