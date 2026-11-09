यूपी में तेज रफ्तार कार डिवाइडर से टकराकर आग का गोला बनी, 6 की जिंदा जलकर मौत

यूपी के मुजफ्फरनगर में रफ्तार की मार ने दिवाली के अगले ही दिन छह लोगों की एक साथ जान ले ली है। तेज रफ्तार कार डिवाइडर से टकराने के बाद आग का गोला बन गई। हादसे में छह लोगों की कार के अंदर ही जिंदा ही जलकर मौत हो गई।

मुजफ्फरनगर संवाददाता। यूपी के मुजफ्फरनगर में दिवाली रात भीषण हादसा हुआ है। तितावी थाना क्षेत्र के जागाहेड़ी के निकट रविवार देर रात तेज रफ्तार से आ रही हुंडई ऑरा कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकराने के बाद पलट गई। पलटते ही कार आग का गोला बन गई। आग इतनी विकराल थी कि किसी को निकलने का मौका नहीं मिला और कार में सवार महिला, एक बच्चे समेत सभी छह लोगों की जिंदा जलकर मौत हो गई। दमकल की टीम ने मौके पर पहुंचकर आग़ पर काबू पाया। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है।

बताया जाता है कि हुंडई ऑरा कार में सवार सभी छह लोग हरियाणा के जींद जिले के निवासी थे और जींद से हरिद्वार की ओर जा रहे थे। जागाहेड़ी के निकट अचानक कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर से जा टकराई और सड़क पर पलट गई। टक्कर के बाद कार में आग लग गई और देखते ही देखते आग ने पूरी गाड़ी को अपनी चपेट में ले लिया। किसी को बाहर निकलने का मौका नहीं मिला। आसपास से गुजर रहे लोग भी आग के आगे बेबस बने रहे। राहगीरों की सूचना पर तितावी थाना पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीमें मौके पर पहुंचीं।

पुलिस के पहुंचने तक सब कुछ खत्म हादसे के बाद पुलिस के पहुंचने तक सभी कुछ खत्म हो चुका था। दमकलकर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। इसके बाद कार में फंसे सभी छह लोगों के शवों को बाहर निकलवाया गया। आग इतनी भीषण थी कि सभी शव बुरी तरह जल चुके थे। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। एसपी देहात संजय महाडिक और सीओ फुगाना भी घटनास्थल पर पहुंचे और हादसे की जानकारी लेते हुए आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए।

तितावी थाना प्रभारी जयबीर सिंह ने बताया कि प्रारंभिक जानकारी के अनुसार कार सवार सभी छह लोग हरियाणा के जींद के रहने वाले थे और हरिद्वार जा रहे थे। हादसे में छह लोगों की मौत हुई है। पुलिस द्वारा मामले में आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। इस भीषण हादसे ने एक ही परिवार या सफर पर निकले छह लोगों की जिंदगी छीन ली। जागाहेड़ी के निकट हुए इस दर्दनाक हादसे से क्षेत्र में शोक और स्तब्धता का माहौल है।