मेरी पत्नी पत्थर की हो गई! पति के दावे से मचा हड़कंप, देखने के लिए ग्रामीणों की उमड़ी भीड़
मैनपुरी में शनिवार को एकांत में खेतों के बीच बने मकान में महिला के पत्थर होने की सूचना फैलते ही भारी जनसैलाब उमड़ पड़ा। लोगों की भीड़ को देखते हुए पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुँचे और मामले को अफवाह करार दिया है।
यूपी के मैनपुरी से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। जहां कुरावली के गिहार कॉलोनी के पीछे मोहल्ला फर्दखाना में शनिवार को एकांत में खेतों के बीच बने मकान में महिला के पत्थर होने की सूचना फैलते ही भारी जनसैलाब उमड़ पड़ा। लोगों की भीड़ को देखते हुए पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुँचे और मामले को अफवाह करार दिया है।
जानकारी के अनुसार हीरपुर के रहने वाले महाराज सिंह के बेटे संजू सिंह ने खेतों में मकान बना रखा है। शनिवार सुबह यह चर्चा फैल गई कि संजू की पत्नी मिथलेश देवी पत्थर की हो गई है। यह खबर सुनते ही आसपास के गांवों से लोग महिला को देखने पहुंचने लगे और कुछ ही समय में वहां भारी भीड़ जमा हो गई। संजू का कहना था कि उसकी पत्नी बीमार रहती थी और घर में रखी ढाई फीट की दुर्गा मां की प्रतिमा की पूजा करती थी। शुक्रवार रात वह उसकी गोद में लेटी और सुबह पत्थर की बनी हुई दिखाई दी। संजू ने उस प्रतिमा को कमरे के कोने में रख दिया और दावा किया कि प्रतिमा ने वही साड़ी पहनी है जो उसकी पत्नी ने पहनी थी।
पुलिस ने जनता को भ्रमित करने का बताया मामला
सूचना पर नायब तहसीलदार अखिल गोयल और इंस्पेक्टर ललित भाटी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि यह केवल पत्थर की मूर्तियां रखकर लोगों को भ्रमित करने का मामला है। प्रशासन ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने और शांति बनाए रखने की अपील की। पुलिस ने भीड़ को समझा-बुझाकर मौके से हटाया और स्थिति को सामान्य कराया। प्रशासन का कहना है कि इस तरह की अफवाहें समाज में भ्रम और भय का माहौल पैदा करती हैं, इसलिए लोग किसी भी सूचना की पुष्टि किए बिना उस पर विश्वास न करें।