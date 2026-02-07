मुजफ्फरनगर दंगे में हत्या, लूट और आगजनी के 23 आरोपी बरी, कोर्ट का फैसला

संक्षेप: यूपी के मुजफ्फरनगर में 2013 में हुए दंगे के दौरान गांव मोहम्मदपुर रायसिंह में हत्या, आगजनी, तोड़फोड़ व लूट के मामले में 23 आरोपियों को बरी कर दिया गया है। साक्ष्य के अभाव में कोर्ट ने फैसला सुनाया है।

यूपी के मुजफ्फरनगर वर्ष 2013 में हुए दंगे के दौरान गांव मोहम्मदपुर रायसिंह में हत्या, आगजनी, तोड़फोड़ व लूट के मामले में 23 आरोपियों को एडीजे कोर्ट नंबर चार ने साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया। भौराकलां पुलिस ने इस मामले में 27 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की थी। इनमें से चार आरोपियों की मौत हो गई थी।

जनपद में सात सितम्बर 2013 को सांप्रदायिक दंगा हुआ था। इसमें कई लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। आठ सितंबर को भौराकलां थाना क्षेत्र के गांव मोहम्मदपुर रायसिंह में भीड़ ने धार्मिक नारेबाजी करते हुए दूसरे वर्ग के लोगों के घरों पर हमला बोल दिया था। भीड़ ने गांव के कई घरों में तोड़फोड़ व लूटपाट कर उनको आग के हवाले कर दिया था। बवाल के दौरान भीड़ ने गांव के रहीसुद्दीन की हत्या कर दी थी।

इस मामले में हत्या का पहला मुकदमा एसआई गंगा प्रसाद ने 1300 अज्ञात लोगों के खिलाफ कराया था। इसमें भीड़ पर पुलिसकर्मियों के वाहनों में आग लगाने की बात सामने आई थी। इसके बाद रहीसुद्दीन के बेटे हनीफ ने दूसरा मुकदमा धार्मिक उन्माद फैलाने, हत्या व बलवा का भौराकलां थाने पर दर्ज कराया था। बचाव पक्ष के वरिष्ठ अधिवक्ता सत्येन्द्र कुमार सिंह ने बताया कि मामले की सुनवाई एडीजे कोर्ट नंबर चार के न्यायाधीश कनिष्क कुमार की कोर्ट में हुई।

इन्हें किया गया बरी विक्की, बादल, मदन, जयनारायण, ब्रजवीर, विनोद, काला, प्रवीन, अनिल, सुभाष, संजीव, करण, शेर सिंह, ऋषिपाल, सहंसरपाल, प्रमोद, जगपाल, प्रेमपाल, पप्पू, नीटू, भूरा तथा हरेंद्र निवासी मोहम्मदपुर राय सिंह, थाना भौराकलां को साक्ष्य के अभाव में कोर्ट ने बरी कर दिया है। जबकि मामले के विचाराधीन के दौरान आरोपी प्रवीण, नकूल, बबलू व सूरज की मौत हो चुकी है।