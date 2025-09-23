मेरा दिल नहीं चाहता आजम खां से मिलूं, बसपा में गए तो... सपा नेता एसटी हसन का दर्द उभरा

सपा नेता आजम खां की रिहाई से पूरी पार्टी में जश्न का माहौल है। लेकिन मुरादाबाद से पूर्व सांसद और सपा नेता एसटी हसन के साथ ऐसा नहीं है। उनकी नाराजगी भी खुलकर बाहर आ गई है। लोकसभा चुनाव के दौरान टिकट कटने का दर्द उभर गया है।

समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और मुरादाबाद से पूर्व सांसद डॉ. एसटी हसन ने सपा के कद्दावर नेता आजम खां की रिहाई के बाद तीखा बयान देकर सियासी हलचल मचा दी है। आजम खां की रिहाई पर जहां सपा खेमे में खुशी का माहौल है, वहीं एसटी हसन की नाराजगी और उनके बयान ने पार्टी के भीतर पुराने सियासी दर्द को फिर से उभार कर दिया है। भाजपा को भी मौका मिल गया है। सियासी विश्लेषकों का मानना है कि हसन का बयान 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले सपा के लिए नई चुनौतियां खड़ी कर सकता है। उनकी यह नाराजगी सपा के लिए मुश्किलें बढ़ा सकती हैं।

मुरादाबाद में मीडिया से बातचीत के दौरान एसटी हसन ने कहा कि मुझे आजम खां साहब की रिहाई की खुशी है, लेकिन जो मेरे साथ हुआ, उसकी वजह वही हैं। मुझे बिना खता सजा मिली। मेरा दिल नहीं चाहता कि मैं उनसे मिलने जाऊं। अगर उनका हुक्म हुआ तो शायद जाऊं। दरअसल 2024 के लोकसभा चुनाव में मुरादाबाद से सपा ने हसन का टिकट काटकर रुचि वीरा को दे दिया था। राजनीतिक गलियारों में चर्चा थी कि आजम खां के दबाव में ही सपा ने हसन का टिकट काटकर रुचि वीरा को उम्मीदवार बनाया था। रुचि वीरा की गिनती आजम खां के करीबियों में होती है। इस घटना के बाद से हसन और आजम के बीच तल्खी की खबरें सामने आती रही हैं।

हसन ने यह भी कहा कि आजम खां साहब पर फर्जी मुकदमे लगाए गए थे और उनकी रिहाई से सपा मजबूत होगी। यह भी कहा कि अगर वह बहुजन समाज पार्टी (बसपा) में जाते हैं तो सपा को ज्यादा नुकसान नहीं होगा। मुस्लिम वोटर सपा के साथ हैं, वे किसी एक नेता के पीछे नहीं जाते। इस बयान ने आजम खां के बसपा में जाने की अटकलों को हवा भी दी है। हालांकि हसन ने यह भी जोड़ा कि आजम पैदाइशी समाजवादी हैं और पार्टी छोड़ने की संभावना नहीं है।