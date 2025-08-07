जो होना है, वह होकर रहेगा, पहलगाम में मारे गए युवक के परिजनों से बोले प्रेमानंद महाराज

पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए युवक के परिजनों ने वृंदावन के प्रेमानंद महाराज से मुलाकात की। प्रेमानंद महाराज ने कहा कि हमले के बाद वह भी द्रवित हो गये थे। उन्होंने शहीद के परिवार से धैर्य धारण करने को कहा। यह भी कहा कि जो होना है, वह होकर रहेगा।

प्रेमानंद महाराज के आश्रम में गुरुवार सुबह गमगीन माहौल रहा, कारण पहलगाम में आतंकी घटना में हुए एक शहीद के माता-पिता और बहू आज उनकी शरण में पहुंचे थे और जब उस दिन हुई घटना के बारे में मां और बहू ने फूट-फूटकर रोते हुए बताया तो वहां मौजूद हर एक की आंखों में आंसू आ गये। स्वयं प्रेमानंद महाराज द्रवित हो गये और शहीद के परिवार से धैर्य धारण करने को कहा। इसका वीडियो भी आश्रम की ओर से गुरुवार सुबह डाला गया।

वीडियो में शुरुआत शहीद के पिता के परिचय से होती है। प्रेमानंद महाराज के शिष्य एक व्यक्ति का परिचय देते हुए बताते हैं कि पहलगाम आतंकी हमले में इनके पुत्र शहीद हो गए थे। पिता का सवाल था कि कि वह धर्म और श्रेष्ठ कार्य भी करते थे फिर ईश्वर द्वारा ऐसी घटना हुई तो मन बहुत व्यथित है। इतना सुनते ही वहां सन्नाटा पसर गया। प्रेमानंद महाराज बोले मन तो व्यथित हो ही जाएगा, बड़े-बड़े शूरवीरों का हो गया। जब अभिमन्यु पधारे तो अर्जुन की हालत खराब थी। अर्जुन को भगवान स्वयं समझा रहे थे। फिर भी वह व्यथा को प्राप्त हो रहे थे। क्योंकि पुत्र प्रेम पिता के हृदय में होता है। जिसका पुत्र वियोग को प्राप्त होता है, तो वही हृदय जानता है। दूसरे लोग तो सहानुभूति के वचन बोल सकते हैं। प्रेमानंद महाराज ने कहा कि जो होना है, वह होकर रहेगा।

वही वहां पहुंचे, जिनका प्रारब्ध संपन्न प्रेमानंद महाराज ने उन्हें समझाते हुए कहा कि आप देखिये उन्ही-उन्ही जीवों का वहां पहुंचना हुआ, जिनका प्रारब्ध संपन्न हो चुका था। अब निमित्त कुछ भी बने, आज तक किसी ने कभी काल को दोषी नहीं कहा। खाता सबको काल है। अब काल विविध रूप धारण कर लेता है। एक्सीडेंट, हार्टअटैक, या कुछ भी लेकिन आयु जब पूरी है तो वह पूरी हो जाती है। प्रेमानंद ने कहा कि उन्हें लगता है यद्धपि इस ज्ञान से हृदय का दर्द कम नहीं हो जाएगा। परंतु ज्ञान धारण करना पड़ेगा। जब जहां जिसकी जैसी हो भवदव्यता, तैसी बने सहाय, आप न आवै ताहिपै, ताइ तहां लै जाय। उन्होंने कहा कि अब आप देखो अगर एक दिन न जाते, एक दिन पीछे हो जाते, घटना बच जाती। लेकिन उसी समय जहां जो लीला होनी है, वो लीला होती है। इसलिए धैर्यवान बनो।

परिचय कराते ही रोने लगी बहू शहीद के पिता ने बहू का परिचय कराते हुए कहा, यह बहू है। कुछ माह पूर्व ही इसका विवाह हुआ था। (इसी बीच बहू हिचकी लेकर रोने लगती है)। यह देख माहौल द्रवित हो जाता है। प्रेमानंद महाराज ने कहा कि हम भी कई दिन तक व्यथित रहे, जब यह घटना सुनी। उन्होंने बहू से पूछा आप तो वहां उपस्थित होंगी? (इस दौरान बहू रोती रही) शहीद के पिता ने बताया कि इसकी आंखों के सामने मारा गया। पूछ-पूछकर मारा गया कि अगर हिंदू हैं तो मार दें। (सुनकर प्रेमानंद राधा-राधा करने लगे) कहा दृश्य कितना भयानक होगा...।

पिता ने कहा वह पहले रुक गये थे इस दौरान एक व्यक्ति ने कहा कि वह भी वहां गए थे और घटनास्थल से पहले पहुंच गए थे, वहां नहीं पहुंचे थे, इसलिए बच गए। इसी दौरान पिता ने कहा कि साथ में वह (माता-पिता) भी गए थे लेकिन अच्छा नहीं लग रहा था इसलिए यह कहकर रास्ते से लौट आए थे कि बेटा तुम लोग जाओ। इस पर प्रेमानंद ने कहा कि अब धैर्य धारण करना होगा। तुमने वह दृश्य देखा होगा, कितना भयानक होगा वह दृश्य।