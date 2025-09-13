पत्नी नहीं सुनती मेरी बात, उसके बिन लगता नहीं मन; ढाई फीट के अजीम का सोशल मीडिया पर छलका दर्द
अजीम मंसूरी का कद भी लगभग ढाई फीट है। अजीम का कहना है कि उनकी पत्नी ढाई महीने उनके साथ कैराना में रहती है, लेकिन फिर दो महीने अपने मायके चली जाती है। इस बार वह अपने भाई की सगाई का बहाना बनाकर गई है। अजीम का कहना है कि पत्नी को गए हुए एक महीना 8 दिन हो गए, जबकि रात ही सगाई हुई।
Husband- Wife Story: उत्तर प्रदेश के कैराना के मोहल्ला जोड़वा कुआं निवासी ढाई फीट कद के अजीम मंसूरी का मन पत्नी बिन नहीं लगता। अजीम को शिकायत है कि उसकी पत्नी बुशरा साल में कई बार मायके चली जाती है। उसकी पत्नी बुशरा उनकी बात नहीं मानती और ससुराल में उनकी इज्जत नहीं होती। पत्नी के बिना उनका मन नहीं लगता, न खाने का मन है, न पीने का। रात-दिन वह बस अपनी पत्नी को याद कर रोते हैं। यह वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है। हालांकि ‘लाइव हिन्दुस्तान’ वायरल हो रहे इस वीडियो की सत्यता की पुष्टि नहीं करता है।
अजीम मंसूरी की शादी हापुड़ की बुशरा से हुई थी, जिनका कद भी लगभग ढाई फीट है। अजीम का कहना है कि उनकी पत्नी ढाई महीने उनके साथ कैराना में रहती है, लेकिन फिर दो महीने अपने मायके चली जाती है। इस बार वह अपने भाई की सगाई का बहाना बनाकर गई है। अजीम का कहना है कि पत्नी को गए हुए एक महीना आठ दिन हो गए, जबकि रात ही सगाई हुई।
अजीम का आरोप है कि ससुराल में उनकी कोई कद्र नहीं होती है। सगाई के मौके पर भी उन्हें नहीं बुलाया गया था। उनके मुताबिक उन्होंने अपनी पत्नी से कहा था कि दोनों साथ जाएंगे, लेकिन पत्नी ने उनकी एक न सुनी।
अजीम बोले-पत्नी से बहुत प्यार करता हूं मैं
अजीम मंसूरी ने कहा कि मैं अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता हूं। अल्लाह-अल्लाह करके मेरा निकाह हुआ था, लेकिन अब पत्नी का दर्द मुझे ही पता है। अजीम ने आंसुओं भरी आंखों से कहा वह सोशल मीडिया पर स्टेटस डालकर अपनी पत्नी को याद करते हैं और कहते हैं कि अब मेरा अल्लाह ही मालिक है। अजीम मंसूरी का यह वीडियो वायरल होने के बाद इसकी काफी चर्चा हो रही है। लोग अपने-अपने ढंग से प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे हैं।