रेप के आरोपी से शादी करने की जिद पर अड़ी पीड़िता, मां ने बीच सड़क पर पीटा, वीडियो वायरल

रेप के आरोपी से शादी करने की जिद पर अड़ी पीड़िता, मां ने बीच सड़क पर पीटा, वीडियो वायरल

संक्षेप:

मुजफ्फरनगर का वीडियो एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में मां-बेटी आपस में मारपीट करते नजर आ रही हैं। बेटी रेप के आरोपी के साथ जाने की जिद कर रही थी तो मां ने उसे पीट दिया।

Sat, 22 Nov 2025 08:48 PMDinesh Rathour मुजफ्फरनगर
यूपी के मुजफ्फरनगर में कोर्ट में तारीख पर आई रेप पीड़िता ने वापसी में आरोपी के साथ शादी करके उसके साथ रहने की जिद कर दी। ये बात लड़की की मां को नगवार गुजरी। मां के समझाने के बाद भी बेटी नहीं मानी तो उसकी मां ने बीच सड़क पर बेटी की पिटाई कर दी। सड़क पर हो रही मां-बेटी के बीच मारपीट का किसी ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। हालांकि हम आपको वीडियो नहीं दिखा सकते। इसकी भनक जब पुलिस को लगी तो दोनों को पुलिस थाने ले आई।

बुढ़ाना थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी किशोरी का दुष्कर्म का मामला न्यायालय में विचाराधीन है। शुक्रवार को किशोरी अपनी मां के साथ तारीख पर कोर्ट में आई थी। वापस जाते समय किशोरी अपनी मां से उनके गांव में ही रहने वाले दुष्कर्म के आरोपी के साथ शादी करने की बात कहकर उसके साथ जाने की जिद करने लगी। जिस पर दोनों की बीच कहासुनी हुई। महिला ने प्रकाश चौक पर अपनी बेटी की पिटाई कर दी। मौके पर काफी भीड़ जमा हो गई। सूचना मिलने पर थाना सिविल लाइन दोनों को लेक थाने पर आ गयी। थाना प्रभारी आशुतोष कुमार ने बताया कि किशोरी की मां ने लगभग डेढ़ साल पहले अपने गांव के एक युवक पर बेटी के साथ दुष्कर्म की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसी मामले की सुनवाई के लिए किशोरी व उसकी मां कोर्ट में आयी थी, लेकिन किशोरी दुष्कर्म के आरोपी से ही शादी करने की जिद कर रही थी। जिसकों को लेकर मां ने बेटी की पिटाई कर दी। इस मामले में कोई शिकायत नहीं मिली है जिसके बाद दोनो लिखापढी कर वापस भेज दिया गया है।

कन्नौज में महिला से दुष्कर्म, आरोपी गिरफ्तार

वहीं दूसरी ओर कन्नौज में महिला से रेप का ममाला सामने आया है। छिबरामऊ के सौरिख थाना क्षेत्र के एक गांव में घर में घुसकर महिला के साथ दुष्कर्म करने और जान से मारने की धमकी देने के मामले में पुलिस ने आरोपी अभियुक्त को गिरफ्तार कर कोर्ट में प्रस्तुत किया। वहां से उसे जेल भेज दिया गया। सौरिख थाना प्रभारी जयंतीप्रसाद गंगवार ने बताया कि थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली महिला ने कांकरकुई गांव निवासी सोनू ठाकुर पुत्र जगमोहन के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसने उसके घर में घुसकर जबरदस्ती उसके साथ दुष्कर्म किया। विरोध करने पर जातिसूचक गालियां देते हुए जान से मारने की धमकी देता हुआ भाग गया। तहरीर के आधार पर दुष्कर्म और जान से मारने की धमकी समेत दलित उत्पीड़न की धाराओं में मामले की रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी अभियुक्त सोनू ठाकुर को उपनिरीक्षक देवी सहाय वर्मा के सहयोग से गिरफ्तार कर लिया। उसे कोर्ट में प्रस्तुत किया गया। वहां से उसे जेल भेज दिया गया।

