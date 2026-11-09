यूपी में तेज रफ्तार कार डिवाइडर से टकराकर आग का गोला बनी, 6 की जिंदा जलकर मौत
यूपी के मुजफ्फरनगर में रफ्तार की मार ने दिवाली के अगले ही दिन छह लोगों की एक साथ जान ले ली है। तेज रफ्तार कार डिवाइडर से टकराने के बाद आग का गोला बन गई। हादसे में छह लोगों की कार के अंदर ही जिंदा ही जलकर मौत हो गई।
मुजफ्फरनगर संवाददाता। यूपी के मुजफ्फरनगर में दिवाली रात भीषण हादसा हुआ है। तितावी थाना क्षेत्र के जागाहेड़ी के निकट रविवार देर रात तेज रफ्तार से आ रही हुंडई ऑरा कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकराने के बाद पलट गई। पलटते ही कार आग का गोला बन गई। आग इतनी विकराल थी कि किसी को निकलने का मौका नहीं मिला और कार में सवार महिला, एक बच्चे समेत सभी छह लोगों की जिंदा जलकर मौत हो गई। दमकल की टीम ने मौके पर पहुंचकर आग़ पर काबू पाया। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है।
बताया जाता है कि हुंडई ऑरा कार में सवार सभी छह लोग हरियाणा के जींद जिले के निवासी थे और जींद से हरिद्वार की ओर जा रहे थे। जागाहेड़ी के निकट अचानक कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर से जा टकराई और सड़क पर पलट गई। टक्कर के बाद कार में आग लग गई और देखते ही देखते आग ने पूरी गाड़ी को अपनी चपेट में ले लिया। किसी को बाहर निकलने का मौका नहीं मिला। आसपास से गुजर रहे लोग भी आग के आगे बेबस बने रहे। राहगीरों की सूचना पर तितावी थाना पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीमें मौके पर पहुंचीं।
पुलिस के पहुंचने तक सब कुछ खत्म
हादसे के बाद पुलिस के पहुंचने तक सभी कुछ खत्म हो चुका था। दमकलकर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। इसके बाद कार में फंसे सभी छह लोगों के शवों को बाहर निकलवाया गया। आग इतनी भीषण थी कि सभी शव बुरी तरह जल चुके थे। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। एसपी देहात संजय महाडिक और सीओ फुगाना भी घटनास्थल पर पहुंचे और हादसे की जानकारी लेते हुए आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए।
तितावी थाना प्रभारी जयबीर सिंह ने बताया कि प्रारंभिक जानकारी के अनुसार कार सवार सभी छह लोग हरियाणा के जींद के रहने वाले थे और हरिद्वार जा रहे थे। हादसे में छह लोगों की मौत हुई है। पुलिस द्वारा मामले में आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। इस भीषण हादसे ने एक ही परिवार या सफर पर निकले छह लोगों की जिंदगी छीन ली। जागाहेड़ी के निकट हुए इस दर्दनाक हादसे से क्षेत्र में शोक और स्तब्धता का माहौल है।
चित्रकूट में ट्रैक्टर-ट्राली पलटने से चार की जान गई
उधर चित्रकूट में रैपुरा थाना क्षेत्र के रामनगर कस्बा स्थित पावर हाउस के पास झांसी-मिर्जापुर नेशनल हाईवे में देर रात करीब ढाई बजे ट्रैक्टर-ट्राली को जोड़ने वाला गुल्ला (हिच) अचानक टूटने से हादसा हुआ है। अनियंत्रित ट्राली हाईवे से नीचे उतरने के साथ ही पलट गई। हादसे में एम मासूम समेत चार श्रद्धालुओं की मौत हो गई। जबकि 12 लोग गंभीर रुप से घायल हो गए। इनमें सात घायलों को हालत गंभीर होने पर सीएचसी रामनगर से जिला अस्पताल रेफर किया गया है। ट्रैक्टर सवार श्रद्धालु दीपदान में शामिल होने के बाद वापस प्रयागराज लौट रहे थे। मृतकों में तीन लोग मप्र के रीवा व एक मृतक प्रयागराज जिले का रहने वाला है।
लेखक के बारे मेंYogesh Yadav
योगेश यादव लाइव हिन्दुस्तान में पिछले छह वर्षों से यूपी सेक्शन को देख रहे हैं। यूपी की राजनीति, क्राइम और करेंट अफेयर से जुड़ी खबरों को कवर करने की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। यूपी की राजनीतिक खबरों के साथ क्राइम की खबरों पर खास पकड़ रखते हैं। यूपी में हो रहे विकास कार्यों, शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में आ रहे बदलाव के साथ यहां की मूलभूत समस्याओं पर गहरी नजर रखते हैं।
पत्रकारिता में दो दशक का लंबा अनुभव रखने वाले योगेश ने डिजिटल से पहले प्रिंट में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई। लम्बे समय तक हिन्दुस्तान वाराणसी में सिटी और पूर्वांचल के नौ जिलों की अपकंट्री टीम को लीड किया है। वाराणसी से पहले चड़ीगढ़ और प्रयागराज हिन्दुस्तान को लांच कराने वाली टीम में शामिल रहे। प्रयागराज की सिटी टीम का नेतृत्व भी किया।
बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी (BHU) से बीकॉम में ग्रेजुएट और बनारस की ही काशी विद्यापीठ से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट योगेश ने कई स्पेशल प्रोजेक्ट पर काम भी किया है। राष्ट्रीय नेताओं के दौरों को कवर करते हुए उनके इंटरव्यू किये। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत से जुड़े रहस्यों पर हिन्दुस्तान के लिए सीरीज भी लिख चुके हैं।