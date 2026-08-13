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मुजफ्फरनगर दंगा: संजीव बालियान, सुरेश राणा, हरेंद्र मलिक समेत 22 आरोपियों से केस वापस, जानें मामला

By Ajay Singh
संवाददाता, मुजफ्फरनगर
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समाजवादी पार्टी की सरकार के समय मुजफ्फरनगर में 27 अगस्त 2013 को कवाल कांड हुआ था जिसमें कवाल गांव में भीड़ ने गौरव और सचिन की पीट पीटकर हत्या कर दी थी। 31 अगस्त को उनकी शोक सभा आयोजित की गई थी। प्रशासन ने शोक सभा रोकने के लिए 144 धारा लागू करते हुए जनसभा या शोक सभा करने पर रोक लगा दी थी।

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संजीव बालियान, सुरेश राणा, हरेंद्र मलिक समेत 22 आरोपियों से केस वापस

मुजफ्फरनगर दंगे के दौरान नंगला मंदौड़ पंचायत में सरकारी काम में बाधा डालने और निषेधाज्ञा उल्लंघन के केस में पूर्व केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान, पूर्व मंत्री सुरेश राणा, यूपी के कौशल विकास राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल, सपा सांसद हरेंद्र मलिक समेत 22 आरोपियों से शासन की संस्तुति पर केस वापस हो गया है। विशेष एमपी एमएलए कोर्ट के पीठासीन अधिकारी डॉ.देवेंद्र सिंह फौजदार ने इस संबंध में आदेश दिए हैं।

तत्कालीन समाजवादी पार्टी की सरकार के समय मुजफ्फरनगर में 27 अगस्त 2013 को कवाल कांड हुआ था जिसमें कवाल गांव में भीड़ ने गौरव और सचिन की पीट पीटकर हत्या कर दी थी। इस मॉब लिंचिंग के बाद जब तत्कालीन डीएम सुरेंद्र सिंह और तत्कालीन एसएसपी मंजिल सैनी हत्यारोपियों की धरपकड़ कर रहे थे तो राजनीतिक दबाव के चलते शासन ने उनका तबादला आदेश जारी कर दिया था। इससे जबरदस्त सांप्रदायिक तनाव बन गया था और रोष फैल गया था। सचिन और गौरव की अगले दिन मलिकपुरा गांव में अंत्येष्टि के समय पहुंची भारी भीड़ ने लौटते समय कवाल गांव में जबरदस्त आगजनी और तोड़फोड़ कर दी थी और उसी दिन घोषणा हुई थी कि 31 अगस्त को उनकी शोक सभा आयोजित की जाएगी।

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प्रशासन ने शोक सभा रोकने के लिए 144 धारा लागू करते हुए कवाल से पांच किलोमीटर के क्षेत्र में कोई भी जनसभा या शोक सभा करने पर रोक लगा दी थी, जिस पर 31 अगस्त 2013 को पुलिस की तमाम बैरीकेटिंग को तोड़ते हुए भीड़ ने नगला मंदौड़ में भारतीय इंटर कॉलेज के मैदान पर शोक सभा की थी। इस पर तत्कालीन सिखेड़ा थानाध्यक्ष की ओर से कुल 22 लोगों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज कराकर भड़काऊ भाषण आदि देने का आरोप लगाया गया था। बाद में मुजफ्फरनगर दंगों की जांच के लिए बनी स्पेशल एसआईसी ने जांच के बाद वीरेन्द्र प्रमुख, श्यामपाल चेयरमैन, तत्कालीन विधायक और बाद में मंत्री बने सुरेश राणा, तत्कालीन भाजपा नेता और बाद में केंद्रीय मंत्री बने डॉ संजीव बालियान, पूर्व विधायक उमेश मलिक, शिवसेना नेता बिट्टू सिखेड़ा, स्वामी यती नरसिंहानंद, साध्वी प्राची समेत कुल 14 लोगों के खिलाफ आरोप पत्र कोर्ट में प्रेषित किया था। इसमें सभी आरोपी जमानत पर हैं।

योगी सरकार बनने के बाद हुई दंगे के दौरान के मामलों की समीक्षा

उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार बनने के बाद सपा शासनकाल में दर्ज दंगों के मामले की समीक्षा की गई, इस मुकदमे समेत कुल 87 मामले वापस लेने की अनुमति शासन द्वारा दे दी गई थी। उत्तर प्रदेश शासन के आदेश पर डीएम के निर्देश पर अभियोजन अधिकारी ने 31 अगस्त 2013 को हुई नगला मंदौड की शोकसभा के मामले में कोर्ट में चल रहे अभियोग को वापस लेने का प्रार्थना पत्र दिया था, जो काफी समय से लंबित चल रहा था। इस मामले में मुकदमा वापसी के प्रार्थना पत्र को स्पेशल एमपीएमएल ने कोर्ट के विशेष मजिस्ट्रेट एसीजेएम प्रथम देवेंद्र सिंह फौजदार ने स्वीकार कर लिया है।

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सांप्रदायिक दंगे में डकैती-हत्या जानलेवा हमले के 6 आरोपी बरी

वहीं, मुजफ्फरनगर साम्प्रदायिक दंगे के दौरान युवक की हत्या के मामले में छह आरोपियों को कोर्ट ने संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया है। मामले में वर्तमान जिला पंचायत अध्यक्ष डा. वीरपाल निर्वाल समेत 20 नामजद और 200 अज्ञात लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। एसआईटी ने विवेचना करते हुए छह लोगों के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की थी।

बचाव पक्ष के अधिवक्ता राहुल चौधरी ने बताया कि ककरौली थाना क्षेत्र के गांव खेडी फिरोजाबाद निवासी गय्युर ने बताया कि जनपद में 7 सितंबर 2013 को साम्प्रदायिक दंगा भड़का हुआ था। वह अपने भाई लताफत के साथ ट्रैक्टर लेकर गांव जा रहा था। भोपा थाना क्षेत्र में गांव नंगला बुजुर्ग के पास जमा भीड़ ने अचानक उन्हें घेर लिया और यह कहते हुए उन पर हमला कर दिया कि दोनों मुस्लिम है। भीड़ ने धारदार हथियारों से हमला कर फायरिंग भी की। वह किसी तरह भीड़ से बचकर ईख के खेत में घुस गया। भीड़ ने उसके भाई लताफत को मौके पर पकड़ लिया और उसकी पीटकर हत्या कर दी।

इस मामले में भोपा थाने में 11 सितंबर को वर्तमान जिला पंचायत अध्यक्ष डा. वीरपाल निर्वाल, आदेश, रोमी, अंकित, सुमित उर्फ सुक्खा, राजीव उर्फ बच्ची ,जोगेन्द्र वर्मा, बिल्लु, मदन, बाबा ओमवीर सिंह, अमित राठी समेत 20 नामजद व 200 अज्ञात के खिलाफ हत्या व अन्य धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। एसआईटी ने मामले में विवेचना करते हुए आदेश, रोमी, अंकित, सुमित उर्फ सुक्खा, राजीव उर्फ बच्ची, जोगेन्द्र वर्मा के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की थी। मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर एक मे हुई। कोर्ट ने संदेह का लाभ देते हुए सभी छह आरोपियों को बरी कर दिया है। मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर एक मे हुई।

Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh

अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।

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