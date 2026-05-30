‘ससुर ने मेरा रेप किया’, महिला दरोगा के आरोपों से सनसनी, थाने में 2 घंटे धरने पर बैठी

महिला दरोगा ने पारा निवासी प्रॉपर्टी डीलर पति से एक साल पहले लव मैरिज की थी । शादी के कुछ समय बाद महिला का चयन पुलिस विभाग में दरोगा के पद पर हो गया। महिला का आरोप है कि शादी के बाद से ही ससुराल वाले जातिगत टिप्पणी करते हुए प्रताड़ित करने लगे। ससुराल में पूरी तरह अकेली पड़ गई।

उत्तर प्रदेश प्रयागराज में तैनात महिला दरोगा ने पारा निवासी रिटायर्ड ससुर (दरोगा) पर दुष्कर्म (Rape) और प्रॉपर्टी डीलर पति पर फायरिंग का आरोप लगाया है। महिला दरोगा ने अन्य ससुरालीजनों पर प्रताड़ना का आरोप लगाकर पारा थाने में मुकदमा दर्ज कराया है। पीड़िता ने मुकदमा दर्ज कराने के लिए गुरुवार को किसान यूनियन नेताओं के साथ मिलकर थाने में दो घंटे तक धरना दिया। पुलिस ने पीड़िता और उसके ससुरालीजनों की तहरीर पर दोनों पक्षों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। महिला दरोगा पर थाने में प्रदर्शन करने के मामले में विभागीय कार्यवाही के लिए पारा पुलिस ने पत्र प्रेषित किया है। प्रयागराज पुलिस के अधिकारी महिला दरोगा की अनुशासनहीनता की जांच कर रहे हैं।

महिला दरोगा ने पारा निवासी प्रॉपर्टी डीलर पति से एक साल पहले प्रेम विवाह (Love Marriage) किया था। शादी के कुछ समय बाद महिला का चयन पुलिस विभाग में दरोगा के पद पर हो गया। महिला का आरोप है कि शादी के बाद से ही ससुराल वाले जातिगत टिप्पणी करते हुए प्रताड़ित करने लगे। पति से शिकायत करने पर उसने भी इस बारे में चुप्पी साध ली। पति ने भी साथ नहीं दिया और इस तरह वह ससुराल में पूरी तरह अकेली पड़ गई।

नौकरी करने को लेकर भी अपमानित किया जाता था। महिला का आरोप है कि ससुर ने उसके साथ दुष्कर्म किया और फिर चूहे मारने वाली दवा खिलाकर जान से मारने की कोशिश करते हुए कमरे में बन्द कर दिया। किसी तरह महिला ने पिता को बात बताई, जिसके बाद घर पहुंचे पिता ने इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया।

ससुरालियों से शिकायत करने गए पिता पर पति और ससुर ने हमला कर असलहा तान कर भगा दिया। महिला का आरोप है कि चार दिन पहले पुलिस से शिकायत करने पर पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। गुरुवार को पीड़िता अपने परिजनों और किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर पारा थाने में जमकर बवाल किया। प्रदर्शन के दौरान महिला दरोगा बेसुध हो गयी। इंस्पेक्टर सुरेश सिंह ने बताया कि दोनों पक्षों में पारिवारिक विवाद है।