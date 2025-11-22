रेप के आरोपी से शादी करने की जिद पर अड़ी पीड़िता, मां ने बीच सड़क पर पीटा, वीडियो वायरल

संक्षेप: मुजफ्फरनगर का वीडियो एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में मां-बेटी आपस में मारपीट करते नजर आ रही हैं। बेटी रेप के आरोपी के साथ जाने की जिद कर रही थी तो मां ने उसे पीट दिया।

यूपी के मुजफ्फरनगर में कोर्ट में तारीख पर आई रेप पीड़िता ने वापसी में आरोपी के साथ शादी करके उसके साथ रहने की जिद कर दी। ये बात लड़की की मां को नगवार गुजरी। मां के समझाने के बाद भी बेटी नहीं मानी तो उसकी मां ने बीच सड़क पर बेटी की पिटाई कर दी। सड़क पर हो रही मां-बेटी के बीच मारपीट का किसी ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। हालांकि हम आपको वीडियो नहीं दिखा सकते। इसकी भनक जब पुलिस को लगी तो दोनों को पुलिस थाने ले आई।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

बुढ़ाना थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी किशोरी का दुष्कर्म का मामला न्यायालय में विचाराधीन है। शुक्रवार को किशोरी अपनी मां के साथ तारीख पर कोर्ट में आई थी। वापस जाते समय किशोरी अपनी मां से उनके गांव में ही रहने वाले दुष्कर्म के आरोपी के साथ शादी करने की बात कहकर उसके साथ जाने की जिद करने लगी। जिस पर दोनों की बीच कहासुनी हुई। महिला ने प्रकाश चौक पर अपनी बेटी की पिटाई कर दी। मौके पर काफी भीड़ जमा हो गई। सूचना मिलने पर थाना सिविल लाइन दोनों को लेक थाने पर आ गयी। थाना प्रभारी आशुतोष कुमार ने बताया कि किशोरी की मां ने लगभग डेढ़ साल पहले अपने गांव के एक युवक पर बेटी के साथ दुष्कर्म की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसी मामले की सुनवाई के लिए किशोरी व उसकी मां कोर्ट में आयी थी, लेकिन किशोरी दुष्कर्म के आरोपी से ही शादी करने की जिद कर रही थी। जिसकों को लेकर मां ने बेटी की पिटाई कर दी। इस मामले में कोई शिकायत नहीं मिली है जिसके बाद दोनो लिखापढी कर वापस भेज दिया गया है।