जेब में रखा मोबाइल अचानक फटा, चलती बाइक पर हादसा, गिरकर युवक की मौत
यूपी के मुजफ्फरनगर में जेब में रखा मोबाइल अचानक फटने से एक युवक की मौत हो गई है। चलती बाइक पर मोबाइल फटते ही युवक सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गया। अस्पताल में उसकी मौत हो गई।
मुजफ्फरनगर, संवाददाता। यूपी के मुजफ्फरनगर के मोरना क्षेत्र में सोमवार शाम ऐसी अनहोनी हुई जिसे देखकर जानकर हर कोई हैरान रह गया। मामा के घर से लौट रहे बाइक सवार युवक की शर्ट की जेब में रखा मोबाइल फोन तेज धमाके से फट गया। अचानक हुई इस घटना से युवक बाइक से नियंत्रण खो बैठा। सड़क पर गिरकर युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। अस्पताल में उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। दशहरे पर हुई दुखद घटना से युवक के परिवार में कोहराम मच गया है।
भोपा थाना क्षेत्र में गांव रहमतपुर निवासी 40 वर्षीय विकास पुत्र जोगेंद्र सोमवार को शाहपुर के गांव नरोत्तमपुर माजरा में अपनी मां कमलेश को मामा के घर छोड़ने गया था। सोमवार शाम विकास बाइक से वापस घर लौट रहा था। वह मुजफ्फरनगर में खालापार थाना क्षेत्र के बहलना चौक पर पहुंचा तभी उसकी शर्ट की जेब में रखा मोबाइल तेज धमाके की आवाज के साथ फट गया। अचानक हुई इस घटना में विकास अपनी बाइक से नियंत्रण खो बैठा और सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गया।
आसपास के लोगों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया। सूचना पर परिजन भी अस्पताल पहुंच गए। यहां के बाद गंभीर हालत में विकास को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस द्वारा विधिक कार्रवाई के चलते शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। मृतक का शव घर लाया गया तो परिजनों में कोहराम मच गया।
शुगर मिल में कार्यरत था विकास
खाईखेड़ी स्थित उत्तम शुगर मिल में विकास सुपरवाइजर पद पर कार्यरत था। विकास की अचानक हुई मौत से गांव में शोक व्याप्त है। विकास के घर पहुंचे जिला पंचायत प्रशासक डॉ. वीरपाल निर्वाल एवं बिजनौर संसदीय क्षेत्र के रालोद सांसद चंदन चौहान की पत्नी यशिका चौहान ने परिजनों को सांत्वना दी। विकास अपने पीछे माता कमलेश, पिता जोगेंद्र सिंह, पत्नी दीपा, छह वर्षीय पुत्री दृष्टि, तीन वर्षीय पुत्र रियांश और बहन सपना को छोड़ गया है।
घटना से हर कोई हैरान
आज हर किसी के लिए मोबाइल सबसे जरूरी डिवाइस बन गया है। ऐसे में मोबाइल के फटने और उसके कारण मौत से हर कोई हैरान है। विकास के घर पहुंचे लोगों के बीच भी इसे लेकर ही चर्चा होती रही। अभी तक ओवर चार्जिंग या भीषण गर्मी में मोबाइल फटने या इस तरह की घटनाएं हुई हैं। लेकिन जब मौसम उतना गर्म नहीं है, तब हुई घटना ने लोगों को चिंता बढ़ी हुई है।
लेखक के बारे मेंYogesh Yadav
योगेश यादव लाइव हिन्दुस्तान में पिछले छह वर्षों से यूपी सेक्शन को देख रहे हैं। यूपी की राजनीति, क्राइम और करेंट अफेयर से जुड़ी खबरों को कवर करने की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। यूपी की राजनीतिक खबरों के साथ क्राइम की खबरों पर खास पकड़ रखते हैं। यूपी में हो रहे विकास कार्यों, शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में आ रहे बदलाव के साथ यहां की मूलभूत समस्याओं पर गहरी नजर रखते हैं।
पत्रकारिता में दो दशक का लंबा अनुभव रखने वाले योगेश ने डिजिटल से पहले प्रिंट में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई। लम्बे समय तक हिन्दुस्तान वाराणसी में सिटी और पूर्वांचल के नौ जिलों की अपकंट्री टीम को लीड किया है। वाराणसी से पहले चड़ीगढ़ और प्रयागराज हिन्दुस्तान को लांच कराने वाली टीम में शामिल रहे। प्रयागराज की सिटी टीम का नेतृत्व भी किया।
बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी (BHU) से बीकॉम में ग्रेजुएट और बनारस की ही काशी विद्यापीठ से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट योगेश ने कई स्पेशल प्रोजेक्ट पर काम भी किया है। राष्ट्रीय नेताओं के दौरों को कवर करते हुए उनके इंटरव्यू किये। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत से जुड़े रहस्यों पर हिन्दुस्तान के लिए सीरीज भी लिख चुके हैं।