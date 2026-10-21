जेब में रखा मोबाइल अचानक फटा, चलती बाइक पर हादसा, गिरकर युवक की मौत

यूपी के मुजफ्फरनगर में जेब में रखा मोबाइल अचानक फटने से एक युवक की मौत हो गई है। चलती बाइक पर मोबाइल फटते ही युवक सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गया। अस्पताल में उसकी मौत हो गई।

मुजफ्फरनगर, संवाददाता। यूपी के मुजफ्फरनगर के मोरना क्षेत्र में सोमवार शाम ऐसी अनहोनी हुई जिसे देखकर जानकर हर कोई हैरान रह गया। मामा के घर से लौट रहे बाइक सवार युवक की शर्ट की जेब में रखा मोबाइल फोन तेज धमाके से फट गया। अचानक हुई इस घटना से युवक बाइक से नियंत्रण खो बैठा। सड़क पर गिरकर युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। अस्पताल में उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। दशहरे पर हुई दुखद घटना से युवक के परिवार में कोहराम मच गया है।

भोपा थाना क्षेत्र में गांव रहमतपुर निवासी 40 वर्षीय विकास पुत्र जोगेंद्र सोमवार को शाहपुर के गांव नरोत्तमपुर माजरा में अपनी मां कमलेश को मामा के घर छोड़ने गया था। सोमवार शाम विकास बाइक से वापस घर लौट रहा था। वह मुजफ्फरनगर में खालापार थाना क्षेत्र के बहलना चौक पर पहुंचा तभी उसकी शर्ट की जेब में रखा मोबाइल तेज धमाके की आवाज के साथ फट गया। अचानक हुई इस घटना में विकास अपनी बाइक से नियंत्रण खो बैठा और सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गया।

आसपास के लोगों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया। सूचना पर परिजन भी अस्पताल पहुंच गए। यहां के बाद गंभीर हालत में विकास को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस द्वारा विधिक कार्रवाई के चलते शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। मृतक का शव घर लाया गया तो परिजनों में कोहराम मच गया।

शुगर मिल में कार्यरत था विकास खाईखेड़ी स्थित उत्तम शुगर मिल में विकास सुपरवाइजर पद पर कार्यरत था। विकास की अचानक हुई मौत से गांव में शोक व्याप्त है। विकास के घर पहुंचे जिला पंचायत प्रशासक डॉ. वीरपाल निर्वाल एवं बिजनौर संसदीय क्षेत्र के रालोद सांसद चंदन चौहान की पत्नी यशिका चौहान ने परिजनों को सांत्वना दी। विकास अपने पीछे माता कमलेश, पिता जोगेंद्र सिंह, पत्नी दीपा, छह वर्षीय पुत्री दृष्टि, तीन वर्षीय पुत्र रियांश और बहन सपना को छोड़ गया है।