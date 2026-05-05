Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

यूपी में ईओ से अभद्रता पर सफाईकर्मियों का बवाल, कांग्रेस नेता के घर में भरा कूड़ा, पुलिस से भी नोकझोंक

May 05, 2026 07:47 pm ISTDeep Pandey लाइव हिन्दुस्तान
share

यूपी में नगर पालिका  ईओ से अभद्रता पर सफाईकर्मियों ने बवाल किया। कांग्रेस नेता के घर में कूड़ा भर दिया। सफाई कर्मचारियों की पुलिस से नोकझोंक हुई। महिलाओं ने भी नारेबाजी की।

यूपी में ईओ से अभद्रता पर सफाईकर्मियों का बवाल, कांग्रेस नेता के घर में भरा कूड़ा, पुलिस से भी नोकझोंक

UP News: यूपी में मुजफ्फरनगर के नगर पालिका खतौली में मंगलवार को ईओ से अभद्रता को लेकर पांच घंटे तक जमकर बवाल हुआ। कांग्रेस नेता के घर में कूड़ा भर दिया। सफाई कर्मचारियों की पुलिस से नोकझोंक हुई। महिलाओं ने भी नारेबाजी की। पुलिस ने जब कर्मचारी यूनियन के जिलाध्यक्ष को हिरासत में लिया तो हंगामा और बढ़ गया। मामले की शुरुआत कांग्रेस नेता को चार लाख के बकाए का नोटिस देने से हुई। पुलिस ने कांग्रेस नेता को हिरासत में लिया है।

सोमवार को नगर पालिका कर्मचारी मुकीम और मोहित, कांग्रेस नेता जमील अंसारी के घर पर दुकानों के किराए का करीब चार लाख रुपये बकाए का नोटिस लेकर पहुंचे। आरोप है कि नोटिस लेने के बाद जमील अंसारी ने कर्मचारियों से अभद्रता कर दी और ईओ राजीव कुमार से फोन पर गाली-गलौज कर दी। कांग्रेस नेता की अभद्रता से पालिका कर्मचारियों में रोष फैल गया। आक्रोशित सफाई कर्मचारियों ने नगर का कूड़ा कांग्रेस नेता जमील अंसारी के घर भर दिया। कूड़ा डालने की सूचना पर दरोगा और सिपाही मौके पर पहुंचे। दरोगा ने कर्मचारियों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन विवाद और बढ़ गया। कर्मचारियों ने नगर पालिका पहुंचकर हंगामा कर दिया। सूचना पर कोतवाल पुलिस फोर्स के साथ नगर पालिका पहुंचे। यूनियन जिलाध्यक्ष सुधीर ने दरोगा पर अभद्रता का आरोप लगाया।

Voice of UP 🎤: यूपी का सबसे बड़ा Talent Contest— Register करो, talent दिखाओ ✨ Download App

पुलिस और सफाई कर्मचारियों में नोकझोंक शुरू हो गई। विवाद बढ़ता देख पुलिस जिलाध्यक्ष व एक कर्मचारी को हिरासत में लेकर पैदल कोतवाली तक पहुंची। दोनों को हिरासत में लेने के बाद महिलाओं ने हंगामा कर नारेबाजी कर दी। करीब पांच घंटे तक हंगामा चलता रहा। नगर पालिका चेयरमैन शाहनवाज लालू, पालिका ईओ राजीव कुमार और कोतवाल दिनेश बघेल की कर्मचारियों के साथ घंटों वार्ता हुई। वहीं कुछ देर हिरासत में लेने के बाद पकड़े गए दोनों कर्मचारियों को छोड़ दिया गया।

वर्दी का रौब न दिखाएं, हम भी कम नहीं

घंटों चली वार्ता के बाद कर्मचारी यूनियन जिलाध्यक्ष सुधीर ने कहा कि जिस तरह पुलिस ने सफाई कर्मचारियों से अभद्रता की है वो गलत है। पुलिस वर्दी का रौब न दिखाए, हम भी किसी से कम नहीं हैं। अगर, अगली बार किसी कर्मचारी के साथ अभद्रता की गई तो कोतवाली में इसी तरह से कूड़ा भरा जाएगा। कर्मचारियों ने कहा कि दो दिन में दरोगा पर कार्रवाई नहीं होती है तो तीसरे दिन नगर पालिका में सफाई कर्मचारियों की बैठक होगी और इस बार मंडल स्तर पर सफाई कर्मचारी एकत्र होंगे।

ये भी पढ़ें:यूपी पंचायत चुनाव में पलक झपकते ही पकड़ा जाएगा फर्जी वोटर, हाईटेक होगी व्यवस्था
ये भी पढ़ें:ममता की हार से अखिलेश सतर्क, कहा- यूपी चुनाव से महिला आरक्षण लागू करे बीजेपी
ये भी पढ़ें:यूपी में निर्माणाधीन टंकी गिरने पर तगड़ा ऐक्शन, 2 इंजीनियर बर्खास्त, JE सस्पेंड

चार लाख का नोटिस भेजना गलत : जमील अंसारी

कांग्रेस नेता जमील अंसारी का कहना है कि वर्षों पूर्व नगर पालिका मार्केट में बनी दुकानों की छत पालिका से किराए पर ली थी। छत पर जाने के लिए पालिका को रास्ता दिलाए जाने के लिए कई बार शिकायती पत्र दिया, लेकिन सुनवाई नहीं हुई। सोमवार को जब पालिका कर्मचारी नोटिस लेकर पहुंचे तो उनसे कहा कि पालिका ने जो नोटिस दिया है वो गलत है। जिस छत को किराए पर लिया है, जब उस पर जाने का रास्ता नहीं है तो किराया क्यों दें। इसी को लेकर विवाद हुआ।

कहना इनका...

खतौली नगर पालिका परिषद ईओ राजीव कुमार ने बताया कि कर्मचारी जब नोटिस लेकर पहुंचे तो जमील अंसारी ने उनके साथ अभद्रता की। साथ ही फोन पर गाली-गलौज की। अभद्रता को लेकर आक्रोशित कर्मचारियों ने कूड़ा डाला है, जिनको समझाकर कूड़े को हटवा दिया है।

सीओ खतौली रुपाली राय ने बताया कि जिसने कर्मचारियों से अभद्रता की है उस पर कार्रवाई की गई है, जिन लोगों ने उपद्रव करने का प्रयास किया उन पर भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

Deep Pandey

लेखक के बारे में

Deep Pandey

दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी की खबरें करते हैं। डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दीप नरायन पांडेय वरिष्ठ पत्रकार हैं। दीप अब डिजिटल मीडिया के जाने माने नाम बन गए हैं। दीप हिंदी भाषा की डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों को बेहतर समझते हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखते हैं। दीप पाठकों की पसंद को समझने और उसी तरह से न्पूज प्रस्तुत करने में माहिर हैं। दीप सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए दीप नरायन पांडेय मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गोंडा के रहने वाले हैं। दीप ने पत्रकारिता की शुरुवात लखनऊ से की। टीवी चैनल से करियर का आगाज करने वाले दीप इसके बाद प्रिंट अमर उजाला लखनऊ में भी रहे। हिन्दुस्तान प्रिंट में वाराणसी, गोरखपुर, फिर लखनऊ में कार्य के दौरान विभिन्न जिलों के डेस्क इंचार्ज रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव 2012, 2017, 2022, लोकसभा चुनाव, पंचायत चुनावों के दौरान बेहतर कवरेज कर चुके हैं।

और पढ़ें
Up News UP News Today Muzaffarnagar अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, Lucknow News, Meerut News, Ghaziabad News, Agra News, Kanpur News और UP News अपडेट हिंदी में पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।